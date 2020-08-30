Наше непредсказуемое прошлое. Аудиосериал об интервенции на Русском Севере

В международном сервисе аудиокниг Storytel появился новый документальный аудиосериал «Белый Север» (обложка), повествующий о событиях, которые произошли на северо-западе России более 100 лет назад, но отзываются до сих пор. Создатель проекта Наталия Голышева Дейс — журналист, автор документальных радиопрограмм для BBC World Service — на протяжении 9 серий исследует факты и мифы, которые привели к приходу на север России иностранной военной интервенции, образованию независимой от большевиков Северной области и в конечном итоге к жесточайшей расплате, последствия которой до сих пор не искоренены.
Наталия Дейс: «Для меня это очень личная история. Я родилась и выросла в Архангельске, где Гражданская война считалась исключительно делом рук интервентов, а об автономной Северной области предпочитали не вспоминать. И даже через сто лет перевернуть эту страницу никак не удается. Как говорит один из моих героев, “Гражданская война никуда не делась, она продолжается в головах”. Так что этот проект одновременно и изучение прошлого, и попытка найти ответ на вопрос, чьими наследниками мы являемся».
В течение трех лет работы над сериалом автор записала и собрала уникальные материалы из российских и зарубежных источников, многие из которых никогда не были опубликованы на русском языке, а некоторые прозвучат впервые. В частности, в сериале используются аудиозаписи из собраний ВВС и Имперского военного музея в Лондоне, а также живые истории очевидцев событий и их потомков из России, Великобритании, Ирландии, США и Франции. Голоса самих интервентов, свидетелей и участников событий переплетаются с рассказами их родственников, до сих пор пытающихся осмыслить произошедшее сто лет назад.
Среди героев — британский главнокомандующий Уильям Айронсайд; иностранные солдаты, заброшенные в небытие; французский контрразведчик и создатель культовых духов Chanel No.5; мятежные поморские крестьяне-кооператоры; заключенные «Остров смерти», устроенного интервентами; мечтательная девушка, оставившая таинственный дневник; легендарный лоцман, обвиненный в предательстве; беспощадный чекист, превративший древние монастыри в первые советские лагеря, и, конечно, их апологеты и критики, по-разному оценивающие вопросы наследия Гражданской войны.
Сериал создан в формате нарративного подкаста и сочетает элементы журналистского расследования, реалити-квеста, драматической композиции и саунд-дизайна, характерных для кино. Путешествие в прошлое становится приключением в настоящем, позволяя окунуться в атмосферу событий и сделать неожиданные открытия о прошлом и о том, что это значит для нас сегодня.
Вот лишь один эпизод «Назад в Архангельск», дающий общее представление о структуре представляемого аудиосериала:
«Мы до сих пор не можем сделать нравственное усилие, чтобы осмыслить свою память».
Факт существования Северной России замалчивалась десятилетиями, но наследие ее живо. Некоторые жители Архангельской области до сих пор не могут понять, правы были их родственники или нет, когда встали на сторону белых, ведь публичного обсуждения этой истории так и не произошло. В то время как некоторые историки продолжают отрицать масштабы красного террора в области, группа активистов во главе с местной учительницей добиваются переименования улиц, названных в честь комиссаров-убийц. Несмотря на то, что старый Архангельск почти исчез, дух его продолжает вдохновлять. Север помнит.
Композитор: Константин Глазунов
Финальная песня: «Назад, в Архангельск», Б. Гребенщиков