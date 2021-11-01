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Дарья Биневская: "Я снимаю социальные сказки". Лица кинофестиваля Arctic Open

Вы когда-нибудь задумывались, почему в кинорежиссуре так мало женских имён? Из советской навскидку всплывают только Лариса Шепитько, Кира Муратова, Динара Асанова, Татьяна Лиознова… чьи фильмы можно обсуждать. Всё. В российском чуть получше, но только по количественному составу.

Впрочем, это общемировая тенденция. В голливудской Америке, в этом, казалось бы, рассаднике феминизма доля женщин-режиссёров – 7-9%. Откуда такое гендерное неравенство?! Сами не идут или снимать не дают? Увы, киноиндустрия как элемент большого бизнеса остаётся закрытым мужским миром, где в первую очередь продвигают своих братков, и только во вторую – сестрёнок. В том числе, и на фестивальные дорожки.

Но иногда они прорываются!

Дарья Биневская приезжает в Архангельск во второй раз. В 2019 году – с дебютной короткометражкой «Меня зовут Петя», пронзительной историей особенного мальчика, живущего в больничном боксе и, в ожидании чуда, рисующего волшебные картины на оконном стекле. 15 минут экранного времени… которые не отпускали пишущего эти строки два года. До новой встречи с Дашей в 2021-ом.

Женщина-режиссёр, работающая в детском кинематографе, какой вы её представляете? Вот и я доброй тётушкой, от которой пахнет ванилью. Это не про Биневскую. Резкая, яркая, внешне - типичный представитель московского творческого бомонда, ей бы «Криминальное чтиво» снимать. Как так?! А вот так…

Мы общаемся в пресс-зоне V Arctic Open. Третий день кинофестиваля, моя собеседница, как всегда, на нерве – через час ей снова представлять свою «Африку» зрителям. Африка посреди поморских снегов в декабре?! Посмотрите фильм сами и поймёте, что очень к месту.

Пусть читателя не смущает, что мы на «ты», так в нашей тусовке принято.

Для разгона начинаем с детства. Дарья Биневская родилась в Москве, но детство провела в подмосковном Пушкино (что, к слову, на пути в Архангельск). Ещё один случай попадания в кино «через роддом» - папа учился во ВГИКе на курсе Евгения Ташкова, дедушка с бабушкой выпускники актёрского факультета «Щуки».

Спрашиваю о самом ярком впечатление детства. Опять связующая нас ниточка – ВТО-шный санаторий «Щелыково» под Костромой для работников театра и кино, при усадьбе знаменитого русского драматурга Александра Островского, я там тоже провёл лето, но многими годами ранее. Красота – необыкновенная, рядом тот самый зачарованный лес. Плюс у Даши была своя доля романтики, к концу 80-х путёвки стоили уже недёшево, снимали комнату в избе со всеми прелестями деревенской жизни, и ходили в санаторий гулять и питаться по курсовке.

- То есть, детство было счастливым и солнечным?

- Относительно. В семье, конечно, любили, а вот в школе…

- Что не так?

- Я училась в частной гимназии, одной из создательниц которой была моя мама. Там был особый контингент – дети из очень обеспеченных семей, в этом им я сильно проигрывала. У нас на тот момент не было даже телевизора и приходилось бегать к соседке и смотреть хоть что-то урывками, чтобы никто не догадался. Было тяжело психологически. Но всё равно Гимназия мне дала очень многое.

С первого раза на актёрский она не поступает. После творческих туров приёмная комиссия выносит вердикт – несовпадение внешних данных с внутренней органикой. Если попроще – при внешности героини абитуриентка больше подходит на характерные роли… или наоборот. Вы поняли? Если нет, не расстраивайтесь… это понимают только педагоги. При этом частенько ошибаются.

В итоге идёт учиться на художника-графика. И тут вмешивается судьба, как часто бывает с неординарными личностями, имеющими склонность ко многим профессиям. Знакомство с молодым человеком чуть не обернулось для Даши трагедией – на первом свидании так вышло, что она упала с высоты второго этажа, получив двойной компрессионный перелом. Потом продолжительное лечение и запрет на долгое стояние у мольберта.

То есть, потеряла профессию, зато приобрела заботливого мужа. Того самого молодого человека. Неожиданный поворот? Не думаю… просто надо знать Дашу.

- Я тогда решила – всё, пора завязывать и возвращаться к мечте. Правда, папа посоветовал для начала выучиться на гримёра, иметь в руках прикладную профессию.

Она поступила по-своему – пошла в школу телевидения на корреспондента. Потом, после обучения – устроилась на небольшой канал – тоже сначала корреспондентом, затем ведущей небольшой рубрики в прямом эфире. 

- Я сразу почувствовала себя в своей тусовке. Плюс магия эфира – тебя слушают, тебя смотрят, начинают узнавать. Была такая прикольная передача «Пушистые и колючие» … нет, не про политиков, про животных. Потом были прямые эфиры, авторские молодёжные программы на нескольких телеканалах Москвы и основная детская программа «Сюрприз из хлопушки» - самая любимая – почти пять лет, почти двести выпусков.

