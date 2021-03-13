«Хрусталь» с дефектом. Впечатления очевидца

Недавно в областном центре проходил областной фестиваль хореографических коллективов «Хрустальная туфелька – 2021», учредителями которого были региональное Министерство культуры и «Дом народного творчества» Архангельской области.
Все бы хорошо. И номера, представленные конкурсантами, поистине отразили название фестиваля, хрусталь туфельки играл всеми цветами радуги под дыхание танца. И все коллективы Архангельской области, принявшие участие в фестивале, показали не только своё мастерство, видение танца, выступая в той или иной категории, но и устроили настоящее шоу на сцене. И улыбки, эмоции, волнение, творческий огонь были, и проникли в самое сердце, за что огромное спасибо всем конкурсантам фестиваля!
Но как не хотелось бы закончить на этой ноте, не получается. Осталась горечь, потому что, как оказалось, хрусталь может играть по-разному: от теплоты радужного настроения, до холодного, расчетливого блика, зависит только от того, с какой стороны подойдешь.
Организаторы конкурса, пусть даже и бесплатного для конкурсантов, проявили не только своё нарочито наплевательское отношение к участникам, но и напрямую нарушили, составленное ими же положение конкурса. Мне часто приходится ездить на конкурсы и выступления, такой непрофессионализм встречаю в первый раз.
Душные грязные помещения для маленьких артистов, ни одного бойлера с водой, учитывая то, что многие участники приехали на конкурс прямо с поезда, автобуса, и уезжали так же. Многим, просто, очень хотелось пить.
Комментировать речь выступающих с приветственным словом и ведущих конкурса не имеет смысла, тот, кто был на гала - концерте, скорее огорчены неподготовленностью, чем удивлены. Некоторых дипломантов даже не объявили! А дипломы участникам вручались в фойе, даже не руководителям коллективов, а тем, кто первым попался под руку. Хотелось бы на этом закончить, но не могу пройти мимо прямого нарушения положения по конкурсу, самими хозяевами архангелогородцами.
Из Положения об Областном фестивале хореографических коллективов «Хрустальная туфелька – 2021»:
” Участник фестиваля представляет на конкурс две разнохарактерных танцевальных постановки не более чем в двух номинациях или двух возрастных категориях”
Сами же хозяева представили три возрастные категории, чем лишили возможности занять одно из призовых мест другие коллективы.
А больше всего меня возмутил сегодняшний просмотр документа о награждении. О разнице судите сами.
Сразу после конкурса были выложены эти результаты:
Диплом II степени
(возрастная категория от 25 лет)
Хореографический ансамбль «Россиянка», г. Архангельск, Елена Киселёва
Диплом II степени
(возрастная категория 11 до 13 лет)
Образцовый Хореографический ансамбль «Россиянка», г. Архангельск, руководитель Елена Киселёва
Диплом I степени
(смешанная возрастная категория)
Образцовый художественный коллектив индийского танца «Сарасвати»,
г. Котлас, руководитель Наталья Французова
Диплом Лауреата
(возрастная категория 14-17 лет)
Образцовый хореографический ансамбль «Россиянка», г. Архангельск, руководитель Елена Киселёва
Сегодня 20 апреля 2021 появились совсем другие:
Видимо, заметив свою оплошность, организаторы исправили лист награждения.
Диплом II степени
(возрастная категория 18-25 лет)
Хореографический ансамбль «Дружба», г. Архангельск, руководитель Светлана Корепанова, педагоги Дмитрий Мельников, Елена Панова, Лидия Тахтарова
Диплом II степени
(возрастная категория от 25 лет)
Хореографический ансамбль «Россиянка», г. Архангельск, руководитель Елена Киселёва Диплом I степени в номинации «Народный танец» вручается образцовому хореографическому ансамблю «Россиянка», г. Архангельск, руководитель Елена Киселёва
Диплом I степени
(смешанная возрастная категория)
Образцовый художественный коллективу индийского танца «Сарасвати»,
г. Котлас, руководитель Наталья Французова
Диплом Лауреата
(возрастная категория 14-17 лет)
Образцовый хореографический ансамбль «Россиянка», г. Архангельск, руководитель Елена Киселёва
( сохранена орфография авторов)
Хотелось бы пожелать организаторам фестиваля пересмотреть своё отношение к коллективам, к организации фестиваля и не забывать, что северный народ всегда отличался гостеприимством.
Евгения Андреева