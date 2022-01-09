Архангельск на пороге интервенции. Вести из Северной области, часть 2

Часть 1: http://rusnord.ru/hot/54108-trevozhnyj-1918-j-vesti-iz-severnoj-oblasti.html
Через десять дней после высадки союзников в Архангельске их представители обратились к россиянам с документом, который начинается с обвинений немцев и большевиков во лжи. Если германцы были врагами Антанты пять военных лет, то большевики стали таковыми лишь после подписания 3 марта 1918 года мирного договора с Германией, который позволил немцам перебросить часть войск с Восточного на Западный фронт и высадить десант в Финляндии. Под угрозой захвата оказались заполненные военной техникой и снаряжением западных союзников порты Мурманск и Архангельск.
Эту опасность осознавали и большевики, вступившие даже в недолгий альянс с союзниками царской России за два дня до подписания «Брестского мира».
Предыстория такова. 1 марта 1918 года меньшевистско-эсеровский Мурманский совет информировал Совет народных комиссаров о предложении британского контр-адмирала Томаса Кемпа взять под защиту британских войск Мурманскую железную дорогу. В тот же день народный комиссар по иностранным делам Лев Троцкий (без решения ЦК ВКПБ) поддержал необходимость принятия предложения. 2 марта 1918 года на совместном заседании представителей совета и союзных миссий выработано «Соглашение о совместных действиях англичан, французов и русских по обороне Мурманского края». Оно предусматривало создание союзного военного совета и высадку английского десанта в Мурманске.
24 апреля 1918 года в Мурманске высадились союзники.
2 августа пришёл черёд Архангельска.
13 августа «Вестник Верховного Управления Северной области» опубликовал «Воззвание иностранных держав». Кстати, в числе союзников там названы лишь англичане, французы и американцы. Почему-то не упомянуты участники Мурманской группировки интервентов – итальянцы и сербы. Да и мы об этом постарались забыть.
Призывами подниматься на борьбу с большевиками полны газеты:
Не желающим спасать Родину и Революцию в армии, адресована бесстрастная телеграмма:
Живым предлагается пища. Материальная и духовная. Каждому своя.
На содержание добровольцев нужны деньги.
Доверие – штука опасная. Пострадали от его проявления члены общества «Питомник». А «сверх комплекта» ещё и родная для них столовая со скромным названием «Кафе-Париж». И молебен им не поможет.
За обеды в кредит и обиды расплата близка. Об этом говорят даже вражеские голоса. Эх, не знали тогда модного в наши дни слова «фейк».
Бегут, «падают» и местные большевики:
Ничего хорошего не ожидало комиссара Бриллиантова в Архангельске. Если бы занимался не политикой, а бизнесом, вполне мог выйти в сложившихся тогда условиях и на международный уровень.
Впрочем, находятся в любые времена иные люди. Иногда их называют «блаженными». С упорством обречённых возводят они элементы моста между реальным, греховным человеком и тем, кем он должен быть. Пишут, издают книги:
Создают живописные полотна, выставки картин организуют:
Возможно, благодаря таким подвижникам человеческий мир ещё не сошёл с ума?
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Фридрих Ницше сравнил культуру с тоненькой оболочкой яблочной кожуры над раскалённым хаосом. Эрзац, пластик, попса вытесняют нынче дух из культуры. Сжимается от огня кожура. За сменщиков земных тревожно.
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Александр Чашев