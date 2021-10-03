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Куча-мала. Сергей Миронов подгребает под себя левый фланг

«Справедливая Россия» продолжает грезить идеей стать главной оппозиционной силой с социалистическим уклоном в стране.

Эту идею в самый разгар избирательной кампании в Госдуму высказал Захар Прилепин, сам на тот момент в статусе новичка, прилепившийся к умеренным эсерам как к единственной для себя возможности получить заветный пропуск в здание на Охотном ряду (что у него в итоге и получилось). Причём писатель-«политрук» пошёл с козырей, сразу замахнулся на самостоятельность КПРФ. Цитирую:

"Я предлагаю вам, уважаемый Геннадий Андреевич (Зюганов), через месяц, 19 августа 2021 года, ровно через 30 лет после появления ГКЧП и разрушения нашей с вами Родины, собраться и провести пресс-конференцию, на которой мы с вами объявим о том, что сразу после сентябрьских выборов наши партии сформируют сначала парламентскую оппозиционную коалицию, а потом начнут работу по реальному объединению и формированию в нашей стране по-настоящему сильной политической партии, реально готовой взять власть на всех уровнях".

В ответ многолетний лидер российских коммунистов только хмыкнул – поговорим, мол, по результатам выборов. А они таковы – у КПРФ прибавилось представительство в нижней палате российского парламента, у «Справедливой» наоборот, не помогли примкнувшие к партии медийные лица. Разговор не стал стоить и выеденного яйца.

Примечательно, что в том июльском размене планами на будущее лидер российских эсеров Сергей Миронов сохранял нейтральную позицию, свалив всё на не по чину активного Прилепина. То ли не верил в подобную замануху («кто же будет партийной властью делиться?!»), то ли изначально был в курсе такого контрпропагандистского хода, бьющего по престижу их главного конкурента на левом фланге российской политики.

Но вот проходит полгода и…

Уже сам Сергей Миронов начинает переговоры о гипотетическом вхождении под его крыло политических карликов. Вот цитата одного из соратников: «На наш взгляд, единственный шанс изменить курс, не меняя политическую систему в стране, — создание большой объединенной левой оппозиционной партии. Только такая партия сможет конкурировать с «Единой Россией». В противном случае мы будем жить с ними вечно».

То есть, заявлена цель – борьба с «Единой Россией». О чаяниях народа как-то забыли упомянуть. Подобные призывы к объединению в начале нулевых мы слышали от правого блока в лице СПС и «Яблока», но вожди не смогли между собой договориться. На выходе обе партии потеряли своё представительство в Федеральном Собрании без особой надежды на возвращение.

Перечислять, кого Сергей Михайлович зовёт под своё десантное крыло, не вижу никакого смысла, названия большинства партий вызовут, разве что, удивление. «Альтернатива для России» - как вам? В этой ещё раздумывают над предложением… хоть какая-то политическая движуха. А вот та же «Родина», из которой, собственно, и вылупилась «Справедливая», видит сегодня больше точек соприкосновения с ЛДПР и готова вести переговоры только о создании «с нуля» лево-патриотической партии. С предварительным дележом между участниками всего мало-мальски материального (по умолчанию). Остальные политические игроки той же весовой категории (полулёгкий) придерживаются аналогичного мнения.

Зачем это нужно Миронову, ведь ощутимые плоды подобная коллаборация могла принести только в случае объединения с КПРФ? Первое, что приходит в голову – лидеру СР понравилось то внимание, которое ему уделила пресса после объединения с заправдинцами и «Патриотами России». Что, впрочем, не принесло практических результатов, если судить по количеству госдумовских мандатов в последней парламентской каденции. Исход вполне предсказуемый – сторонников больше отвалилось, чем прибавилось и у первых, и у вторых, и у третьих, голоса недовольных ушли в копилку КПРФ.

Одна из причин, на взгляд автора, путаница в политических понятиях. С КПРФ всё ясно – они за возвращение социалистического строя во всей его советской «красе» - отмена частной собственности, прежде всего, на средства производства, тотальный государственный контроль над всеми сферами жизни и общественными институтами, в перспективе возвращение однопартийной системы. За сим следует новый «железный занавес» со всеми вытекающими (впрочем, он и сейчас маячит на горизонте).

«Справедливая Россия» в этом смысле более умеренная, исповедующая, так называемый, «скандинавский социализм». Но именно это различие станет главным камнем преткновения, если объединённые левые действительно придут к власти и, соответственно, будут менять политическую систему и ставить своего президента (или превращать Россию в парламентскую республику).

Также возникнет непонимание с более мелкими игроками, у которых в идеологии много правого и радикального. Нечто похожее происходило в нашей истории после 17-го года – временные союзники большевиков очень скоро отправились по этапу или встали к расстрельной стенке. Повторения того кошмара вековой давности вряд ли стоит ожидать, всё-таки мир изменился в лучшую сторону. Но какая-нибудь поганка обязательно будет.

А теперь о партийной ситуации в Архангельской области. Вот какую картинку выдал наш источник, близкий к аппарату регионального отделения «Справедливой России»:

«Ситуация в Архангельском региональном отделении Справедливой России во многом схожа с ситуацией в представительстве других парламентских партий. Происходит банальная борьба за места в списочной части на предстоящих выборах в АОСД в 2023 году.

С уходом или выживанием ярких личностей из партструктур канцелярская серость стала всеобъемлющей. Ситуативные (а иногда и истеричные) метания подменили уже даже имитацию работы. Аппарат желает лишь усидеть на зарплате. Представительства СР в районах разваливаются и деградируют одно за другим. К принятию каких-либо решений допускаются те, кто отродясь никаких значимых решений не принимал и – что самое печальное – не собирается принимать.

Складывается впечатление, что новые кадры не привлекаются, а имеющиеся – изживаются, просто потому, что действующее руководство боится конкуренции. Дошло до абсурда – исключенные или вышедшие справедливороссы на территориях авторитетнее действующих руководителей. Понятная политическая линия отсутствует.

Целью регионального руководства стало получение депутатских мандатов для себя – и только. На наших глазах парламентская партия, еще некогда имевшая успешный опыт конкуренции за голоса избирателей, заканчивает свое превращение в кружок по интересам, бездарно разбазаривающий и былой авторитет, и имеющиеся возможности».

А теперь личные наблюдения редакции. После фиаско на госдумовских выборах 2021 года номинальная глава регионального отделения СР Ирина Чиркова фактически выпала из информационного поля. Что противоречит логике политической борьбы и ранних обещаний избирателям – по любому я остаюсь с вами. Занявший её депутатское место в АОСД Олег Черненко тоже стал непривычно скуп на информацию о своей деятельности в сравнение с прежней работой в АрхГорДуме, касается и официальных СМИ, и социальных сетей.

Что наводит наших наблюдателей на грешные мысли – какие делишки обделывает сегодня сладкая парочка? Публичная политика – это, прежде всего, открытость и гласность… а вот бизнес любит тишину.

Леонид Черток  

 

01 февраль 07:31 | : Горячая тема / Политика

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