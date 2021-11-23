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Тревожный 1918-й. Вести из Северной области

В истории Русского Севера имеется недолгий период суверенной жизни огромной территории, о котором советская идеология вспоминала лишь в негативном ключе. С августа 1918 по март 1920 года на севере европейской части России существовала в качестве автономного государственного образования Северная область. Началась она с высадки в Архангельске 2 августа 1918 года 9-тысячного отряда Антанты. Успеху десанта способствовало антисоветское восстание в городе в ночь на 2 августа. В тот же день образовано Верховное управление Северной области в составе шести эсеров и двух кадетов под председательством народного социалиста Н. В. Чайковского. Столицей провозглашён Архангельск.

За последние 30 лет написан значительный объём научной и популярной литературы, посвящённой указанному временному промежутку истории Севера. Желающие могут найти её и в интернете. Автор серии заметок предлагает «посмотреть» на события тех лет глазами и умами их участников, жителей Северной области, используя в качестве «машины времени» издававшиеся тогда газеты «Вестник Верховного Управления Северной области» (с августа по декабрь 1918) и «Вестник Временного правительства Северной области» (с января 1919 по февраль 1920).

Первый номер «Вестей» от 10 августа 1918 года начинается с «Обращения Верховного Управления к гражданам Архангельска и Архангельской губернии»:

  

При этом следует сказать, что власть большевиков, падение которой констатируется в Обращении, длилась на севере относительно недолго, наступив не ранее зимы-весны 1918 года. Реальную силу она набрала и того позже – лишь к лету указанного года большевики, закончив ликвидацию прежних органов губернского и земского управления, получили под полный контроль как Архангельский совет, так и рычаги влияния на большинство уездов и городов губернии. И потому основной массой народа приход новой власти, пусть подсаженной штыками интервентов, воспринимался всего лишь как возврат старых, привычных порядков, с которыми люди связывали надежды на лучшее будущее в виде работы с нормальными доходами, доступными едой, одеждой и прочими материальными благами. И, возможно, потому горожане встречали интервентов хлебом-солью, цветами, песнями и радостными приветствиями.

Вслед за военными Антанты прибыли послы союзных государств. Об этом заметка в первом номере «Вестей»:

  

 

Ещё одним признаком суверенитета Северной области стало больше. Если к нему добавить собственные сухопутные и морские вооружённые силы, таможню, судебную систему, милицию, впоследствии денежные знаки, верховную власть и прочие атрибуты государственности, впору говорить о воплощённой «Поморской республике», мечтами о которой грезили в девяностых годах минувшего века некоторые горячие сторонники. Интервенция только вот подгадила чистому образу. И народ, требующий еды. Её можно пообещать.

 

  

Обещаниями голод не утолить. Гражданская война требует и других жертв. В сентябре 1918 года большевики издали декрет «О красном терроре». Впрочем, он лишь провозгласил уже существовавшее, характерное для противоборствующих в Гражданской войне сторон явление. В радиограмме, опубликованной в первом номере «Вестей», предлагается один из «рецептов» воздействия на противника:

   

Интересна, противоречива фигура одного из подписантов радиограммы, председателя Верховного Управления Северной области Николая Васильевича Чайковского (1850-1926). Его называли «дедушкой русской революции». Был он и народником. Потом выступал против революционного пути борьбы за благо людей, разделяя идеи «богочеловечества», то есть поиска Бога внутри себя. В 1904 году вступил в партию эсеров, выйдя из которой занялся организацией кооперативного дела в России. В 1917 году боролся с большевистским влиянием, используя трибуну Учредительного собрания, куда был избран от Вятской губернии. После Октябрьской революции (переворота – для противников) активно боролся с новой властью, войдя в «Комитет спасения Родины и революции», затем в «Комитет защиты Учредительного собрания». В 1918 стал одним из основателей и членом ЦК партии «Союз возрождения России».

В феврале 1918 года, выступая на кооперативном съезде, он заявил: «Товарищи, припомните, что всё несчастье нашей революции заключается в том, что целый ряд наших правительств был в сущности самочинным, никто их не выбирал... Учредительное Собрание является носителем правового принципа выявленной воли народа, и обязанность заключается в том, чтобы претворить в жизнь этот принцип... И нашей первейшей задачей является поставить нашу государственную задачу выше социальной и классовой задачи. Теперь нам навязывают подчинение классу, а мы хотим подчиняться государству, а Учредительное Собрание есть власть этого государства».

И вот бывший «богоискатель», сторонник демократических процедур возглавляет без выборов Верховное управление Северной области, подписывает документы о внесудебных расправах и захвате заложников. Ещё одна трагедия братоубийственной войны.  

Александр Чашев

23 январь 12:39 | : Горячая тема / Политика

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