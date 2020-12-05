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Глас народа. Прокуратура… которой нет

Смотрю видео в сети Интернет. Мужчина в прокурорской форме рассказывает о "миграционном оттоке законопослушного благонадежного населения" и об остающемся в области "ненадежном контингенте: алкоголиках, ранее судимых...". 

     Этот мужчина -  Наседкин Виктор Анатольевич. Прокурор Архангельской области.
 Видимо, он тогда и решил, что с нами - таким оставшимся контингентом -  можно не деликатничать. "Не чикаться", - как сказала бы моя бабушка.

    Они и не чикаются.    Поэтому обращение в прокуратуру - та еще школа жизни.

   Прокуратура города Архангельска.

   Запланированное мною открытое обращение к прокурору города так и не родилось.

        Почему? Обращаться не к кому. Прокурора нет.

   Зато исполняющих обязанности прокурора - два. 

 С точки зрения секретаря прокуратуры города Юденко Олеси Сергеевны это Шестаков Илья Владимирович, с    точки зрения сотрудника областной прокуратуры Лукиной Ольги Константиновны - Шершнев Александр Сергеевич.  

        Такие вот новости в один день. С разницей в два часа.  

        Официальный сайт прокуратуры - не в помощь. Сайт не просто никакой. Он -  никакущий. Какая уж там информация о фамилии прокурора...

Так, для забавы...два телефонных номера, пользователи которых уверовали в то, что снимать трубку совсем не обязательно; и чтобы услышать заветное "дежурный прокурор слушает", надо еще обнаружить третий - не размещенный на сайте - контакт.    

       В предпраздничный мартовский день трубку не снимали: понятие "рабочее время" окончательно поистрепалось.  

- Был короткий день, - пояснила Ольга Константиновна.
 - …и он завершился ровно в девять утра, - блеснула я эрудицией.

   

      Они - прокуроры - даже надзор в отношении своих коллег за исполнением действующего законодательства как-то незаметно нивелировали.

     

       Не отвечает на вопросы секретарь Юденко Олеся Сергеевна - "согласно Инструкции".  
Интересно,  видел ли кто-нибудь этот пареат, перекрывающий  федеральные законы?

 Не спешит получать ожидающую в почтовом отделении корреспонденцию делопроизводитель Коробицына Екатерина Петровна; 

- направляет немотивированно на девятый день в областную прокуратуру мое заявление исполнитель Яковлева Елена Александровна;  - дает недостоверную информацию о получении и регистрации моего отправления дежурный прокурор Давыдов Игорь Леонидович; 

- не считает нужным вести разговор по телефону и.о. прокурора Шестаков - Шершнев в неожиданно обозначившийся день приема, хотя в дверь его кабинета - как представляется - страждущие не ломятся...    

        И что-то мне подсказывает, что Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» и «Кодекс РФ об административных правонарушениях» в прокуратуре города не дифференцируют.

   Возможно, поэтому регистрация обращений граждан в течение трех, рассмотрение - в течение тридцати дней и немедленное составление протокола об административном правонарушении и рассмотрение дела в течение пятнадцати дней… приблизительно одно и  то же с точки зрения прокуратуры.

Вот такие крупицы в деятельности прокуратуры города ...
        А по истечении месяца -  вишенка на торте: официальный ответ.

    И почему-то он ассоциируется с фразой прокурора области Наседкина Виктора Анатольевича о "ненадежном контингенте", ... с которым можно не чикаться.

 

Екатерина Ляпунова, неравнодушная жительница Поморья, специально для ИА RUSNORD

P.S. Редакция напоминает о своей готовности предоставить ответное слово лицам и организациям, упомянутым в материале.                                          
 

11 март 08:25 | : Горячая тема / Скандалы

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