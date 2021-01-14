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Прокуратура Архангельской области отреагировала на публикацию ИА RUSNORD

Напомним, в материале «Глас народа. Прокуратура… которой нет» от 11 марта с.г. был приведен рассказ неравнодушной северодвинки Екатерины Ляпуновой о ее бесплодных попытках достучаться до прокуратуры города Архангельска.

Автор письма обращался непосредственно к прокурору области Виктору Наседкину как к главе вышестоящего ведомства.

В ответном письме за подписью первого заместителя прокурора области Сергея Белогурова сообщается, что по фактам, изложенным в статье, начата служебная проверка, возложенная на руководство прокуратуры г. Архангельска. «По результатам проверки при наличии оснований будут приняты необходимые меры» (цитата).

В то же время Екатерине Ляпуновой уточняется, что работник областной прокуратуры правомочно разъяснил ей о необходимости сбора более точной информации о работе городской прокуратуры и ответственных лиц.

Также сообщается, что во время пандемии коронавируса и связанных с ней карантинных мерах работа органов прокуратуры на территории областной столицы не приостанавливалась… но с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер предосторожности.

P.S. Редакция ИА RUSNORD всегда выступает за диалог между всеми заинтересованными сторонами… лишь бы толк был.

17 март 12:07 | : Горячая тема / Будни

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