Полные трусы слёз в сериале «Пингвины моей мамы»

«Полные трусы дождя» - так пренебрежительно называют посиделки с гитарой у костра нелюбители жанра авторской песни. К чему это я? Позже поймёте…
Новый сериал Натальи Мещаниновой, из-за обилья ненормативной лексики (часто оправданной драматургически – «из песни слова…») обречённый на существование исключительно в Интернете, сразу получил нехилый промоушн от буйного госдумовского депутата Милонова. Мат его привычные питерские уши как-то перенесли, а вот фразу со сцены – «икона мироточит, того и гляди месячные начнутся» - уже нет. В суд на авторов подал за глумление над устоями. Суд отказал. Хотя на мой вкус шутка так себе. Но любителям стендапа заходит. И это вторая главная тема картины. Но начнём с первой.
В Москве живёт многодетная семья. Из тех, о которых принято писать статьи и снимать телепередачи – на одного своего трое приёмных и ещё одного взять собираются. Святые люди? Как сказать, «в каждой избушке свои погремушки», даже визуально в их квартире нет ничего православного, сплошные гаджеты.
Есть стереотип, что на подобные поступки способны люди небогатые, сами прошедшие через тяжёлое детство. Здесь не тот случай, типичный средний класс (по-русски) – просторная, явно немуниципальная квартира, машина, на лето всем выводком в Хорватию, глава бросает фразу, что едет «на встречу с подрядчиком»… стоит рассказывать о доходах в строительном бизнесе?
Впрочем, бывает, что в подобных семьях с крутым в бизнесе папой всем рулит мама. Мама, упёртая в своей идее взять под крыло как можно больше брошенных птенцов. А фанатизм опасен в любом деле…даже в самом благом, ибо дальше наступает фарисейство.
Семья типичный заложник маминых амбиций. Папа – терпила, что написано у него на челе 6 серий (в 7-й, последней, наступает бунт). Сначала создаётся ощущение какой-то его вины – то ли проблемы с половым здоровьем (а оказывается, он ещё ого-го), то ли грешки в прошлом имеются, за которые супруга мстит столь нетривиальным образом. И только ближе к финалу мама признаётся (психологу), что это она не может иметь детей после первых родов. Но стереотип многодетной счастливой семьи уже сложился, и она не собирается от него отказываться. Типичная эгоистка. Эгоистка и одновременно подвижница – сложно, да? Так и жизнь непростая.
С приёмными детьми, кстати, семье повезло аж три раза, при всей их даже внешней непохожести. Чтут и любят приёмных родителей, принимают, скрипя зубами, мамины правила поведения, лишь бы не расстраивать лишний раз. Вроде бы правильные правила, но душные, даже папа над ними посмеивается. Коллапс наступает с приходом четвёртого приёмного, этакого исчадия ада, о чём предупреждали в детдоме, мальчик даже внешне несимпатичен. Но мама не желает снимать венец героини-великомученицы, чем тешит своё эго. В нём она даже полноценным супружеским сексом не может заняться, удовлетворяясь петтингом и вибратором в виде пингвина (оттуда и название). Хотя и это ей теперь нужно изредка, под воздействием пива с креветками, чтобы не забыть сам процесс. У женщины совсем другое предназначение.
И самое страшное – в маминой философии все ей должны за такой «жизненный подвиг», как способ перекладывания не ими созданных проблем. Хотя и без пятого ребёнка другие четверо испытывают раздражение к друг другу и только в угоду ей делают вид «дружной семейки». То ли дети собрались под одной крышей хорошие как люди, то ли страх перед детдомом всё перекрывает.
И это только начало, если брать примеры из реальной жизни. Известна печальная история актрисы Евдокии Германовой, вернувшей приёмного сына в детдом из опасений за собственную жизнь (у подростка диагностировано патологическое влечение к холодному оружию плюс неприятие социума). Давайте смотреть правде в глаза – чьи дети и с какой наследственностью попадают сегодня в детдома? В данном случае, рискует не одна мать, а пятеро близких людей, ставшие заложниками экстремального педагогического «эксперимента». Хорошо, что «Пингвины…» не растянулись серий на 16-ть… счастливый конец в виде перерождения злобного «приёмыша» в покладистого пай-мальчика выглядел бы большой натяжкой, а для другого исхода зрителю вполне хватит второго сезона «Чикатило».
Главным заложником семейной ситуации становится родной сын. В его поведенческой манере так и напрашиваются аналогии с шахназаровским «Курьером» - подросток с самостоятельным мышление и чувством юмора в противостоянии лицемерному взрослому миру. Только мир за 35 лет изменился (непонятно, в какую сторону), а разница между девятиклассником и выпускником почти космос.
И здесь нам открывается второй закрытый мир – мир стендаперов. Для автора этих строк данный явление культуры (а как иначе) что-то сродни советскому КСП (клуб самодеятельной песни), откуда считанные единицы выбились в эстрадные профессионалы. Зато можно было бесплатно протестировать свои вокальные и поэтические таланты в кругу чуть шире посиделок на кухне. Иногда можно было услышать шедевры, гулявшие с магнитофона на магнитофон, чаще – те самые трусы, полные дождя, как доступный способ самовыражения.
Но жизнь и общество не стоят на месте, теперь тем же самым можно заработать денег (правда, небольших). Создатели «Пингвинов…» говорят, что мир стендапа показан ими максимально реалистично, пригласив на второстепенные роли профессиональных стендаперов. Действительно, некоторые их шутки запросто перекроют Петросяна и Ко. Но в «Смехопанораму» никогда не попадут из-за нетолерантных тем и обилия мата. Также и в ТикТоке, специально поинтересовался у старшего сына этим феноменом, и услышал в ответ – «Это лучше всего хавается, больше просмотров». Короче, вечный андеграунд. Зритель соответствующий – может и обложить в ответ, и даже рыло шутнику начистить.
В стендаперскую тусовку и прячется от всех проблем родной сын Гоша. Которого поначалу больше всех жалко в этой истории – он далеко не первый не только в семье, но и в школе. Проверив свои таланты и поняв, что зритель его хавает, вкусив алкоголя и свободной любви в интерьерах санузла, тем самым, самоутвердившись, подросток начинает… мстить. Сначала одноклассникам, позже, увидев эффект от выложенного в Ю-Туб (чуть ногами не забили), переходит на семью. О родителях – со всеми подробностями их интимной жизни. Как бы с болью в голосе, но народ ржёт. Знакомый эффект – люди любят узнать, что рядом кто-то живёт хуже, чем они сами.
Ржут не только посторонние, ржут и приёмные дети, смотря на планшете циничные высеры своего братца. Ржут над людьми, которые их кормят-поят-одевают и на лето везут к тёплому заграничному морю. Мама в ужасе, переходящий в гнев к неблагодарным. Папа в шоке и собирается уходить из семьи (которой без него полный аллес). Гоша вынужден вернуться домой, потому что девятикласснику в нашем социуме элементарно не выжить. Но продолжает ходить в стенд-ап. Затянуло. Сочувствие к нему куда-то испарилось.
Не уверен, что снимали именно про это, но такое кино получилось. Пардон, сериал.
К просмотру рекомендуется.
Леонид Черток