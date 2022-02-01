Соединенные Штаты Римской Империи

«Римлянин! Ты научись народами править державно-
В этом искусство твое! Налагать условия мира,
Милость покорным являть и смирять непокорных войною!»
Вергилий «Энеида»
Сегодня, когда внимание всего мира приковано к отношениям России и США, конечно через призму украинских событий, мы пытаемся понять логику американцев, психологию их поступков. Что нас ждет дальше. Конечно, шквал пропагандистских материалов тут ни в счет - «на информационной войне как на войне».
Наверное, любой, кто занимался изучением истории Североамериканских Соединенных Штатов, обращал внимание, что при формировании американской государственности «Отцы Основатели» постарались многое заимствовать из опыта Римской Империи, переняли не только такие названия, как Сенат, Капитолий, республика, значок доллара (перечёркнутая буква s — это римский сестерций) и др., а самое главное - имперский дух Рима. По словам Тима Корнелла, «римляне были империалистами и гордились этим».
Римская империя на пике своего могущества контролировала практически весь тогдашний Западный мир. Территориальная экспансия Рима основывалась на экономической целесообразности. Все земли, приносившие доход, римляне стремились включить в свою империю, те земли, колонизация которых была невыгодна, игнорировались.
Сейчас США прямо или косвенно контролируют те страны и регионы, которые приносят прибыль американской экономике.
О. Шпенглер в своей книге «Закат Европы» писал: «Что касается римского мирового владычества, то оно было явлением отрицательного характера, результатом не избытка силы у одной стороны – такого у римлян не было,
а недостатка силы сопротивления другой. Римляне совсем не завоевали мир, они только завладели тем, что лежало готовой добычей для каждого. Римская Империя сложилась не как результат напряжения всех военных и финансовых сил, а вследствие отказа от политического самоопределения».
Древний Рим не стремился обязательно присоединять зависимые территории к своей империи. Даже в завоёванных провинциях сохранялось местное самоуправление, разумеется, под имперским контролем. Так, например, сочеталась власть царя Ирода в Иудее с римской администрацией Понтия Пилата. Многие государства получали статус «союзника римского народа», что вполне соответствует положению современных стран, входящих
в политические и экономические союзы, контролируемые США.
Одним из важнейших факторов, который обеспечил возвышение США, стало их заокеанское расположение. Изнурительные войны обошли Америку стороной. Самым кровопролитным конфликтом за всю историю Соединённых Штатов стала Гражданская война — по европейским меркам так не особо жестокая и разрушительная. Наша история в этом смысле намного сложнее
и драматичнее.
Древнему Риму на старте тоже сильно повезло, что он находился на некотором удалении от центра античной цивилизации. Пока Рим скучно рос и крепчал, к востоку от Италии более цивилизованные народы с энтузиазмом крошили друг друга.
Восточная часть Средиземного моря была ареной постоянного конфликта. Пятьдесят лет греки рубились с персами и всё-таки остановили экспансию великой империи. Потом поднялись Афины — их завалили общими усилиями греческих полисов (профинансированных персами). Поднялась Спарта — нашлась управа и на неё. Лидерство перехватили Фивы, но, конечно, и тут всё закончилось разгромом.
Уже потом римляне любили помечтать, что, дескать, могучие легионы их маленькой, но гордой державы в своё время смогли бы победить даже Александра Македонского (см. фантазии Тита Ливия). Конечно, в реальности подобная встреча в IV веке до н. э. была бы фатальна для Рима. История успеха Соединённых Штатов тоже была бы не столь блистательна, если в XIX веке
в непосредственной близости от них расположить Наполеона, а перед Первой мировой войной вместо того, чтобы соседствовать с Мексикой, иметь границу, например, с Германией.
Возвышение Рима обусловлено тем, что первые несколько столетий своей истории он воевал только с варварами. От более опасных соседей он был отгорожен морями, США уже давно не воевала с сильным противником – со времени Второй мировой войны. При этом Древняя Италия была довольно развитым регионом с большим количеством греческих колоний, у которых римляне могли заимствовать передовые технологии тогдашней цивилизации. К слову, в итальянских колониях эллинов жили такие выдающиеся ученые,
как Пифагор и Архимед.
Рассмотрим общественную жизнь Рима. Население делилось на несколько сословий, основные из них: патриции и плебеи, которые изначально разграничивались по статусу, патриции – коренные римляне, плебеи - пришлые. Со временем все переменилось
и основным отличием стал имущественный ценз и отношение к службе в армии, соответственно появились нобили- очень богатые граждане, всадники (или квиты) – воины, и не имеющим ничего свободные граждане – пролетарии (в основном ремесленники), ну и конечно основная рабочая сила – рабы и колоны (свободные малоимущие крестьяне).
