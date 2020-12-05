Глас народа. Прокуратура… которой нет

Смотрю видео в сети Интернет. Мужчина в прокурорской форме рассказывает о "миграционном оттоке законопослушного благонадежного населения" и об остающемся в области "ненадежном контингенте: алкоголиках, ранее судимых...".
Этот мужчина - Наседкин Виктор Анатольевич. Прокурор Архангельской области.
Видимо, он тогда и решил, что с нами - таким оставшимся контингентом - можно не деликатничать. "Не чикаться", - как сказала бы моя бабушка.
Они и не чикаются. Поэтому обращение в прокуратуру - та еще школа жизни.
Прокуратура города Архангельска.
Запланированное мною открытое обращение к прокурору города так и не родилось.
Почему? Обращаться не к кому. Прокурора нет.
Зато исполняющих обязанности прокурора - два.
С точки зрения секретаря прокуратуры города Юденко Олеси Сергеевны это Шестаков Илья Владимирович, с точки зрения сотрудника областной прокуратуры Лукиной Ольги Константиновны - Шершнев Александр Сергеевич.
Такие вот новости в один день. С разницей в два часа.
Официальный сайт прокуратуры - не в помощь. Сайт не просто никакой. Он - никакущий. Какая уж там информация о фамилии прокурора...
Так, для забавы...два телефонных номера, пользователи которых уверовали в то, что снимать трубку совсем не обязательно; и чтобы услышать заветное "дежурный прокурор слушает", надо еще обнаружить третий - не размещенный на сайте - контакт.
В предпраздничный мартовский день трубку не снимали: понятие "рабочее время" окончательно поистрепалось.
- Был короткий день, - пояснила Ольга Константиновна.
- …и он завершился ровно в девять утра, - блеснула я эрудицией.
Они - прокуроры - даже надзор в отношении своих коллег за исполнением действующего законодательства как-то незаметно нивелировали.
Не отвечает на вопросы секретарь Юденко Олеся Сергеевна - "согласно Инструкции".
Интересно, видел ли кто-нибудь этот пареат, перекрывающий федеральные законы?
Не спешит получать ожидающую в почтовом отделении корреспонденцию делопроизводитель Коробицына Екатерина Петровна;
- направляет немотивированно на девятый день в областную прокуратуру мое заявление исполнитель Яковлева Елена Александровна; - дает недостоверную информацию о получении и регистрации моего отправления дежурный прокурор Давыдов Игорь Леонидович;
- не считает нужным вести разговор по телефону и.о. прокурора Шестаков - Шершнев в неожиданно обозначившийся день приема, хотя в дверь его кабинета - как представляется - страждущие не ломятся...
И что-то мне подсказывает, что Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» и «Кодекс РФ об административных правонарушениях» в прокуратуре города не дифференцируют.
Возможно, поэтому регистрация обращений граждан в течение трех, рассмотрение - в течение тридцати дней и немедленное составление протокола об административном правонарушении и рассмотрение дела в течение пятнадцати дней… приблизительно одно и то же с точки зрения прокуратуры.
Вот такие крупицы в деятельности прокуратуры города ...
А по истечении месяца - вишенка на торте: официальный ответ.
И почему-то он ассоциируется с фразой прокурора области Наседкина Виктора Анатольевича о "ненадежном контингенте", ... с которым можно не чикаться.
Екатерина Ляпунова, неравнодушная жительница Поморья, специально для ИА RUSNORD
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