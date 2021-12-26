Матросская тишина

Не гадали и не думали,
Да не спрашивали нас,
Кто по делу, кто по удали,
Кто по глупости увяз...
Эту улочку неброскую
Поминают все в тоске,
Тишиной зовут Матросскою
Это место на Москве
От Матросской Тишины
До Сокольников два шага,
А у каменной стены
Мокрый голубь из бумаги...
От Матросской Тишины
До Сокольников далече,
Три зимы да три весны
Нам отмеряно до встречи...
Тут и те, кто вправду сильные,
Тут и те, кто в кураже,
Повезут на пересыльную,
И не встретимся уже...
Кроме снимка полустёртого
Есть в заплатах пальтецо,
Что ж , не вышли для Лефортова
Мы ни чином, ни лицом...
Все мы сильные да умные...
Кто же не грешил порой?
Но пускай Бутырка шумная
Нас минует стороной.
Только память - платье ноское.
Словно гвоздь сидит в виске -
Тишиной зовут Матросскою
Это место на Москве.
Ярослав (Сэнди) Трусов