Культурная жизнь Архангельска еще теплится. И другие вести из Северной области

В феврале 1919 года на Северном фронте Гражданской войны установилось затишье. Лаконичны сообщения в газете «Вестник Временного Правительства Северной области» за 2 февраля:
Тарасово. Вчера утромъ непрiятель произвелъ атаку, которая не имела успеха.
Река Онега. Наши патрули проiзвели успешный набегъ на Пертену (опечатка в газете – А.Ч.), взявъ 9 пленныхъ, 2 лошадей и важные документы. Неприятельские потери: 9 убитыхъ и 1 раненый. У насъ потерь не было.
Другiе фронты. Ничего существеннаго не произошло.
Номер газеты от 4 февраля дополнен информацией:
Съ Пинежскаго фронта. По сообщенiю штаба командующаго войсками, разведкой 8 февраля обнаружено, что красные отошли, очистивъ Щелье, Алекаево видимо и Ревполье. Въ Щельи красные отобрали у жителей всю мужскую одежду, забрали коровъ и хлебъ. Въ местной часовне забрали свечи и деньги. Въ Алекаево убили однаго старика и вывезли 300 мешковъ хлеба.
В этом же номере опубликован «Приказ Русским войскам Северной области № 27» с описанием дела курьёзного содержания:
26 сего января Союзнымъ Командованiемъ откомандированъ и переданъ въ мое распоряженiе, такъ называющiй себя, полковнiкъ Берсъ. По поводу лица, именующаго себя полковнiкомъ Берсомъ, по всему городу и въ войскахъ ходятъ самые разнообразные рассказы, которые я затрудняюсь передать въ прiказе, такъ какъ дело подлежитъ разследованiю судебными властями. Во всякомъ случае положенiе лица, именующаго себя полковнiкомъ Берсомъ, въ городе на свободе дастъ впечатленiе безнаказанности весьма крупныхъ проступковъ, съ одной стороны, и бездействiя власти, съ другой стороны. Посему я прiзнаю дальнейшее оставленiе на свободе лица, именующаго себя полковнiкомъ Берсомъ, вреднымъ для войскъ и предписываю аго арестовать и содержать подъ арестомъ впредь до окончательнаго расследованiя его делъ. Командующiй войсками Генеральнаго Штаба, Генерал-майоръ Марушевскiй.
Чем закончились похождения бравого лже-полковника Берса нам неведомо. В следующей истории зло наказано в соответствии с действующим тогда военно-административными нормами:
Гражданъ Н.И.Прилипухина за появленiе 24 января на улице въ пьяномъ виде и содержателя чайной по Театральной ул. въ доме Пертоминскаго монастыря С.М.Терехова за допущенiе распитiя въ его чайной Прилипухинымъ виски, подвергуть каждаго штрафу въ размере 1500 рублей, съ заменою при неуплате, арестомъ на 45 сутокъ.
Суровая кара - на 1500 рублей тогда можно было приобрести 333 фунта свежей говядины. К тому же за слишком пьяный вид после употребления отечественной водки полагался штраф не более 500 рублей. Трактирщики за её налив ещё и рублями щедро вознаграждались. Увы, забугорный напиток туземцам почему-то пробовать строжайше запрещёно. Даже, если он продаётся в чайной, расположенной в доме монастыря.
Впрочем, живут люди и после оплаты штрафов. В Приказе генерал-майора Марушевского от 22 февраля приведена информация о самом страшном наказании:
13 февраля сего года младшiй унтер-офицеръ 1-го стрелковаго Архангелогородскаго полка Федькушевъ Никита въ кинематографе «Муленъ-Ружъ» (на фото слева – А.Ч.) когда плац-адъютантъ прапорщикъ Шуецкiй приказалъ ему удалиться из кинематографа, за допущенное нарушенiе благочинiя, вступилъ въ пререканiя, а затемъ, когда прапорщикъ Шуецкiй, въ виду неподчининiя приказанiю, вызвалъ патруль для арестованiя его, поднялъ на названнаго обер-офицера руку съ намеренiемъ ударить. За означенное преступленiя Федькушевъ преданъ Особому Военному Суду, который въ заседанiи 20 февраля приговорилъ его къ смертной казни черезъ разстрелянiе. Приговоръ 21-го февраля приведенъ въ исполненiе.
Принято нынче скульптуры ставить в градах и весях, часто по надуманным поводам. Несомненно, Никита Федькушев, как жертва любви к искусству, достоин памятника около кинотеатра.
Увы, порой бесчеловечны законы войны.