В США схожая картина.
Известный исследователь-американист В.В. Согрин, оперируя данными на конец XX в., показывает следующую картину. Верхний класс включает 10% населения США, его составляют семьи с годовым доходом свыше 100 тысяч долларов. Наиболее многочисленным является средний класс - 60% населения Годовой доход семей среднего класса лежит в пределах от 25 до 100 тысяч долларов. Нижний класс — это те, чьи доходы не превышают 25 тысяч долларов.
Социальные классы отличаются не только экономическими характеристиками, но и образом жизни, качеством жизни, социальной психологией. Возьмем американский верхний класс. Его типичные представители - банкиры, бизнесмены, высокооплачиваемые менеджеры, верхний слой политиков и государственной бюрократии, преуспевающие врачи, ученые, артисты. Они предпочитают жить в особняках в экологически чистых районах. Их дети получают образование в элитных частных школах и в престижных университетах. Отпуск они проводят на фешенебельных курортах. Дорогостоящие автомобили последних моделей, наличие прислуги, членство в закрытых клубах — это тоже атрибуты верхнего класса. Верхний класс сам не однороден. Внизу - так называемый слой «искателей»
(до трех миллионов семей). Вверху - узкий слой магнатов.
А на вершине пирамиды 222 миллиардера. Это едва ли не половина миллиардеров всего мира.
Средний класс, как мы уже выяснили, составляет в Америке почти две трети общества. Сейчас к нему относятся средние и нижние слои менеджеров и государственной бюрократии, «белые воротнички» из научно-информационных отраслей, квалифицированные рабочие, научная, техническая и гуманитарная интеллигенция. Американцы среднего класса живут, как правило, в районах, прилегающих к городам, имеют в собственности двух или одноэтажные семейные дома, небольшие земельные участки, по автомобилю средней стоимости на каждого взрослого члена семьи. Их дети учатся в университетах второй и третьей категории.
Американский нижний класс рассматривают как особую социальную общность, имея в виду его растущее обособление от двух других классов.
В нижнем классе преобладают чернокожие, испаноязычные, недавние эмигранты из азиатских и отчасти восточноевропейских стран. Они чаще всего живут в городах, снимают дешевые квартиры, пользуются общественным транспортом. Многие из них заняты неквалифицированным трудом в сфере обслуживания, на строительстве, в грязных производствах. Другие вообще не имеют работы. Значительная часть детей из семей нижнего класса не оканчивает среднюю школу, и попадают в категорию функционально неграмотных. Да и само обучение в школе сильно различается – высший и средний класс учат хорошо, даже очень хорошо – по уровню образования старшеклассник из престижной школы соответствует нашему уровню ВУЗа. Зато низший класс учат «абы как»- научился читать, писать, получил «общие представления» и все, хватит с тебя.
В Римской империи политику вершила элита в лице нобилей и квит (высший воинский состав, военноначальники) с оглядкой на остальных граждан, так и в США – самая верхняя элита (10%), однако с оглядкой на средний класс.
Находясь на вершине финансового могущества, элита Рима и США могла бы спокойно решить, за какое-то время, проблему с бедность – например форсировав у себя производство товаров, а не переводя производство в тот же Китай, подняв уровень жизни и занятость бедных слоев,
но не делает это, т.к. не будет такой армии добровольцев за деньги послужить в армии США / Рима, да и сами низшие слои американского общества, пролетарии и колоны Рима уже разучились работать , хотят только «хлеба и зрелищ».
Римская империя обеспечивала высокие стандарты комфорта для жителей метрополии, безопасность для населения провинций
и грабёж только что завоеванных территорий. Аналогично в современном мире жители США пользуются всеми благами западной цивилизации, союзные им страны получают помощь и защиту, уровень жизни в странах «третьего мира» существенно ниже. Метрополия находится в сравнительно безопасном месте и защищена от вторжений водными просторами и флотом. Римская Империя находилась на Апеннинском полуострове, с севера прикрытом Альпами. Современные США находятся на континенте, отделённом от потенциальных врагов океанами как с запада, так и с востока. Ещё одна общая черта Рима и США — основные транспортные магистрали между метрополией и провинциями (союзниками, торговыми партнёрами) проходят по воде. По Средиземному морю для Римской Империи по Мировому океану для США. Именно контроль над водными путями посредством флота был основой римской имперской мощи и является основой мощи современной Америки, ну а сегодня это еще и самый большие в мире ВВС, насчитывающие более 13 000 современных военных самолетов (для сравнения – у нас (РФ) только 4 500).
