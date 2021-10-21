Рождественское слово митрополита Корнилия

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий в ночь на 7 января, в праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, совершил Божественную литургию в Ильинском кафедральном соборе областной столицы.
Владыке сослужили архангельские клирики, пел архиерейский хор под управлением Татьяны Горшковой.
По запричастном стихе глава митрополии огласил Рождественское послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
После богослужения митрополит Корнилий обратился к прихожанам с проповедью. Ниже приводим полный текст архипастырского слова.
Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, с праздником Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!
«Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума», — поет сегодня Святая Церковь, вчера за всенощным бдением мы слышали такие сакраментальные слова: «С нами Бог! Разумейте, языцы, и покаряйтеся, яко с нами Бог». Если с нами Бог, то нам ничего не страшно: ни скорби, ни утраты, никакие враги, говорит нам святой первоверховный апостол Павел.
В сию спасительную ночь мы прославляем Богомладенца Христа. Пять с половиной тысяч лет человечество ждало Мессию. Для чего же пришел на землю Спаситель? Он пришел ради нас и ради нашего спасения. Бог пришел на землю, чтобы вернуть человека в Царство Небесное, которого он был лишен после грехопадения наших прародителей в раю.
У некоторых народов существует такая традиция: пред младенцем кладут несколько вещей, например, крест, книгу, монашеские четки или какой-нибудь строительный материал, и смотрят за какой вещью потянется младенец. Если бы пред Богомладенцем Христом положили несколько вещей, среди которых были бы гвозди и молоток, Он бы потянулся за этим молотком и гвоздями. Потому что Господь пришел пролить Свою кровь за грехи человека. В Символе веры мы поем, что Господь пришел на землю, родившись от Духа Святого и Пречистой Богоматери, и тут же говорим о том, что Он распят на Кресте и в третий день воскрес, по Писаниям. Господь пришел на землю для того, чтобы умереть за нас.
Сегодня мы слышим ангельскую песнь «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение!». Почему ангелы явились пастухам, которые пасли свои стада близ Вифлеема? Потому что они были чистые сердцем и имели глубокую веру в Бога. Услышав эту песнь, они тотчас по повелению ангелов пришли и поклонились Богомладенцу Христу Спасителю.
Сегодня в евангельском чтении за Божественной литургией мы слышали, как апостол и евангелист Матфей повествует о том, что из далекой восточной страны пришли волхвы, ведомые звездою, для того, чтобы поклониться Спасителю мира. Что же они принесли Господу Богу? Они принесли Ему ладан, смирну и злато. Ладан — как Богу, злато — как царю и смирну — как человеку. Перенесемся и мы, возлюбленные, в вифлеемскую пещеру и поклонимся там Христу Спасителю. Что же мы принесем в дар Превечному Богу? Принесем нашу веру, нашу надежду и любовь к Новорожденному Богомладенцу Христу Спасителю.
Пусть Всемилостивый Господь, Который является Светом миру и разрушает всякую тьму, озарит наш жизненный путь. Пусть Родившийся Богомладенец Христос прежде всего дарует нам прощение наших согрешений. Мы имеем великое упование на то, что по Своей неизреченной любви к нам Господь не оставит нас, уповающих на Него. В сегодняшний спасительный день праздника Рождества Христова понесем тихую спасительную рождественскую радость нашим близким, разделим эту радость с теми, кто по болезни или немощи не смог прийти сегодня в храм и вместе с нами прославить Рожденного Христа Спасителя.
Пусть милость Божия и Его благословение хранят всех нас на всех путях жизни нашей до скончания века. Аминь!
(по материалам Архангельской епархии)