Продолжалась она и на других фронтах разорванного в клочья из самостийных земель пространства России. О событиях на Юге заметки в газете за 4 февраля:
Из Крыма сообщаютъ, что уезды Мелитопольскiй, Бердянскiй и Днепровскiй, включенные немцами въ территорiю Украины, выразили желанiя присоединiться къ Таврическому Правительству, которое стремится къ объединенiю съ Россiей.
Гетманъ Скоропадскiй объявленъ вне закона. Его имущество конфисковано.
Чуть ниже приведена «Декларация» министра путей сообщения Украинского правительства Сидоренко, которая заканчивается словами:
Украинское правительство желаетъ одного: признанiя независимости Украйны и союза последней съ Францiей.
Не удался тогда союз Украины с Европой. 5 февраля, после трёхдневных боёв Красная Армия вошла в Киев.
На иных спиралях времени повторяется многое. В древнеегипетском произведении «Пророчество Неферти» (ок. XV в. до н.э.) сказано: «Я показываю тебе сына в виде врага, брата в виде противника; Человек будет убивать своего отца… Будет страна мала, а её руководители многочисленны».
Нет пророков в своём отечестве? Или их не слышат?
Во всех номерах «Вестей» значительное место занимают публикации о международных делах. Некоторые из них:
Потерi Францiи. Лондонъ. 18 февраля. Францiя потеряла за время войны 3 000 000 населенiя.
Британскiй военный минiстръ Винстонъ Черчилль предложилъ свой планъ для разрешенiя русского вопроса. Подробности не сообщаются.
Представители Арменiи, Грецiи и высокопоставленные представители еврейства настаиваютъ на томъ, чтобъ Турцiя была расчленена.
За войну надо платить. Касса находится за океаном. Об этом заметка:
Задолженность Европы. Соединенные Штаты отпустили новый заемъ Италiи в 75 000 000 долларовъ и Бельгiи въ 40 000 000 долларовъ, что составляетъ общую сумму займа Италiи въ 1 385 000 000 и 496 000 000 Бельгiи, а общую сумму займов союзникам въ 8 674 000 000 долларовъ.
Вот уж к кому в полной мере применима народная пословица: «Кому – война, а кому – мать родна». На всех войнах умудряются заработать мировые ростовщики.
Кто платит за музыку… И потому в феврале 1919-го президент США разрабатывает Устав Лиги Наций – предшественницы находящейся ныне в Нью-Йорке ООН. Американский президент Вудро Вильсон считал сочинённый тогда США документ панацеей от всех войн, конфликтов и от «мировых сил зла».
В борьбу со злом вступили и женщины. Об этом заметка в «Вестях»:
ОКОЛО МИРА. О наказанiи виновниковъ войны. Нью-Iоркъ, 30 января. Нацiональная Ассоциацiя Женскаго Равноправiя проситъ Мирную Конференцiю наказать германцевъ и их союзнiковъ за преступлѣнiя противъ женщинъ и детей въ захваченныхъ областяхъ.
Следом потянулись другие женские организации. В том числе и в Архангельске:
От Женскаго Патриотическаго Кружка. Вчера, 20 февраля, въ зданiи Архангельской Публичной Библiотеки состоялось первое Патриотическое Собранiе группъ русскихъ женщинъ, которое имела целью исключительно предварительное совещанiе для обмена мненiй на пользу гибнущей родины.
Собравшимися намечена следующая программа:
1)Организацiя кадровъ свободныхъ женщинъ, а равно и мужчинъ, непригодныхъ для фронта и инвалидовъ, для замены ими на местахъ службы, где полные силъ и здоровья мужчины остаются «какъ незаменiмые». 2) Пропаганда обязанностей каждаго здороваго мужчины идти на фронтъ. 3) По примеру французскихъ и англiйскихъ женщинъ собиранiя всеми дозволенными стредствами сведенiй об уклоняющихся от воинской повинности. 4) Пропаганду необходимости жертвовать все, что можно для фронта и партизанъ. 5) Безпощадная, непримирiмая борьба съ большевизмомъ.
Ещё один сюжет для романа.
Иногда печатались в газете и положительные новости:
Продажа загранiчной мануфактуры. Главнымъ комитетомъ снабженiя и внешней торговли Северной области передана въ магазины Буторова, Калинiна, Кривоногова и Мануфактурнаго Товарiщества для распределенiя среди городскаго населенiя по карточкамъ городскаго продовольственнаго отдела первая партiя мануфактурныхъ товаровъ.
