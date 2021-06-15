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РВК-Архангельск: мы свою работу на «тысячнике» сделали

Редакция информационного агентства «Руснорд» обратилась в компанию «РВК-Архангельск» за комментариями по ситуации с врезкой тысячника. Эта тема волнует сегодня буквально каждого горожанина и за лето успела обрасти слухами и домыслами. Ситуацию прокомментировал директор по капитальному строительству «РВК-Архангельск» Александр Бараев.

«Руснорд»: Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, более подробно и просто о возникшей проблеме. Почему необходимо вообще переподключать магистральный водовод в центре Архангельска, который всем горожанам известен как «тысячник».

 А.В.: В центре Архангельска, вдоль проспекта Ломоносова, между улицами Карла Либкнехта и Поморской возводится новое административное здание. В этом году к нам обратился застройщик с просьбой провести работы по выносу тысячника за пределы стройплощадки. В мае-июне мы провели монтаж нового участка трубопровода и полностью выполнили условия заключенного с нами контракта. Теперь необходимо провести «врезку» нового участка в действующий водопровод диаметром 1000 мм, которую компания-застройщик будет выполнять своими силами. Наша задача в этом процессе – отключить водоснабжение на время работ, слить воду из системы, а после завершения «врезки» - возобновить подачу воды абонентам.

 «Руснорд»: Вы - производственник с большим опытом в строительстве и эксплуатации, расскажите немного больше о необходимом объеме работ, почему вообще речь идет о возможности такого долгосрочного отключения?  

 А.В.: Мне сложно оценить всю технологическую цепочку, все же «врезка» нового участка в «тысячник» - задача застройщика, и как, кто будет выполнять эти работы– мы не знаем.  Могу только сказать, что предварительный этап по сбросу воды и осушению водовода, за который отвечаем мы, уйдет не менее 7 часов. Но общий объём работ действительно большой – необходимы демонтаж старой трубы, бетонного основания, установка монтажных муфт, устройство упоров. После переключения начнется запуск водонасосных станций, наполнение системы с постепенным повышением давления – на все это нужно достаточно времени. Это очень сложный технологический процесс, который требует точных расчётов и сплоченной, ювелирной работы.

«Руснорд»: Как вы считаете, можно ли найти решение в данной ситуации?

А.В.: У любой ситуации есть решения, иногда не самые простые. Уверен, наши коллеги в Администрации города и представители застройщика ищут такое оптимальное решение, стараясь минимизировать ущерб в виде отсутствия воды для жителей. Мы же приступим к работе, когда выход будет найден, согласован на всех уровнях. Тогда мы и сделаем свою часть по отключению. Если говорить о строительстве самого участка магистрального водовода, то мы свою работу сделали – качественно и в срок.

17 август 20:20 | : Горячая тема / Экономика

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