Ваге Петросян и его новая ипостась

Аккурат два года назад за дружеским столом мы беседовали с ним о планах на будущее. Он говорил, что хочет попробовать себя в новом деле, назвал политику. Я тогда ещё подумал: «Зачем, чего не хватает?».
В 40 лет – директор аэропорта, привратник «небесных ворот» Архангельска, президент МАРАП (Международная ассоциация руководителей авиапредприятий), глава комитета в областном Собрании депутатов. Куда больше… для меня, прожившего половину жизни в условиях советской геронтократии, такая карьера кажется абсолютной фантастикой.
Ваге Петросян так не считал и не считает, он готов круто менять собственную жизнь. И правильно, между прочим, делает.
Без малого год назад его позвали в исполнительную власть. Сделал это новый губернатор, сам ещё в ранге «и.о.». И сразу на позицию своего первого заместителя – руководителя администрации. Эту должность в народе называют «серый кардинал». Ну, какой же Ваге серый… всегда в белоснежной рубашке. И улыбка. Короче, ни разу не Суслов.
– Не жалко было оставлять аэропорт? – спрашиваю. – За столько лет… это же второй дом.
– Конечно, жалко. Но когда поступило предложение от Александра Витальевича, долго не думал, не сомневался. Решился…
– …поработать во власти?
– Не совсем верный посыл. Я шёл не во власть, а к конкретному человеку по фамилии Цыбульский. Другому, может быть, и отказал.
Интересуюсь, уж не посоветовал ли его кто-то будущему губернатору, ведь Александр Витальевич тогда только пришел в регион и вдруг сразу сделал ставку на директора аэропорта.
Оказывается, они до этого пересекались (в бытность Цыбульского главой НАО) на различных совещаниях. А на одном из них выступили за преждевременность и необходимость проработки идеи соединения «2-го Архангельского объединённого авиаотряда» с «Нарьян-Марским объединённым авиаотрядом» и создания на этой базе авиакомпании «Арктика». Приводили схожие аргументы, сводившиеся к одному, – время такой интеграции не пришло ни с точки зрения экономики, ни по политической составляющей. И, кстати, в итоге оба оказались правы.
– И всё-таки ваше знакомство тогда – пусть и не шапочное, но и не близкое. За год не разочаровались в человеке, к которому шли работать?
– Ровно наоборот, но я не любитель петь дифирамбы начальству, так что без подробностей. Хотя… одно скажу – мне нравится его умение выстраивать стратегию, интеллигентно и вежливо выслушивать мнение своих подчинённых по любому спорному вопросу, даже когда у него у самого уже есть в голове решение. Важно, чтобы люди чувствовали свою нужность, и Александр Витальевич умеет аккуратно напоминать об этом, умеет сделать так, чтобы, как говорится, глаза горели.
Тут я вспомнил рассказ моего собеседника, когда он был ещё директором аэропорта, о том, что семья жалуется на его увлечённость работой – часто возвращается поздно вечером, может сорваться в запланированные выходные. Сейчас тем более, новое «хозяйство» побольше старого будет.
– Семья восприняла мой переход без восторга, мягко говоря. Младший сын даже расстроился – «раньше ты был главным начальником, а теперь над тобой начальник есть». Пришлось прочесть короткую лекцию о сложной структуре госуправления.
– Но другие-то поздравляли?
– Да. Хотя некоторые поздравляли, наверное, не до конца понимая особенностей этой должности, её сложности и ответственности. Вообще людей, которым кажется, что человек во власти получает возможности, можно разочаровать, потому что на самом деле он получает одни ограничения. Да и, к слову, на позиции директора аэропорта я зарабатывал гораздо больше.
– Да уж, так пахать… как тот раб на галерах. Да ещё за меньшие деньги. Нет ощущения, что это все зря?
– Ни разу не почувствовал. Каждый день какое-нибудь событие, копится багаж выполненного, сделанного, достигнутого. Это важно, когда у тебя получается то, что у других не получалось. Конечно, есть победы, есть и трудности, это же жизнь.
– Какое вспомните самое яркое событие за прошедший год?
– Голосование по поправкам к Конституции. Организовали его очень достойно. Учли все предыдущие ошибки, наладили диалог с обществом. В этом, несомненно, заслуга губернатора, ну, и немного наша (улыбается – прим. автора). Итог такой работы – область наконец-то ушла с последних мест в рейтингах СЗФО по политической составляющей, мы перестали ассоциироваться только как протестный регион.
Надо подкинуть чего-нибудь остренького. Затрагиваю горячо обсуждаемую тему о ещё несформированном правительстве, где несколько министров до сих пор ходят с приставкой «и.о.». И слышу в ответ: «В процессе формирования команды спешить нельзя, слишком дорога ошибка в выборе. Руководитель любого уровня должен быть человеком с внутренним стержнем, который умеет отстаивать свои позиции. Новых людей проверяют на прочность, профессионализм и стрессоустойчивость».
– А вот как на счет несколько скандального конкурса на главу Котласа…
– В Котласе прошли конкурсная процедура и избрание главы, которые стали, пожалуй, самыми демократичными в выборной истории Архангельской области. Комиссия допустила к участию в конкурсе рекордное число кандидатов – 18 человек, из которых трое были вынесены на рассмотрение депутатского корпуса. Отмечу, что на всех этапах присутствовали средства массовой информации. Кто хотел, тот мог открыто высказывать свое мнение, выступать на камеру. Котлас – это очень живой город, которому давно требовался грамотный и активный руководитель, который не боится озвучивать проблемы и имеет кругозор, чтобы посмотреть на развитие муниципального образования с разных сторон. Думаю, что депутаты при выборе главы учли это и приняли взвешенное, мудрое и грамотное решение.
Тут я вспомнил, что мой собеседник был ещё и депутатом от Плесецкого района, причём победил на выборах достаточно сенсационно, заняв первое место. Уходя в исполнительную власть, сложил свои полномочия – представляете, как расстроились его избиратели.
– Честно, я за них переживаю, но закон есть закон, а жизнь есть жизнь. Вместе с мандатом публично передал следующему депутату записи своих обязательств. Слежу за их выполнением. Рад, что, когда приезжаю в Плесецкий район, жители меня принимают по-доброму, как своего.
Под конец беседы решил спросить Ваге о грустном.
– Каденция Цыбульского когда-нибудь закончится, он и сам не скрывает, что приехал сюда не навсегда. Что делать будете, рассчитываете остаться в его команде и за ним в Москву?
– Не буду загадывать. Сегодня я получаю удовлетворение и удовольствие от своей работы. Но если вдруг почувствую себя балластом в каком-то процессе, то не буду тем человеком, который держится за должность, даже понимая, что уже не приносит пользы… А вот в авиацию вряд ли вернусь. Хотя до сих пор состою в Совете директоров, уже на общественных началах. Часто приглашают в аэропорт на мероприятия, но не злоупотребляю – не хочу смущать нового директора своим присутствием и с советами не лезу. Он и так справляется. Вообще жизнь покажет, что будет дальше.
Он загадочно улыбается, а я думаю: ну, если в авиацию обратно не собирается, значит, можно ждать и новых сюрпризов. Он ведь такой, Ваге Петросян.
Беседовал Леонид Черток