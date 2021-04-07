Я – против терроризма. Но…

На днях поучаствовал в акции «Журналисты против террора».
Приехала симпатичная съёмочная группа. Предложили на выбор несколько слоганов, каждый из которых описывает внутреннее состояние человека, связанное с этим явлением. Выбрал тот, в котором меньше букв «р»… моя вечная проблема.
От одного сразу отказался, в нём говорилось, что жертвами террористов в первую очередь оказываются мирные люди. Объяснил – масло масляное, терроризм изначально направлен против мирных граждан, если взрывают казарму или расстреливают военных, это диверсия. Со мной, кстати, согласились.
Поинтересовался – приурочено к событиям в Казани? Оказывается, специально нет, этот проект давно в разработке. Но стал особенно актуален именно в минувший вторник, все только и говорят про терроризм, причём на высоком уровне.
Зря говорят, пора отделить мух от известной неаппетитной субстанции (не котлеты) и перестать пудрить мозги себе и обществу.
Терроризм – это то, что было до вчерашнего дня в Израиле, когда на головы мирных граждан падали обрезки железных труб, начинённые взрывчаткой и запущенные с палестинской стороны по принципу «на кого бог пошлёт». «Автор и исполнитель» известен, чего сам не скрывает – группировка ХАМАС, которую Россия никак не признает террористической и даже иногда принимает на официальном уровне. Хотя, чем она отличается от запрещённого у нас ИГ, лично мне понять сложно. Разве что тем, что не угрожает Москве адресно, наоборот, делает реверансы в её сторону.
Терроризм – это когда 20 лет назад в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезались два самолёта, захваченные недружественными лицами арабской национальности. Никаких требований заранее не выдвигалось, просто ради того, чтобы напакостить, испугать. Последнее удалось, даже в далёком от места события Архангельске было ощущение, что началась Третья Мировая. Кстати, кто не в курсе – при обрушении башен-близнецов погибли трое граждан России и 24 выходца из СССР, уехавших в разное время на ПМЖ в США. Кого-то у нас задело… и очень.
Терроризм – это когда в 90-х и нулевых в России взрывали метро, захватывали школы и больницы. Уже с требованиями, пусть и не очень (или вообще не-) выполнимыми. К тому, как эта проблема была решена, отношение в обществе неоднозначное.
В казанской же трагедии мы имеем дело не с терроризмом, а с ЭКСЦЕССОМ. Страшным эксцессом исполнителя-одиночки, пошедшим на преступление без каких-либо внятных причин, без идеологической или религиозной подоплёки.
Сейчас его психологический портрет рассматривается… кем только не рассматривается. И в основном по старому принципу – «чему нас учит семья и школа». Мальчик, де, был сложный, замкнутый, с родителями недавно поссорился… но что бы такое.
Странные дети есть в любом классе, их, если не шпыняют, то недолюбливают. Такой был и в моём классе. В итоге вырос в доктора наук, автора учебников по истории. А странного казанского повело совсем в другую сторону… как такое можно заранее определить, предупредить?
Подобные преступления происходят практически в каждой стране мира, где больше, где меньше. Больше всего в США… но и там на охрану школ не ставят их Нацгвардию, как предлагают некоторые наши ретивые депутаты. Потом что данная мера будет иметь тяжелейший психологический эффект – дети, проходя по два раза в день мимо здоровенного лба в соответствующем обмундировании и арсенале (а иначе на фиг нужен), станут чувствовать себя в постоянной опасности. Да и определить на глаз – старшеклассник-выпускник сейчас зашёл или 19-летний ученик колледжа… это каким шерлок холмсом надо быть.
У Америки другая беда – там сравнительно легко можно приобрести боевое оружие. У нас с этим сложнее, только охотничье после прохождения всяких медкомиссий. Говорят, можно купить нужную справку… ага, попробуйте. И всё-таки наперебой предлагают ужесточить, опять же на парламентском уровне.
А я думаю вот о чём.
В Швейцарии каждый отслуживший уносит с собой боевое оружие. И хранит его дома в сейфе, чтобы, в случае чего, быть моментально готовым встать на защиту своей страны. Вы представляете размеры этого домашнего арсенала? Но кто-нибудь когда-нибудь слышал о расстреле в швейцарской школе?
Наверное, дело в уровне национальной агрессивности. Наших детей недоумки-родители так любят одевать в военную форму на 9 мая. И, подняв рюмку, громко пригрозить – «можем повторить!».
Кстати, в Израиле солдат на побывку отпускают с боевым оружием, сама жизнь заставляет. И тоже нет расстрелов. Потому что в генетическом коде записано не «можем повторить», а, «чтобы не повторилось».
Ещё что запретить? Общественниками предлагается проверить тексты популярных групп на агрессивность. Давайте запрещать советский репертуар, там через песню «красный маршал в бой нас поведёт». Поставить интернет на строжайший контроль? Вы в каком веке живёте…
То, что произошло в голове казанского недоросля, одномоментно ставшего чудовищем, вряд ли будет когда-нибудь объяснимо с медицинской точки зрения. Мозг был и, наверное, останется самым неизведанным из человеческих органов, можно только теоретизировать.
Но и любая «компанейщина по поводу» в перспективе принесёт не меньший вред уже в масштабах всей страны. Примеров тому не перечесть.
А так я против террора, безусловно. И против глупости тоже.
Леонид Черток