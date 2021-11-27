Маски – снять! «Безумное кино для взрослых» как приговор новой Румынии

Представляете, какой популярностью пользовался бы фильм с таким названием в доинтернетовскую эпоху? Несмотря на страну-производителя – Румынию, от которой подспудно ждёшь или боевика среднего пошиба, или социальную драму. Однако получите социальный гротеск на грани фола – блюдо для истинных киногурманов. В Берлине его уже оценили по высшему разряду.
Фильм с провокационным названием (авторское ещё хлеще – «Неудачный трах, или Безумное порно») попал в российский кинопрокат, но вряд ли собрал рекордную кассу. Зритель, падкий на киноклубничку, привык доставлять себе удовольствие в одиночестве, максимум, вдвоём с партнёршей. В данном случае он абсолютно прав, в фильме звезды румынской «новой волны» Раду Жуде порно имеет место, причём, как пишут в полицейских отчётах, «в извращённой форме». Но, во-первых, самые яркие сцены вряд ли попали на большой российский экран (как вариант – были заретушированы), во-вторых, они лишь повод для серьёзного разговора о проблемах, в которых, судя по остальному сюжету, по уши погрязло румынское общество.
Итак, в начале мы видим развлечения супружеской пары. Типичное хоум-видео для внутреннего потребления (разнообразить интимную жизнь семьи как советуют специалисты соответствующего профиля), которое неведомыми путями попало в интернет. Собственно, участники съёмки (субъективному мнение автора этих строк) по своим статям совсем не имеют шансов на успешную карьеру в порноиндустрии. Так, маленький глоток личной свободы в перенаселённой родственниками квартире, процесс постоянно прерывает сварливый голос тёщи из-за закрытой двери. Короче, совок совком, хотя Румыния вступила в Евросоюз в далёком 2005-м.
После такого многообещающего пролога авторы окунают нас в бытовую жизнь румынской столицы. Героиня, которая минуту назад была, пусть и нескладной, но богиней любви, на поверку оказывается простой училкой со всеми составляющими – усталое лицо, прикид соответствующий, причёска… торжество серости. Вдобавок впереди родительское собрание, считай, что публичная порка педагога за сюжет в интернете.
Как проводит женщина эти несколько часов перед гражданской казнью? Мечется (именно мечется) по Бухаресту. Почти репортажная съёмка с вкраплением бытовых микросцен. Смотрится, как приговор столице европейского государства… как только такую в Евросоюз приняли?! Сразу вспоминается Москва 90-х или Архангельск нулевых по количеству и аляповатости наружной рекламы, о таком понятии как «код города» там слыхом не слыхивали. А количество валютных обменников на квартал наводит на грустные мысли о состоянии румынской экономики в целом. И сюда же дорогие импортные авто на улицах, состояние последних особенно близко жителям глухой российской провинции. Отличный повод для злорадства – ага, у этих недоевропейцев ещё похуже будет!
Путь на профессиональную Голгофу, а именно туда идёт подставленная непонятно кем учительница, абсолютно бесцелен, просто скоротать пару свободных часов. Максимум заглянуть в пару необязательных мест, где поведение соотечественников вполне сочетается с общим антуражем абсурда и разрухи. Главная разруха, как знаем от Булгакова, в головах, что современные румыны демонстрируют во всей красе как бытовыми сценками, так и выдаваемым текстом с яркими элементами обсценной лексики. Без всякого уважения к себе и согражданам. Уличная реклама под стать – «Я люблю поглубже» (из уст нарисованной красотки, засовывающей в рот ложку с йогуртом). Заданный темп и операторские приёмы наводят на мысль, что это документальная съёмка. Что, конечно, вряд ли… зато респект режиссёру, да и всей съёмочной группе за ювелирность подготовки.
