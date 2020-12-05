Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Ваге Петросян и его новая ипостась

Аккурат два года назад за дружеским столом мы беседовали с ним о планах на будущее. Он говорил, что хочет попробовать себя в новом деле, назвал политику. Я тогда ещё подумал: «Зачем, чего не хватает?».

В 40 лет – директор аэропорта, привратник «небесных ворот» Архангельска, президент МАРАП (Международная ассоциация руководителей авиапредприятий), глава комитета в областном Собрании депутатов. Куда больше… для меня, прожившего половину жизни в условиях советской геронтократии, такая карьера кажется абсолютной фантастикой.

Ваге Петросян так не считал и не считает, он готов круто менять собственную жизнь. И правильно, между прочим, делает.

Без малого год назад его позвали в исполнительную власть. Сделал это новый губернатор, сам ещё в ранге «и.о.». И сразу на позицию своего первого заместителя – руководителя администрации. Эту должность в народе называют «серый кардинал». Ну, какой же Ваге серый… всегда в белоснежной рубашке. И улыбка. Короче, ни разу не Суслов.

– Не жалко было оставлять аэропорт? – спрашиваю. – За столько лет… это же второй дом.

– Конечно, жалко. Но когда поступило предложение от Александра Витальевича, долго не думал, не сомневался. Решился…

– …поработать во власти?

– Не совсем верный посыл. Я шёл не во власть, а к конкретному человеку по фамилии Цыбульский. Другому, может быть, и отказал.

Интересуюсь, уж не посоветовал ли его кто-то будущему губернатору, ведь Александр Витальевич тогда только пришел в регион и вдруг сразу сделал ставку на директора аэропорта.

Оказывается, они до этого пересекались (в бытность Цыбульского главой НАО) на различных совещаниях. А на одном из них выступили за преждевременность и необходимость проработки идеи соединения «2-го Архангельского объединённого авиаотряда» с «Нарьян-Марским объединённым авиаотрядом» и создания на этой базе авиакомпании «Арктика». Приводили схожие аргументы, сводившиеся к одному, – время такой интеграции не пришло ни с точки зрения экономики, ни по политической составляющей. И, кстати, в итоге оба оказались правы.

– И всё-таки ваше знакомство тогда – пусть и не шапочное, но и не близкое. За год не разочаровались в человеке, к которому шли работать?

– Ровно наоборот, но я не любитель петь дифирамбы начальству, так что без подробностей. Хотя… одно скажу – мне нравится его умение выстраивать стратегию, интеллигентно и вежливо выслушивать мнение своих подчинённых по любому спорному вопросу, даже когда у него у самого уже есть в голове решение. Важно, чтобы люди чувствовали свою нужность, и Александр Витальевич умеет аккуратно напоминать об этом, умеет сделать так, чтобы, как говорится, глаза горели.

Тут я вспомнил рассказ моего собеседника, когда он был ещё директором аэропорта, о том, что семья жалуется на его увлечённость работой – часто возвращается поздно вечером, может сорваться в запланированные выходные. Сейчас тем более, новое «хозяйство» побольше старого будет.

– Семья восприняла мой переход без восторга, мягко говоря. Младший сын даже расстроился – «раньше ты был главным начальником, а теперь над тобой начальник есть». Пришлось прочесть короткую лекцию о сложной структуре госуправления.

– Но другие-то поздравляли?

– Да. Хотя некоторые поздравляли, наверное, не до конца понимая особенностей этой должности, её сложности и ответственности. Вообще людей, которым кажется, что человек во власти получает возможности, можно разочаровать, потому что на самом деле он получает одни ограничения. Да и, к слову, на позиции директора аэропорта я зарабатывал гораздо больше.

– Да уж, так пахать… как тот раб на галерах. Да ещё за меньшие деньги. Нет ощущения, что это все зря?

– Ни разу не почувствовал. Каждый день какое-нибудь событие, копится багаж выполненного, сделанного, достигнутого. Это важно, когда у тебя получается то, что у других не получалось. Конечно, есть победы, есть и трудности, это же жизнь.

– Какое вспомните самое яркое событие за прошедший год?

– Голосование по поправкам к Конституции. Организовали его очень достойно. Учли все предыдущие ошибки, наладили диалог с обществом. В этом, несомненно, заслуга губернатора, ну, и немного наша (улыбается – прим. автора). Итог такой работы – область наконец-то ушла с последних мест в рейтингах СЗФО по политической составляющей, мы перестали ассоциироваться только как протестный регион.

Надо подкинуть чего-нибудь остренького. Затрагиваю горячо обсуждаемую тему о ещё несформированном правительстве, где несколько министров до сих пор ходят с приставкой «и.о.». И слышу в ответ: «В процессе формирования команды спешить нельзя, слишком дорога ошибка в выборе. Руководитель любого уровня должен быть человеком с внутренним стержнем, который умеет отстаивать свои позиции. Новых людей проверяют на прочность, профессионализм и стрессоустойчивость».

– А вот как на счет несколько скандального конкурса на главу Котласа…

– В Котласе прошли конкурсная процедура и избрание главы, которые стали, пожалуй, самыми демократичными в выборной истории Архангельской области. Комиссия допустила к участию в конкурсе рекордное число кандидатов – 18 человек, из которых трое были вынесены на рассмотрение депутатского корпуса. Отмечу, что на всех этапах присутствовали средства массовой информации. Кто хотел, тот мог открыто высказывать свое мнение, выступать на камеру. Котлас – это очень живой город, которому давно требовался грамотный и активный руководитель, который не боится озвучивать проблемы и имеет кругозор, чтобы посмотреть на развитие муниципального образования с разных сторон. Думаю, что депутаты при выборе главы учли это и приняли взвешенное, мудрое и грамотное решение.

Тут я вспомнил, что мой собеседник был ещё и депутатом от Плесецкого района, причём победил на выборах достаточно сенсационно, заняв первое место. Уходя в исполнительную власть, сложил свои полномочия – представляете, как расстроились его избиратели.

– Честно, я за них переживаю, но закон есть закон, а жизнь есть жизнь. Вместе с мандатом публично передал следующему депутату записи своих обязательств. Слежу за их выполнением. Рад, что, когда приезжаю в Плесецкий район, жители меня принимают по-доброму, как своего.

Под конец беседы решил спросить Ваге о грустном.

– Каденция Цыбульского когда-нибудь закончится, он и сам не скрывает, что приехал сюда не навсегда. Что делать будете, рассчитываете остаться в его команде и за ним в Москву?

– Не буду загадывать. Сегодня я получаю удовлетворение и удовольствие от своей работы. Но если вдруг почувствую себя балластом в каком-то процессе, то не буду тем человеком, который держится за должность, даже понимая, что уже не приносит пользы… А вот в авиацию вряд ли вернусь. Хотя до сих пор состою в Совете директоров, уже на общественных началах. Часто приглашают в аэропорт на мероприятия, но не злоупотребляю – не хочу смущать нового директора своим присутствием и с советами не лезу. Он и так справляется. Вообще жизнь покажет, что будет дальше.

Он загадочно улыбается, а я думаю: ну, если в авиацию обратно не собирается, значит, можно ждать и новых сюрпризов. Он ведь такой, Ваге Петросян.

Беседовал Леонид Черток

03 май 06:00 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


"Наши рабочие совершили трудовой подвиг". Интервью с Андреем Поташевым
История Зины, мамы мальчика-"рыбки" из Архангельской области

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2021 (20)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)

Деньги


все материалы
«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20