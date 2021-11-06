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Кто-кто в теремочке живёт? «Многоэтажка» Антона Маслова

Страна размером с многоэтажку. Именно такая концепция по мнению автора этих строк была у режиссёра Антона Маслова. Известного пока только нашумевшим сериалом «Вампиры средней полосы», где нелюди преподнесены вполне симпатичными людьми… в отличие от людей настоящих. Что-то есть от бесконечных «Дозоров» Лукьяненко?  Таков жанр.

Впрочем, и в «Многоэтажке» с жанром непросто. Фильм заявлен как триллер, в нём действительно присутствует ожидание чего-то страшного, безысходного, что в конце концов случается. Но всё-таки это остросоциальная драма по сложности конструкции и безысходности финала, близкая к «Дураку» Юрия Быкова. Только ещё безысходней – с ЖКХ есть шанс справиться, а вот с человеческой сущностью…

В самом начале фильма приманка – центральный герой работает пожарным. Действие быстро переходит в интерьеры типовой многоэтажки без точной географической привязки. Зритель в праве ожидать грандиозного пожара со всеми вытекающими, что в итоге и происходит. Только горит не дом, горит общество, и этот пожар не потушить никаким брандспойтом.

Завязка сюжета нарочито бытовая, пусть и с оттенком «чернухи». Упомянутый пожарный, слегка потасканный жизнью мачо, он же «воскресный папа» с запойными проблемами, ждёт дочку-тинейджера. Которая исчезает при входе в подъезд. Как известно, любой хороший спасатель ещё и детектив в своей сути. Начинается многотрудный поиск по всем этажам (21), что называется, от двери к двери.

И тут вылезает… Только не думайте, что это кривое зеркало современной российской действительности, где граждане замкнулись в собственных проблемах. Хорошо помню советский телефильм начала 70-х, в котором хулиганы убивают парня на лестничной клетке и хоть бы одна дверь открылась. Только там было пять равнодушных, но с виду вполне благопристойных квартир, а здесь слепок общества. Со своими мини-историями – где-то пьют, где-то бьют, где-то ток-шоу Соловьёва запоем смотрят и делают выводы. А один, вот псих, любит только дикого зверя, живущего у него в квартире (по случайности или как, этот зверь один из любимчиков нашего президента), а на людей ему… с самого верхнего этажа.

Тема для добротного сериала (вспомним «Взрыв»). Но мастерство режиссёра - уложить длинную цепь событий и максимальное раскрытие персонажей в полуторачасовой формат. Чему подмога точная подборка актёров, пусть и не «первого эшелона», но хорошо узнаваемых.

Кто-то грустит о коммуналках доброго советского периода, неоднократно воспетых в фильмах той исторической эпохи. «Где без стука ходят в гости, нет ни зависти, ни злости» и т.д. Но кому-то не повезло с соседями, и очередь в единственный на 38 комнаток туалет (по Высоцкому) каждый раз превращается в путь на Голгофу, где слабого и беззащитного просто затопчут ил съедят поедом.

Так и тут, обитатели своих изолированных «человейников» перед случившейся бедой… а, точнее, поднятые активным, сходящим с ума от тревоги отцом вылезли в общий холл, чтобы впервые посмотреть соседям в лица. О, лучше бы они этого не делали…

Сразу скажу, многоэтажка типовая и явно муниципальная. Но что-то подсказывает мне, что в элитной новостройке или рублёвском посёлке всё происходящее выглядело ещё неприглядней.

Полный набор пороков современного российского общества. Первым под подозрение в похищении (и, конечно, в изнасиловании, куда уж без него) попадает тихий юноша нерусской национальности (надо объяснять, почему?). Рубаха-парень в тельняшке, первым откликнувшийся на просьбу о помощи, втихаря поколачивает бессловесную жену. А вон в той тихой квартирке ненавидят друг друга в частности и окружающий мир в целом. Скелеты из шкафов так и падают. В итоге эти несимпатичные люди напускаются на родителей пропавшей девчонки – «с нашими такое априори быть не может»

Резюме подводит подъездная активистка, искренне считающая, что все беды не в головах жильцов, а в отсутствии консьержки – «хороших людей не бывает, бывают недоизученные». Даже искреннее желание сделать доброе дело исчезает под страхом возможных неприятностей – как бы чего не вышло.

Но и это было бы просто и схематично. За отпущенные полтора час экранного времени режиссёр Маслов вытаскивает наружу проблему за проблемой, как социального, таки психологического свойства. Пропавшая девочка не хочет ехать с мамой и её новым мужем на ПМЖ в Америку (одна из причин её «исчезновения»). Не из чувства патриотизма, просто из-за юношеского каприза… и сразу становится полной дурой не только в глазах однокашников, но и педагогов. И с таким подрастающим поколением мы хотим… ну, вы понимаете.

Её мама на фоне её папы-мчсовца выглядит настоящей светской львицей, и это явно было всегда. Секрет их долголетнего альянса выходит из тени при фразе последнего: «Да потому что я тебя все годы … (любил) так, что соседи в стенку стучали». Что-то подобное я в далёкой юности прочитал у Аксёнова в «Поисках жанра», но не грех и повторить.

А ещё учитель, чью личную и профессиональную жизнь перевернул навет школьницы в домогательства… вспомните наши резонансные дела по этой статье.

Многоэтажка превращается в мини-модель российского общества (с отрицательными его сторонами, но на то и кино). И от этого становится весьма неуютно. Поэтому советую смотреть на уютном диване.

Леонид Черток  

11 март 17:18 | : Горячая тема / Культура

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