До двух мировых войн США были крепкой региональной державой, не более того. Логика исторического процесса свидетельствует, что получить мировое господство нельзя, мирно наращивая ВВП. Нужно сокрушить других претендентов. В этом смысле показателен пример Китая, экономика которого уже давно № 1 в мире. Однако пока существует военная машина США, Китай не может претендовать на лидерство, но его вооруженные силы на много слабее США. Есть еще и Россия, которая намного слабее в экономическом развитии и Америки и Китая (всего то у нас 2 % мирового ВВП), да и по численности населения уступаем, но имеющая богатые природные ресурсы и паритет с США в ядерных силах (где-то по 5 300 боеголовок у каждого) делают нас значимыми игроками.
Соединённым Штатам сильно повезло. И в апреле 1917-го, и в декабре 1941-го они успешно провернули один и тот же манёвр. Вступили в войну в тот момент, когда уже оформились противоборствующие блоки, тем самым значительно усилив одну из сторон. Беспроигрышная стратегия.
Римлянам пришлось труднее. В двух Пунических войнах они лицом к лицу встретились с Карфагеном, ещё одним претендентом
на господство в Средиземноморье. В 218 году до н. э. Ганнибал — возможно, самый талантливый полководец древности — перешёл Альпы, разбил римлян во многих сражениях и в общей сложности просидел в Италии 15 лет. Воспользовавшись этим, многие города Италии откололись от Рима.
Это всё равно, если б фельдмаршал Манштейн высадился в Техасе, где получил поддержку старых конфедератов, не забывших и не простивших поражение Юга в ходе Гражданской войны.
Однако римляне выстояли и победили. По итогам Пунических войн они стали обладателями многочисленной и опытной армии, которую немедленно использовали для того, чтобы закрепить свою гегемонию.
После победы над Карфагеном оставалось ещё две великих державы, эллинистические монархии, которые потенциально были способны остановить римскую экспансию: империя Селевкидов и Македония. Кстати, США после Второй мировой войны тоже не могли стать полновластными хозяевами планеты, пока существовали СССР и Китай.
В войнах против Македонии и Селевкидов Рим последовательно выступал в качестве защитника демократии и независимости многочисленных (при этом очень богатых и развитых) греческих государств. Из греческих союзников римляне сколотили нечто вроде НАТО и Европейского союза. Напротив, обе эллинистические монархии в римской пропаганде были представлены деспотичными империями, которые только и мечтают о том, чтобы поработить свободный мир.
В результате серии конфликтов противники демократии были повержены. Побеждённая Македония была разделена на несколько «незалежных» республик. Этим государствам римляне запретили всякие политические и экономические контакты между собой. Даже браки можно было заключать только внутри одной республики точно так же, как и владеть собственностью. Подобную стратегию США в последние несколько десятилетий пытаются реализовать по отношению к республикам бывшего СССР. И нужно признать, что добились в этом некоторых успехов.
Основной причиной падения любой империи, в большинстве случаев, являются внутренние проблемы - политические, моральные
и финансовые.
Так что произошло с Римской империей? Почему она пала? И что будет с Америкой, если России удастся выполнить свой план Нового мирового порядка.
Экономика Римской империи была основана на грабеже покоренных народов, рабском труде и, как следствие, постоянных войнах с целью получения все новых и новых рабов. Однако, в рассвет Империи их стало не хватать – соседние племена, которых римляне называли варварами, стали сильнее и оказывали ожесточенное сопротивление, да и сама армия, состоящая в основном из наемников, была не надежна.
Крупные военачальники стремились к автономии от центрального правительства и часто не подчинялись ему, что ослабевало армию.
Нехватка рабов привела к дефициту рабочей силы, нехватки денег и усилению налогов (в свой рассвет Рим мог позволить себе обходится вообще без налогов среди граждан– хватало награбленного) и вследствие чего – «автономизации» власти на местах - наместники в крупных провинциях вели себя довольно самостоятельно по отношению к Риму.
Важной причиной краха стало и усиление восточного «клона» Римской империи – Византии, экономика которой была в основном построена на труде свободных крестьян и ремесленников. Рим пал, а Византия просуществовала еще тысячу лет.
Кроме политических и экономических причин, важным моментом было и идеологическое разложение – христианство наступало, его то принимали, то отвергали, а в своей ранней форме оно было явно не «воинствующим». Полное разложение высшей элиты – настоящий «содом и гоморра» в нравах, коррупция и предательство интересов Империи.