Выдержать заданный темп тяжело даже зрителю, поэтому – стоп, пусть ваши глаза отдохнут на авторской энциклопедии от Раду Жуде. Из которой вы узнаете, что наиболее частый запрос от пользователей румынских поисковиков – это «минет», на втором месте -«эмпатия». В первое верится легко, во второе - с трудом, слишком сложное слово для рядового обывателя. Просто режиссёр расширяет рамки и ещё ближе подводит нас к старому анекдоту – «эти люди запрещают нам ковырять в носу».
И не только это. Для тех самых обывателей предлагается расшифровка таких понятий как «семья» (исполосованная спина ребёнка), «армия» (вооружённое подавление гражданских протестов), «Чаушеску» (расстрел президентской семьи, недавних кумиров нации). Особенно автора этих строк умилило понятие «дети» - «политические заложники своих родителей». Точнее и не скажешь… признайтесь сами себе. Всё это сопровождается видеорядом, которому самое место на громком политическом процессе. Да хоть на Нюрнбергском или Гаагском.
Третья часть фильма вызвала у меня поверхностную ассоциацию с рязановским «Гаражом». Собрались внешне приличные люди, заговорили о наболевшем… и из них полезло. Один важный нюанс – все присутствующие на судилище в антиковидных масках. С одной стороны, законопослушность, тема пандемии и сохранения физического здоровья так и витает над невысоким собранием. С другой, это придаёт известную смелость в высказываниях, создаёт иллюзию неузнаваемости, хотя все хорошо знакомы между собой.
В принципе, всё должно свестись к обсуждению старой, как мир, проблеме – имеет ли право педагог на личную, в том числе, интимную жизнь. Кто не в курсе, в советской школе незамужние училки с яркой внешностью не приветствовались, по умолчанию в свободное от уроков время они должны заниматься неким непотребством.
Героиня, всё больше превращаясь в затравленного жизнью и выбранной профессией зверька, из последних сил пытается сохранить женское достоинство, задавая знакомый вопрос ещё из одного школьного блокбастера – «ну и что?!». Среди собравшихся происходит гендерное разделение – отцы и дедушки готовы понять и простить (лишь бы ещё раз досмотреть ролик до конца), матери – категорически за изгнание (известное женское ханжество, свойственное бодливым коровам), декларируя, что «приличные женщины не занимаются оральным сексом».
Одной этой вечной темы вполне хватило бы на полноценный фильм с хорошей прокатной судьбой и фестивальными амбициями… но только не режиссёру Жуде. Дискуссия переходит на другие больные для румынского общества темы, которые в трактовке автора никуда не делись с официальным вступлением страны в европейское сообщество. Учительница, кроме разнузданного секса, оказывается грешит излишней толерантностью и рассказывает детям, что Холокост (уничтожение 6 миллионов евреев, в чём румыны приняли самое посильное участие) – это плохо. «Где либералы, там и порно»… вам ничего не напоминает? Что-то подобное произносилось в телевечерах у Соловьёва.
И далее по накатанной «Гитлер сам был евреем», «Израиль палестинцев мучает», «а ещё эти грязные цыгане с их правами». Фарс принимает страшные формы, ибо всё это звучит не в пивной, а на школьном дворе, из-под масок вроде бы приличные людей, некоторые из которых даже в погонах. Кстати, школа гордо носит имя Никифора Крайника, пусть и румынского классика, но «по совместительству» известного идеолога фашизма и антисемитизма. Это действительно так? Остаётся за кадром, но верится легко.
В конце зрителю предлагаются три варианта финала на выбор. Лично я выбираю последний – затраханная во всех смыслах училка Эми превращается в сексуальную Валькирию, наказывающую своих оппонентов огромным дидлом – «вас интересовал минет – получите».
А теперь самое интересное. После выхода в большой прокат «Безумного кино для взрослых» нигде не появилось сообщений, что Раду Жуде растерзан возмущёнными соотечественниками или хотя бы подвергнут на родине остракизму. Наоборот, жив, здоров и снова собирается снимать кино.
Получается, у румын с самоиронией всё в порядке. А это уже соответствует общеевропейским ценностям.
Как хорошо, что это всё не у нас? Как вам сказать…
Леонид Черток