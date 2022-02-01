Мнение: На сессии АОСД готовится очередной оппозиционный фарс

На очередной сессии Архангельского областного Собрания депутатов (возможно) будет рассмотрен законопроект о «возврате» прямых выборов глав, которые никто и не запрещал. Даже в текущем депутатском созыве это далеко не первая депутатская попытка попиариться на проекте закона, который обычно и до сессии-то не доходит. Ранее с аналогичными громкими инициативами перед коллегами выступали бывший депутат от ЛДПР Пивков и действующий депутат от СРЗП Седунова.
В этот раз напомнить избирателям, что выступают за демократию в самом широком смысле (но без последствий), решили главы сразу трех парламентских фракций АОСД – ЛДПР, СРЗП и КПРФ. Специально для неискушенных в политических и юридических тонкостях северян, думающих исключительно лозунгами, представляется этот пиар-шаг как проявление оппозиционности.
Почему это не так и почему северяне устали от однотипных рекламных вбросов?
Сама постановка проблемы и, якобы, её решения («вернуть прямые выборы глав») - чистый популизм. Никто их (прямые выборы) и не запрещал. В 2014 году, на который ссылаются авторы законопроекта, прямым выборам глав муниципалитетов появилась альтернатива – конкурсная комиссия, формируемая на паритетных началах, как правило, из депутатов соответствующего представительного органа и чиновников. Так, прямое волеизъявление народа, проживающего в конкретных муниципальных образованиях, было подменено процедурой утверждения главного муниципального чиновника, по сути, другими чиновниками.
Разумеется, снижение роли общества в выборах глав муниципалитетов крайне выгодно для проведения единой политики партии власти. В чем она выражается – можно увидеть, просто выглянув из своего окна или включив телевизор.
Однако это изменение произошло не по воле депутатов областного Собрания прошлого созыва, внесших соответствующее «дополнение» в областной закон, а в связи с изменением муниципальных уставов, которые за этим последовали. Иными словами, депутаты представительных органов на местах сами (вроде, даже добровольно) отказались от одной из самых демократичных процедур – прямых выборов своих глав, заменив её режиссируемым суррогатом в виде конкурсной комиссии.
Так был ли областной закон первым шагом к «запрету» прямых выборов глав?
Нет, в этой части областной закон лишь конкретизирует нормы федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 2 статьи 36 которого определено, что глава муниципалитета может быть избран тремя способами:
- на муниципальных выборах (прямое волеизъявление граждан, которое периодически «пытается» вернуть псевдооппозиция),
- представительным органом из своего состава (выбирают депутаты Совета/Собрания),
- представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией (так происходит практически во всех муниципалитетах региона).
И федеральный закон в этом случае (да и во всех остальных) имеет бОльшую юридическую силу, чем областные законы.
Тонкость заключается в том, что лидеры парламентских фракций в АОСД, как бы «возвращая» прямые выборы глав, пытаются изменить областной закон о государственных полномочиях в сфере правового регулирования организации и осуществления местного самоуправления. И вполне логично, что государственные полномочия в нем представлены именно особенностями работы конкурсных комиссий. В то же время прямые выборы в органы местного самоуправления в Архангельской области регулируются совсем другим областным законом. Он так и называется «О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области». И им, как раз, и урегулированы вопросы прямых выборов глав. И в него никаких изменений инициаторами «возвращения» прямых выборов глав вносить не предлагается. Должно быть потому, что «возвращать» туда нечего – прямые выборы глав, которые никто пока не запрещал, и сейчас там прекрасно себя чувствуют.
Так можно ли «вернуть» прямые выборы муниципальных глав?
Стоит отметить, что в случае, если бы возврат северянам права прямого волеизъявления действительно был связан с внесением изменений в областной закон, то прямые выборы не проводились бы ни в одном из муниципалитетов региона. На самом же деле, муниципальные выборы главы проводятся. К примеру, только в 2021году состоялись выборы глав восьми муниципальных образований Вельского, Красноборского, Пинежского, Устьянского и Холмогорского районов. В данном случае это было возможно потому, что местные депутаты не внесли нужные партии власти правки в уставы своих муниципалитетов, не заменили прямые выборы конкурсной комиссией, ведь именно ими определяется порядок избрания главы муниципального образования.
Не будем утверждать, что руководство парламентских фракций в АОСД не знакомо с законодательством России о выборах. Однако если бы представители СРЗП, КПРФ и ЛДПР действительно радели за возврат прямых выборов глав, они делали бы этом там, где это действительно возможно. К примеру, по результатам выборов 2018 года в Котласском городском Собрании депутатов «Единая Россия» получила всего 4 мандата из 20!
Даже если прибавить к ним самовыдвиженцев, которые нередко примыкают к партии власти на первой же сессии избранного созыва, получится всего 7 депутатов. Остальные, а значит – большинство, за выдвиженцами СРЗП, КПРФ, ЛДПР и «Родины». Что мешало им внести на рассмотрение собственного представительного органа изменения в устав города Котласа, заменяющие процедуру избрания на должность главы Котласа с конкурсной комиссии на прямые выборы, как это сделали практически сразу же после своего избрания депутаты ПАРТИИ ДЕЛА в Лешуконском сельсовете?
Ни-че-го! И даже несмотря на громкие скандалы, связанные с назначением нового градоначальника в прошлом году, никто из котласских депутатов дальше пустых высказываний не пошел. Аналогичная ситуация сложилась и в Архангельской городской Думе, где на выборах в том же 2018 году «Единая Россия» получила только 9 из 30 мандатов, включая тот, который был получен г-ном Черненко, представляющим теперь СРЗП в АОСД, и вспомнившим, только отказавшись от муниципального мандата (однако!), о том, что в регионе, как бы, нет прямых выборов муниципальных глав.
На кого вообще ориентировано принятие этого законопроекта, если совсем скоро муниципалитеты того уровня, за который якобы бьется архангельская парламентская оппозиция, будут преобразованы в округа и просто прекратят свое существование?
Порядок избрания первого главы округа действительно утверждается областным законом, но совсем не тем, в который пытаются внести изменения областные депутаты Черненко, Новиков и Губанов. Это специальные законы, вносимые губернатором под каждый переделываемый район. И что-то никто из перечисленных радетелей возврата прямых выборов глав не внес соответствующих поправок в областные законы о преобразовании в Плесецкий округ или в Каргопольский, Верхнетоемский… Впрочем, буквально через несколько дней областным Собранием будут рассмотрены аналогичные законопроекты о преобразовании Мезенского, Лешуконского, Холмогорского, Шенкурского и Котласского районов в округа, первые главы которых так же будут избираться удобным для «Единой России» способом – из кандидатов, представленных конкурсной комиссией.
Почему же и в них руководители фракций ЛДПР, СРЗП и КПРФ не внесли поправок, утверждающих прямые выборы первых глав округов?
Не знали, что так можно, или не сочли нужным?
Или все эти ни к чему не ведущие намерения – всего лишь пиар не первой свежести?
А северянам, которые действительно хотят вернуть выборы муниципальных глав, можно порекомендовать, в первую очередь, более осознанно подходить к своему участию в выборах депутатов.
Леонид Таскаев, депутат Архангельского областного Собрания, исключенный из КПРФ