И ещё одна:
Залежи торфа. Какъ велики имеющiеся въ губернiи запасы торфа, можно судить уже потому, что болота, принадлежащiе одному лишь городу, по самому скромному подсчету, могутъ служить для отопленiя электрической станцiи въ продолженiи 150 летъ.
Торф – возобновляемый источник энергии. Может, европейцам западным предложить его вместо газа? Пусть тамошние «зелёные» радуются.
Проблемы местного значения решались в волостях Северной области. Перед собранием избранных на 1919-1921 годы земских гласных (ныне – депутаты) Емецкой волости, которое состоялось 26 января в помещении училища, о.Михаилом Смирновым отслужен молебен, после которого гласные приведены к присяге. Далее по источнику:
После этого был намеченъ штатъ Волостной Земской управы, въ составе трехъ лицъ, из которыхъ А.А.Пантелеевъ, былъ избранъ Председателемъ Управы, А.В.Корельскiй и Ф.А.Аксеновъ – членами Управы. Въ члены Ревизiонной Комиссiи избранъ: Ф.П.Чертовъ, И.Заборскiй и Пшенiцинъ.
По вопросу об изысканiи источнiковъ доходовъ на содержанiе Волостнаго Земства после продолжительныхъ дебатовъ было высказано мненiе, что источнiкомъ доходовъ могло бы отчасти служить обложенiе на частныхъ торговцевъ, на кiрпичные и гончарные заводы, на кустарное производство, на помещенiя, отдаваемые внаймы и въ крайности на кооперативные учрежденiя. Былъ также поднятъ вопросъ о спектакляхъ, концертахъ и танцевальныхъ вечерахъ.
Теплилась культурная жизнь и в Архангельске. Анонсы в газете:
Собранiе Общества изученiя Русскаго Севера. Въ воскресенье, 9 февраля, въ 7 часовъ вечера въ помещенiи Ломоносовской мужской гимназiи состоится открытое для публики Общее собранiе съ докладомъ А.В.Труфанова «Метрiка, ритмика и инструментализацiя народныхъ частушек».
Губернская земская управа, культурно-просветительный отделъ. 16 февраля 1919 года, въ зале Городской Думы авторъ известной биографiи Л.Н.Толстого А.Ф.Моодъ прочтетъ публичную лекцiю «Левъ Николаевичъ Толстой». Начало лекцiи въ 7 ½ часовъ вечера. Весь сборъ съ лекцiи поступитъ на оказанiе помощи населенiю, пострадавшему от красноармейцевъ. Плата за посещенiе лекцiи по желанiю, но не менее 3 рублей.
И вопреки строю, политике за окнами, ужасам войны, холоду и голоду немногие созидатели пытались строить будущее. В номере газеты «Вести Временного Правительства Северной области» за 20 февраля 1919 года опубликована заметка «Железная дорога Обь – Индига». Выдержки из неё:
Въ заседанiи Западно-Сибирскаго Географическаго общества заслушанъ докладъ инженера Малишевскаго о проекте постройки железной дороги Сибирь – Ледовитый океанъ. Проектъ принадлежитъ обществу Северо-Восточной Уральской железной дороги. Дорога по проекту начинается от Петропавловска и чрезъ Ялутаровскъ, Тюмень, Туринскъ, Надеждинскiй заводъ, перевалъ Урала, с.Троицкое, Усть-Цильму идетъ въ бухту реки Индиги. Общее протяженiе дороги 2222 верстъ. Бухта Индига въ теченiе 8-10 месяцевъ свободна ото льда, въ то время какъ навигацiя въ Беломъ морѣ продолжается 4-5 месяцевъ. Изысканiя проектированной линiи производятся уже давно. Въ самое последнее время изыскательскимъ партiямъ приходится вести борьбу не только съ условiями въ большинстве неизследованнаго края, но и даже съ большевиками. Въ одной партiй одинъ из изыскателей былъ разстрелянъ, въ другой арестовано пять человекъ, отбранъ инструментъ и прочъ.
Более ста лет прошло. До сих пор не построена дорога на Индигу. С горьким недоумением взирают на потомков из глубин иных измерений энтузиасты изыскательских партий прошлого века. Быть может, именно сейчас, в условиях жестоких западных санкций, неизбежного при них ускорения «поворота на восток» и надо приступать к немедленному, быстрыми темпами возведению дороги на спасительный Север? И в одной связке с дорогой «Баренцкомур» на Индигу непременно надо строить «Белкомур» к Архангельску. Историческая справедливость по отношению к Поморью должна восторжествовать.
Александр Чашев
***