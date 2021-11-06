Дела большевистские. Вести из Северной области, часть 3

Неуверенно чувствовала себя власть самопровозглашённой Северной области, поддерживаемая штыками интервентов. Возможно, потому на первой странице десяти августовских 1918 года номеров газеты «Вестник Верховного Управления Северной области» публиковалось обращение:
Отъ Прѣдсѣдатѣля Вѣрховнаго Управлѣнiя Сѣвѣрной Области Всѣмъ, Всѣмъ, Всѣм. Лѣнiнъ и Троцкiй объявили Англичанъ, Французовъ и Амѣрiканцѣвъ, высадившихся въ Архангельскѣ, разбойнiками. Онi прiзываютъ русскiй пролѣтарiатъ къ борьбѣ съ нiми, какъ съ врагами Россiи, напавшими на нѣя бѣзъ объявлѣнiя войны.
Заявляемъ всѣмъ русскимъ гражданамъ, кому дораго истинное благо Россiи, что это нѣправда. Англичанѣ, Французъ и Амѣрiканцъ, находящiяся въ настоящея врѣмя въ Архангельскѣ – друзья и союзнiки Россiи. Онi были прiглашенъ высадиться здѣсь законнымъ Рѣволюцiоннымъ Правитѣльствомъ и прi полномъ и Ѣдинодушномъ согласiи мѣстнаго насѣлѣнiя.
Разумеется, не было единодушным население в оценке сложившейся ситуации. Это подтверждают вести с мест:
Холмагорскiй уезд. В Емѣцкой волости на общемъ собранiи гражданъ 4 августа прi обсуждѣнiи вопроса о томъ, какыя власть должна быть въ Емѣцкой волости, за власть, существующую въ Холмагорахъ и Архангельскѣ, было подано 257 голосовъ, за Совѣтскую 51 голосъ.
Оттуда же, из Емецка поступили свидетельства о зверствах политических оппонентов:
Дѣла большевистскiя. Изъ сѣла Емѣцка, Холмогор.уезда сообщаютъ, что 6 августа с.гъ. со ст.Обозѣрской Сѣв.жѣл.дороги явилась въ Сѣлѣцкую волость Холмогорскаго уезда группа красноармѣйцѣвъ, человѣкъ въ сорокъ. Одѣтъ онi были въ матросскую форму. Начальствовалъ надъ этимъ отрядомъ бывшiй прѣдсѣдатѣль Архангъ. Губисполкома Ст.Поповъ.
По прiказанiю этаго самаго Ст.Попова и была произвѣдѣна отрядомъ дикыя расправа надъ мѣстнымъ насѣлѣнiямъ.
Прѣждѣ всаго отрядомъ красноармѣйцѣвъ былъ разстрѣлянъ прѣдсѣдатѣль врѣмѣнной комиссiи дѣръ. Сѣльцо гръ. Корытовъ и зѣмлѣмѣръ Малаховъ.
Разстрѣлъ произвѣдёнъ такъ нѣудачно и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ гнусно, что пѣрваго прiшлось им прiкончить прiкладомъ винтовки.
По окончанiи этаго бѣзумной расправъ съ бѣззащитнымъ насѣлѣнiямъ, отрядъ прѣдполагалъ направиться въ Емѣцкъ, но узнавъ, что туда прiбыли из Архангельска добровольческiя отрядъ, посланные новой властью, измѣнiлъ свой маршрутъ и направился на ст.Плѣсѣцкую.
В пути своёмъ он порвалъ тѣлѣграфные провода и захватилъ тѣлѣграфный аппаратъ.
Вывод: надо воевать. Призыв в газете:
Всѣ способные носить оружiя – въ Русскую Народную Армiю!
О первых успехах РНА можно отчитаться:
Арѣстъ главъ насильнiков. 22 августа въ Архангельскѣ из Шенкурска доставлѣнъ и водворѣнъ въ тюрьму «знамѣнiтый» прѣдсѣдатѣль Шенкурскаго Исполкома Георгiй Ивановъ, который въ тѣченiя многихъ мѣсяцѣвъ проводитъ въ уездѣ систѣму самаго бѣзстыднаго насилiя и тѣррора. Георгiй Ивановъ арѣстованъ мобилизованными во врѣмя возстанiя.
Имя «главы насильников», расстрелянного в марте 1919 года, до сих пор носят улицы в Архангельске и Шенкурске.
Остро не хватало финансов новой власти:
Нѣдостатокъ дѣнѣжныхъ знаковъ повлѣчётъ дальнѣйшея расстройство хозяйствѣнной жизнi!
Большевики тому поспособствовали. Даже на святое покусились:
Сиротскiя дѣньги. Совѣтскыя власть, убѣгыя из Архангельска, похитила достоянiя вдовъ и сиротъ въ суммѣ 309589 руб.23 коп., хранiвшiяся прi кладовой Казначейства, въ ящикѣ Сиротскаго Суда, въ Государствѣнныхъ Сбѣрѣгатѣльныхъ кассахъ и крѣдитныхъ учрѣждѣнiяхъ.
