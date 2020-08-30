Камо грядеши, граждане? Послесловие к воскресному митингу

В субботу мы познакомили читателей с мнением членов Ассоциации «Вольное дело» в отношении нового витка протестного движения под брендом «свобода Навальному». Сегодня предлагаем вашему вниманию мнение еще одного нашего товарища их того же профессионального сообщества – блогера и специалиста в области туризма Олега Кодолы.
Просьба обратить внимание: все высказавшиеся не против проявления гражданской, в том числе и протестной активности как таковой, если она не вступает в конфликт с соответствующими статьями УК. Другое дело, какие цели преследуются и какие задачи ставятся…
- Смотрю на протесты и понимаю, что они бессмысленны. Не сочтите за оскорбление либеральных народных масс, но в самом деле – какова цель у протестов? Освободить Навального и всех-всех-всех? И что? Толпой против коррупции и ёршиков? Против – это вообще не цель, а направление. За свободу? Тоже целью не является – она у каждого разная. Это как "за всё хорошее против всего плохого" – то есть – в никуда.
Я нисколько не умаляю общее движение населения под лозунгом "а баба-яга против!", потому что государственное давление уже всех достало. Но пора бы понимать – куда против?Я не верю, что лидеры камастуры оп-позиции настолько тупы, чтобы не понимать этого. Конечно, хорошо, когда депутаты Вишневский, Шлосберг, Резник и иже с ними – помогают задержанным и дежурят у отделов полиции, но это ли цель депутата? При этом бесцельное нагнетание истерии с двух сторон всегда будет деструктивным, вызывать поджоги машин, самосожжения неуравновешенных личностей (чего уж там греха скрывать), кидание на полицию с битами и кулаками. Хотя давно известно: мирное противостояние всегда результативнее, чем агрессия.
Инструментов мирного воздействия также немало, но они не задействованы. До сих пор ни один из так называемых "лидеров" так и не озвучил, куда идём. Путин сотоварищи точно не знает – куда. Думаю, он таким вопросом никогда и не задавался, потому что любой "патриотизм", "повышение эффективности", "сопротивление западу", "повышение роли России" также целями не являются. Это ритуальные мантры. Подсказывать условному кремлю нужные лозунги не моя работа – у них там масса бездельников на зарплате, пусть они и думают, в какое полезное русло можно направить сложившуюся ситуацию.
Давайте для себя сформулируем, под какими лозунгами должны бы проходить нынешние протесты? Сейчас очевидно, что народ не доволен в первую очередь, социальным расслоением (олигархи, дворцы, коррупция - это всё оттуда) и экономической ситуацией (нищета, масса налогов и поборов), административным давлением. Кто виноват в сложившейся ситуации? Ответ очевиден – те, кто находится сейчас у власти, то есть Путин и его правительство. Отсюда первый лозунг, который должен звучать на подобных мероприятиях – отставка президента, правительства и депутатского корпуса. Цель более чем законная и мирная. Назначение новых выборов под строгим надзором наблюдателей. С реальными сроками за вбросы и прочую муть путинского периода. Должны также звучать и "вторичные" требования – отмена пенсионной реформы, снижение налогов, установка лимитов на чиновничий аппарат, люстрация ФСБ, судейского корпуса, МВД. Ничего этого нет, хотя всё это лежит на поверхности.
Отсюда вывод: протест слит с самого начала: движение без цели – это шаг в пустоту.