Не напоминает ли Вам все происходящее сейчас в США кризис и крах Рима?
Сегодня основой могущества Америки является пресловутая Бреттон-Вудской система, принятая еще в далеком 1944 году. Суть этой системы в следующем – доллар стал мировой валютой, его статус поддерживался гарантированной продажей правительством США золота за доллар. За время Второй мировой войны Америка разбогатела, т.к. продавала свои товары исключительно за золото, поэтому к моменту конференции она имела около 70% мирового запаса золота. Поэтому многие страны пошли на это (кроме СССР) для облегчения международных торговых операций. Вскоре, американцы, используя свое монопольное право выпуска доллара, напечатали его очень много – плохо разве печатать бумажки, за которые весь мир платит товарами, пока французский президент генерал Де Голль не привез в США целый корабль этих долларов и потребовал обмены на золото. Золото отдали, но внесли поправки (Ямайское соглашение 1976 года) - теперь доллар не гарантировался золотом. Однако, все уже «подсели» на доллар – было удобно иметь единое платежное средство, поэтому американцы продолжили свое любимое дело – печатать доллары. США сегодня уже давно живет в долг у всего мира. Сумма долга равна 30 трлн. долларов, или двум годовым бюджетам США.
По мнению многих крупных финансовых аналитиков разрушение этой системы может произойти по двум причинам: отказ в доверии доллару многих крупных игроков (Россия, Китай, Саудовская Аравия и др.) и мировые политические катаклизмы, конфликты интересов. Отказ от поддержки доллара приведет к невозможности правительства США в обслуживании своего долга, дефолту и краху американской экономики, следовательно, к краху имперских амбиций США.
События последних дней показывают, что уже сделаны первые шаги по дороге «деимпериализации» Соединенных Штатов. Конечно, никто не говорит, что дорога будет короткой, но как говорят китайцы «самая длинная дорога начинается с первого шага».
Ночной разговор Путина и Байдена в начале декабря 2021 г. (Смотри «Если завтра война 1 серия, и 2 серия» в «Руснорд») и непростительный политический просчет американского президента, который не понял, что во благо Америки нужно распрощаться с имперскими замашками и пойти на компромисс с Россией, привел, в конечном счете, к трагическим событиям 24 февраля 2022 г. и последующими экономическими коллизиям.
Введение Западом санкций и отказ США покупать нефть у России, заставил Кремль действовать согласно плану «Б» - поставки газа за рубли «недружественным» странам за рубеж и углубить нефтяной кризис. Саудовская Аравия, ОАЭ не пошли на увеличение поставок нефти, помня о солидарности ОПЕК. Венесуэла и Иран не стали поставлять нефть, помня свои обиды на США и просто не доверяя им. Казахстан как -то «ушли» с рынка поставок нефтепродуктов из- за «возникших природных катаклизмов», с чем он тихо согласился, помня помощь в борьбе с террористами в начале года. Хуситы из Йемена, подконтрольные Ирану, бомбанули нефтехранилища Саудовской Аравии. Ну и как «вишенка на торте» – договоренность Китая с саудитами о торговле нефти за юани и встреча министров иностранных дел Китая и Индии, которые после вооруженного конфликта 1962 года, нигде, кроме совместных форумов, не встречались.
Все эти факторы говорят о том, что совершенно разные страны готовы сотрудничать против американского империализма и глобализации доллара, как мировой системы ограбления.
Первая попытка «подписать» Китай была сделана Путиным еще в 2008 году, после начала мирового кризиса вызванного проблемами с раздутым рынком недвижимости в США и кризисом с Грузией, которую поддержали США, но тогда Китай не пошел на это будучи самым крупным инвестором Америки Сейчас ситуация, похоже, поменялась - после американского грубого «наезда» на Китай во время переговоров на Аляске ровно год назад, он ведет себя по другому.
У меня не вызывает ни малейшего сомнения, выбранная дорога экономического и политической борьбы с американским империализмом станет куда более эффективнее в дальнейшем, чем противостояние военных, потому что это будет началом краха Бреттон-Вудской системы и «деимпериализацией» США.
Самое позитивное здесь то, что и «пацифисты», и «ура-патриоты», и радикальные коммунисты, и не очень, ЛДПРовцы, «Справедливороссы», и «Единороссы», а также «болото», могут сказать: «Верной дорогой идем, товарищи».
Михаил Скоморохов, специально для ИА «Rusnord»