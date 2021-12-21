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Архангельский молодняк сманивают в ГИТИС. Абитуриент, остановись и подумай

На солидном сайте Правительства Архангельской области появилось заманчивое объявление: «На камерной сцене Архангельского драмтеатра 31 марта с 10:00 педагоги ГИТИСа проведут отборочные прослушивания».

Условия простые – те, кто уже видит себя на экране кинозала или театральной сцене должны подготовить стихотворение, басню и отрывок из прозы. Понравитесь столичным рекрутёрам от искусств, вас пригласят на второй и третий тур творческого конкурса в Москву. Если и там всё сложится, да приличный ЕГЭ приложите (последний, правда, чисто для проформы, ибо актёру богатые мозги только в обузу), то дальше - небо в алмазах!

Вижу, как загорелись десятки, если не сотни, молодых поморских глаз. Поэтому на правах старшего (по возрасту) товарища хочу остудить пыл. Как минимум, заставить задуматься – а стоит ли время и деньги тратить (неорганизованная поездка в Москву на несколько дней предприятие не из дешёвых).

Всем нам с детства вдалбливали несложную истину – учение и труд всё перетрут. Применительно к творческим профессиям ещё и талант, который никакой усидчивостью не заменить. Однако актёрство – штука особая, здесь 90% зависит от удачливости. Вовремя попасться на глаза актёрским агентам, приглянуться режиссёру (в постель к нему прыгать не спешите, не даёт никаких гарантий, одно сплошное унижение и комплексы), оказаться в нужном месте в нужное время при прочих составляющих. Это даже не джек-пот в лотерею, шансы на стечение всех обстоятельств гораздо ниже.

Если же вы не видите себя в будущем нигде, кроме сцены, то дерзайте. Но будьте готовы к следующему…

Даже в советские времена всеобщей трудовой занятости диплом актёрского факультета не гарантировал вам трудоустройства по специальности. Как минимум, в столице, подавляющему числу иногородних выпускников приходилось возвращаться по месту постоянной прописки. Представляете, как чувствовал себя выпускник «Щуки» в родном Задрищенске, ловя спиной насмешливые взгляды коллег по местному театру, закончивших какой-нибудь «кулёк».

Оставалось утешать себя высокими мыслями о служении Мельпомене. Но будем честны – служение на хлеб не намажешь и в морозилку не положишь. Пример моей матушки – в 60-е годы прошлого века она как актриса первой категории Центрального Академического театра Советской Армии получала 100 рублей в месяц. Не буду мучить присутствующих сравнением цен тогдашних и сегодняшних. Скажу проще – этих денег хватало на еду без излишеств (которых, благо, не было в магазинах). А вот покупка для меня новой школьной формы (быстро рос) становилась серьёзной проблемой, частенько шёл первого сентября в коротких по щиколотку штанишках (есть обличающие фотографии).

Вы спросите – а как же кино, там совсем другие заработки? Да будет вам известно – даже в столице полно театральных актёров, которые НИ РАЗУ в жизни не появлялись на экране. Опять пример из семьи – мама за 18 лет творческой деятельности снялась один раз в главной роли, сыграла одну эпизодическую роль и один раз засветилась в массовке (правда, в «Летят журавли» на крупном плане). Её ближайшие подруги по театру не имели и того в своём портфолио, хотя все мечтали. При этом, чем меньше ты снимаешься, тем ниже твоя актёрская ставка за съёмочный день. Тем меньше тебя знают на телевидении, радио и режиссёры дубляжа (тоже приработок).

«Какой Голливуд, у меня ёлки!!!» - это всего лишь анекдот. Все праздники испорчены, скандалы в театре (самое время для утренников по месту основной работы), а заработок копеечный.

И для такой жизни надо было выдержать конкурс в 500 человек на место?!

Думаете, сегодня ситуация изменилась? Только усугубилась. В конце нулевых разговаривал с выпускницей «Щуки», получившей актёрский диплом 10 лет назад. Со всего их курса только ОДНА осталась в профессии, и то в основном снимается в постановочных ток-шоу. Остальные разбрелись, кто куда, сейчас никто не занимается твоим распределением, кроме тебя самого.

Заработок театрального актёра сегодня? Примерно та же сотня из 60-х годов (только вокруг больше соблазнов), единичные московские театры могут выплачивать более-менее приличные зарплаты (от 50 тысяч), и то не на старте в профессии.

Недавно автора этих строк в самое сердце ранила история уроженки Архангельска и выпускницы актёрского факультета ВГИКа, института, где специально учат под работу в кино. Закончив курс Владимира Грамматикова (ни хухры-мухры), она вернулась в город на Северной Двине и работает в облдраме. Представляете, какой это душевный облом, сколько утраченных иллюзий? Хорошо, что нашла умиротворение в работе с детьми… счастья ей.

Откуда такая конкуренция на профессиональном рынке? Всё просто – количество актёрских школ, выдающих сертификаты о профпригодности (дипломом можно назвать отнюдь не каждый) за последние тридцать лет выросло в разы. Плюс появление коммерческих мест. Истратить сотни родительских тысяч (или там счёт на миллионы?), чтобы на выходе оказаться дипломированным безработным с очень специфическим набором знаний и навыков, который работодателя из другой сферы скорее отпугнёт, чем привлечёт… обидно, да?

Повторюсь, если вы не видите себя в другой профессии, то попробуйте, рискните. В конце концов, у Елены Пановой получилось, насколько я знаю, это единственная архангелогородка успешно снимающаяся (плюс муж-режиссёр не из последних).

Но своим детям я повторю фразу, не раз слышанную мною в детстве - «в актёры только через наш труп». За что я родителям искренне благодарен…

Леонид Черток  

18 февраль 15:26 | : Горячая тема / Культура

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