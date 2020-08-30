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Лешуконские коммунисты заявили о выходе из КПРФ

Лешуконское отделение Коммунистической партии Российской Федерации пошло на этот шаг в знак протеста против соглашательской, по их мнению, политики обкома и узурпации власти внутри регионального отделения со стороны его руководства.

Подробности и мотивацию такого поступка объяснил на своей персональной страничке в соцсети лидер районной ячейки Денис Федоров:

- Дорогие земляки!
На протяжении последних трех лет в Лешуконском районе действовало местное отделение «Коммунистической партии Российской Федерации», которое я возглавлял. 26 декабря 2020 года состоялась Конференция Архангельского областного отделения КПРФ, куда я был делегирован от Лешуконского местного отделения партии.

Как секретарь отделения КПРФ в Лешуконском районе, я информирую вас, земляки, о том, что все коммунисты, состоявшие в нем на учете, включая меня, приняли единогласное решение о выходе из рядов КПРФ. Де-факто отделение КПРФ в Лешуконском районе прекратило свое существование. Это не было спонтанным решением. Вся деятельность, результаты которой вы видите ежедневно в нашем селе и за его границами, проводилась силами и с поддержкой лешуконских коммунистов и наших многочисленных сторонников. Наши просьбы и предложения на протяжении всех трех лет моего партийного стажа оставались не услышанными региональным партийным руководством.

Но последней каплей стала сама Конференция, проведенная в период коронавирусных ограничений. Дошло до такого абсурда, что на входе в зал, где проходила Конференция, были поставлены два сотрудника из частного охранного предприятия в полном обмундировании, которые под руководством беспартийного депутата АОСД Виноградовой и с молчаливого одобрения секретариата и присутствовавших членов ЦК, заламывали руки и выталкивали за двери действующих членов Бюро обкома, поскольку они не входили в группировку Гревцова – Новикова. Активно помогал охране выталкивать своих же товарищей, грудью встав в дверном проходе, наш почти что земляк, долго работавший хирургом в Лешуконском и продолжающий считать себя истинным коммунистом, секретарь Архангельского горкома Петухов.

Могу сообщить, что и в этом балагане нашлись здравомыслящие коммунисты. Некоторые даже демонстративно покинули Конференцию, отказавшись брать на себя ответственность за принимаемые без обсуждения решения. На голосование ставился даже вопрос о внесении предложений, хотя право предлагать и обсуждать кандидатуры дано каждому члену КПРФ уставом партии. Разумеется, с таким подходом ни одного достойного, известного, деятельного и молодого коммуниста в областное руководство не попало. Утвержденный список обкома представил собой перечень никому не известных фамилий людей, не имеющих никакого партийного опыта, которых даже не смогли собрать в нужном количестве для проведения установочного пленума. При таком состоянии «тыла» ни один здравомыслящий командир своих солдат в «бой» не поведет.

По договоренности с лешуконскими коммунистами о принятом нами решении я сообщил по завершении конференции, где честно и доступно объяснил, что корабль без капитана обречен, а мы соскучились по чувству гордости и устали испытывать стыд за поступки областного руководства, давно махнувшего рукой на всё, что севернее Архангельска. Там же сложил с себя полномочия члена обкома и отказался от поручения по восстановлению Пинежского местного отделения КПРФ, давно существующего только на бумаге.

Мы продолжаем быть коммунистами, ведь членство в партии – выбор добровольный, а убеждения и принципы с нами навсегда. У КПРФ нет в этом вопросе монополии. Попрощавшись с партией, мы продолжаем деятельность, получающую искренний отклик жителей всего Лешуконского района, мы продолжаем защищать и отстаивать интересы северян. И новый год мы встречаем с новыми планами, новыми идеями и новыми силами, но без отжившего в Архангельской области «товарного знака» КПРФ.

04 январь 08:01 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

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