Архангельскую ЛДПР перед выборами покидают лучшие люди

Заявление о выходе из Либерально-демократической партии (см. ниже) написала бывший координатор по городу Коряжме Яна Панкратова. Объяснение своего поступка она разместила в социальной сети ВКонтакте:
- Я приняла твёрдое и взвешенное решение! В мае 2021 года, я добровольно сложила с себя полномочия координатора партии ЛДПР в городе Коряжма. 18 июня 2021 года мною подано заявление о добровольном выходе из партии ЛДПР. Данное решение обдуманное, и не спонтанное. Я благодарна ЛДПР за опыт, который научил меня отличать безразличных карьеристов от тех людей, кто оказывает реальную помощь и поддержку и действительно заинтересован в развитии и Коряжмы, и всей Архангельской области.
Сразу скажу, чтоб снять все вопросы от доброжелателей... Я не остановлюсь, и буду двигаться дальше, и следовать ранее намеченному пути. Так же выступать, бороться, в интересах жителей моего родного города Коряжма, и за её пределами. Дальше я буду действовать с теми людьми, чьи планы и цели полностью совпадают с моими.
Нельзя молча смотреть и наблюдать на то, что происходит с моей родиной!
Наблюдатели называют Яну Панкратову «фронтменом» либерал-демократов по южному кусту Архангельской области. По их мнению, именно на ее работе и авторитете в обществе там держался рейтинг всей партии.
Они же считают этот демарш ответом на волюнтаристическую кадровую политику руководства регионального отделения, в частности, на выдвижение кандидатами в депутаты Госдумы по одномандатным округам абсолютно невнятных и заведомо непроходных персонажей – Сухарева и Алехинцевой.
Напомним, ранее ряды партии Жириновского покинули такие известные на региональном уровне политики как Ольга Осицына, Игорь Арсентьев и Евгений Попов.