Примерно в тот же период поступила на актерский факультет Московского Государственного Университет Культуры. И почти сразу пошли съёмки, как в сериалах, так и в полном метре. Не в главных ролях. Работа на ТВ, съемки в кино, учеба – так продолжалось около десяти лет. А потом – рождение сына. И опять поворот.

- В какой-то момент, поняла и смирилась, что не стану великой актрисой, надо пробовать что-то другое. Актеры меня поймут – постоянное ощущение ожидания проб, съемок, позовут - не позовут, выберут - не выберут. Ты не контролируешь ситуацию, даже если тебе кажется обратное. Я тогда очень устала от этого чувства беспомощности, и поступила на режиссёрский ВГИКа, курс Валерия Ахадова.

Про учёбу в главной кузнице кадров отечественного кинематографа можно рассказывать часами, если не сутками… поэтому сразу переходим к итогу, то есть, к дебюту.

- Ну, ты выстрелила так выстрелила!

- Это сейчас можно говорить. А тогда знакомые из киномира только крутили пальцем у виска – «ты с ума сошла!», пророчили пару номинаций на православных кинофестивалях. Теперь (мы говорим в начале декабря) у «Меня зовут Петя» 32 главные награды кинофестивалей различных уровней, а всего 45 наград, 106 селекций по всему миру.

- Как она вообще пришла к тебе?

- От одного близкого знакомого, который попал со своим сыном в инфекционную больницу. В соседним с ними боксе с прозрачными стенами жил мальчик из детского дома. У него был синдром Дауна, и хобби – наблюдать по ночам за жизнью зимней Москвы из своего окна. Свет в соседней палате отражался на его окнах и мешал ему, поэтому Петя (так его звали) постоянно гасил свет во вражеских боксах рядом, чем очень пугал пациентов.

- К тому моменту у меня было пять вариантов дипломного фильма. Но все не то. Когда я услышала эту историю, увидела этот образ, эту одинокую ушастую, голову на фоне ночного окна, за которым огромная многолюдная столица, я за ночь написала сценарий. И стала искать главного героя. После трёх месяцев отчаялась, но произошло чудо – небольшой фонд Во Благо и его директор Ирина нашли мне Петю – актёра из детского дома, с синдромом. Такое совпадение с прототипом может быть одно на миллион! Его приемная мама Светлана согласилась, она сама связана с кино и просто невероятный человек. И мы приступили к подготовке съемок. Так и сложилось.

- И какого сегодня снимать дебют? В моё время начинающему режиссёру выделяли директора, бюджет… иногда даже хватало на киноэкспедицию.

- Петю я сняла за пять смен. Естественно всё на свои деньги. Я тогда много снималась в сериалах, накопила достаточно. Но, в основном, конечно, съемки состоялись только потому, что мне помогали родные и коллеги. Например, мама помогла с больницей – её дали бесплатно, а так пришлось бы платить около 90 тысяч рублей за одну ночную смену. Друзья помогли с транспортом. Картина на стекле – тоже вклад в кино замечательного художника-постановщика из ВГИКа. Ну, и конечно, все работали без гонораров.

- Как ты сама оцениваешь жанр «Пети»? Я слышал несколько версий.

- Для меня это социальная сказка. Такую задумывала, такую и сняла.

- Не мелодрама?

- Сказка. 

- И дальше ты снова впадаешь в детство…

- Думаю, это было в последний раз, хочу понемногу отходить от детской темы, хотя очень люблю её.

- ОК, но «Африка» становится твоим первым полным метром. А там война и дети. Ты всё-таки из того поколения, для которого Великая Отечественная уже седая история.

- А у меня фильм не о войне, а о выборе. Заметь, в нём нет антагонистов, есть два брата и оба правы на сто процентов. Просто один хочет спасти семью, а другой спасает собаку. Я снимала вневременную притчу о доброте. А война… она же была, и вся рассказанная история очень хорошо легла в контекст того времени. Сейчас время тоже тревожное – пандемия, хотя сравнивать совершенно не хочется.

И тут я подошёл к тому, с чего начинал – к нелёгкой доле женщины-режиссёра.

- К женщине отношение сложное… мягко говоря. Постоянно надо доказывать свою состоятельность, а это не всегда получается, иногда накрывает паника и важно из неё как можно быстрее выбраться, пока никто из съёмочной команды не заметил.

- Что ты посоветуешь своим сёстрам, образно говоря, грезящим о первом номере на съёмочной площадке? Двадцать раз подумать?

- Подумать, так ли им это надо. И ещё должен быть азарт – или пан, или пропал. И обязательно иметь бэкграунд, со школьной скамьи в эту профессию идти бесполезно.

P.S. На V кинофестивале Arctic Open в Архангельске «Африка» Дарьи Биневской получила специальный диплом «За выразительность киноязыка».

P.P.S.Авторитетнейший российский кинокритик Антон Долин назвал 2021-й – Годом женского кино во всём мире, начиная с «Земли кочевников» (сценарист и режиссер Хлоя Чжао, премии «Оскар» в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая актриса»). По мнению редакции, к Даше это тоже относится…

Леонид Черток  

17 январь 15:03 | : Горячая тема / Культура

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