По мелочи отличился комиссар Валявкин:
Отъ Начальнiка Архангельской Городской Милицiи ОБЪЯВЛЕНИЕ
Бывшимъ Завѣдующимъ Совѣтской милицiи Валявкинымъ прi пѣрѣворотѣ захвачена мѣдныя круглыя сургучныя пѣчать Архангельской Городской милицiи съ гербомъ Архангельска, которую считать нѣдѣйствитѣльной.
Новыя сургучныя пѣчать будѣтъ имѣть въ сѣрѣдинѣ Государствѣнный гербъ съ надписью Архангельскыя Городскыя милицiя – о чемъ ставлю въ извѣстность всѣхъ гражданъ г.Архангельска, Правитѣльствѣнные, обществѣнные и частные органiзацiи.
Есть в архангельской Соломбале и улица Валявкина.
Проблем много. В газете предлагается рецепт их решения:
Гражданѣ! Вашъ святой долгъ вложить дѣньги на «ЗАЕМ ДОВЕРИЯ!» Встать въ рядъ народной армiи.
Отдай последние деньги и перед уходом в армию можешь заработать… на другой заём:
1000 рублѣй Наградъ будѣтъ выдано тому, кто точно укажѣтъ мѣсто, гдѣ большевиками прi их бѣгствѣ во врѣмя пѣрѣправъ черѣзъ р.Сѣвѣрную Двину былъ затоплѣнъ бронѣвой автомобиль. Командиръ Автомобильнаго Батальона Подполковнiкъ Давыдов
В газете приведено Объявление Губернской Продовольственной Управы от 20 августа с таксами на мясо. Розничная продажная цена за фунт мяса свежего установлена в 4 рубля 50 коп. То есть на 2 тысячи рублей можно было приобрести тогда 444 фунта мяса. Только вот разово не получилось бы – согласно нормам продажи по карточкам купить можно только 1 фунт в неделю на человека.
Не найден броневой автомобиль до сих пор. Цена его нынче астрономическая. Ищите. И обрящете. Извозчики вам помогут:
Союзъ Арханъ. Извозчиковъ прѣдлагаетъ свои услуги по пѣрѣвозкѣ всѣвозможныхъ грузовъ по умѣрѣннымъ цѣнамъ. Порученiя исполняются аккуратно. Просимъ обращаться въ Союзъ, Набѣрѣжныя д.48, тѣлъ. № 631. Правлѣнiя.
Давно существует искусство извлекать деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию, названное бизнесом. И потому:
ПРОДАЕТСЯ Конопатка льняныя. Успѣнскыя, 11
Успенская улица нынче носит имя коммунистического святого Логинова. И конопатки там уже не купить.
Ещё одним достижением поделилась новая власть:
Сокращенiя прѣступности. В городѣ послѣ пѣрѣворота сократилось количество мѣлкихъ прѣступлѣнiй – кражъ и грабѣжѣй.
Не все граждане Северной области жили сиюминутными заботами, взоры немногих были устремлены в будущее. О строительстве дороги «Мезень – Архангельск» сделал 14 августа доклад губернской земельной управе А.А.Жилинский. Управа постановила:
Прiзнавыя, что означенныя дорога будѣтъ имѣть большое значенiя для пѣрѣсѣлѣнiя и колононiзацiи крыя, къ нѣму прiдѣтся прiбѣгнуть въ ближайшемъ врѣмѣнi, нѣобходимо разработать вопросъ о пѣрѣсѣлѣнiи, ознакомиться съ дѣталями вопроса о дороге и со всѣми прѣдставлѣнными А.А.Жилинскимъ матѣрiалами.
Через 90 лет после заседания губернской управы, лишь в 2008 году официально открыта грунтовая дорога на Мезень. Кстати, первое историческое упоминание о необходимости строительства которой относится к 1782 году. Долго запрягаем, медленно едем.
Для вечности творил и художник Писахов. В газете приводится очередной сюжет о его выставке:
На выставкѣ картинъ Писахова.Органiзованныя библiотѣчной комиссiяй в ыставка картинъ извѣстнаго художнiка С.Г.Писахова въ настоящея врѣмя снова прiвлѣкаетъ большое стѣченiя публики. Многiя картинъ художнiка ужѣ прiобрѣтѣнъ разными лицами, въ томъ числѣ г.Могучимъ и нѣсколько картинъ намѣчено къ покупкѣ Сѣрбскимъ посланнiкомъ г.Спапайковичъ, который на дняхъ посѣтивъ выставку, очень лѣстно отзывался о творчествѣ художнiка . Выставка закрывается въ концѣ августа.
Продолжение следует.
Предыдущие статьи: http://rusnord.ru/hot/54108-trevozhnyj-1918-j-vesti-iz-severnoj-oblasti.html
http://rusnord.ru/hot/54188-arhangelsk-na-poroge-intervencii-vesti-iz-severnoj-oblasti-chast-2.html
Александр Чашев