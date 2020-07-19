Хорошо, что нам завтра не в школу. Невесёлые мысли к 1 сентября

Завтра наши сыновья не пойдут в школу.
По вполне объективным причинам – старший уже закончил, а младшему ещё год «пахать» в детском саду. И слава богу… надеюсь, за это время бардак с коронавирусом сойдёт на нет и всё вернётся на круги своя.
Не знаю, как вы, а я помню своё первое сентября 1966 года. Как шёл с цветами по набережной Москвы-реки, замирая сердцем от начала настоящей взрослой жизни без детсадовских соплей и сюсюканий воспитательниц. Как на небольшой спортплощадке за школой (вход в старинное здание постройки середины XIX века предварял небольшой сквер с липами, ведь оно строилось без учёта торжественных линеек) стоял в первом в своей жизни строю. Как с новым «товарищем на всю жизнь» зачем-то хотели унести цветок в горшке. Как робко заходили в класс и как борзо вылетали из него уже на вторую перемену.
Никуда это не деть. Как и лицо первой учительницы, улыбающееся «во весь кадр», а не «кашированное» марлевой повязкой.
Но вот пришёл коронавирус…
Ещё месяц назад бушевали споры – начать учебный год в привычном формате или продолжить апробированное весной дистанционное обучение. Последнее напрочь убьёт у первоклашек не только воспоминания об одном из главных дней их жизни (сравнить можно только с уходом в армию или первой свадьбой), но и весь учебный процесс – как можно научить семилетку писать-читать по компьютеру?! В итоге всё было бы свалено на родителей. У которых на это нет не только свободного времени, но и запаса нервных клеток (по себе знаю).
Но «мудрое» правительство свалило всё на глав регионов – «действуйте по обстановке».
Глава Архангельской области Александр Цыбульский решил – всё будет, как всегда, дети в школу собирайтесь. Но с оговорками, поддержанными Роспотребналзором. О них и речь.
Праздничные линейки 1 сентября будут, но только для учащихся первого и выпускного, и при наличии большого пришкольного пространства. Такого большого, чтоб можно было расставить детей по нормативу 1.5 м дистанции, как предписывает Роспотребналзор? Разве что стадион «Труд» задействовать…
А если такого стадиона нет, то линейка замещается простым классным часом. И дело даже не в торжественности, а в том, что у меня, как у родителя, класс этот теперь ассоциируется с зоной повышенной опасности. Хорошо, что чиновники от здоровья и образования поняли бесполезность обязать всех детей надеть марлевые повязки. Но… сами школьники могут не заболеть, ковид к их возрастной группе милостив. Зато запросто станут его носителями и вернутся с ним домой, где старшее поколение семьи и так с ума сходит от угрозы непонятной заразы. Что внуков по возвращению заставят делать бабушки и дедушки… читайте в материале «Как не превратить свой дом в гестапо».
Зато, как уверял федеральный Минобраз, масками в приказном порядке обвяжут рты всем педагогам. Интересно, за чей счёт расходы – деньги выделены централизованно или опять из тощего учительского кошелька? Я плохо представляю себе, как наши дети с их рассеянным вниманием будут ловить каждое слово учителя, прорывающееся через такую защиту. И речь только о технических предметах, о преподавании иностранных языков с такой установкой можно забыть до окончательной победы над пандемией. Потому что переучивать на правильное произношение всегда сложнее, заявляю со всей ответственностью бывшего мужа преподавательницы русского языка как иностранного.
Вообще завтрашний школьный учитель представляется мне ковидным монстром – их не будут тестировать в обязательном порядке. Даже педагогов специальных предметов, которые за день общаются практически со всем школьным контингентом! Сразу возникают нехорошие ассоциации со весенними вспышками коронавируса в больницах и на закрытых предприятиях региона.
Ну, а класс на тридцать с лишним человек, что отнюдь не редкость для Архангельска? Если кинозалы решили не открывать, несмотря на обещание рассадки зрителей в шахматном порядке (как ходит конь), из-за не спадающего уровня суточного заражения, то здесь всё обойдётся?
Сомнительным мне кажется и утверждение чиновников о том, что они в состоянии регулировать поведение школьников на переменах и в столовой. Чтобы без свалки и без давки, строем, как в армии. Или нынешнее поколение школяров менее дикое, чем наше? Видимо, так считает глава департамента образования архангельской мэрии Нина Филимонова, заявившая в одном из интервью буквально следующее — Как раньше это было, дети не будут у нас бегать. Они будут выходить в коридор, чтобы осуществить проветривание класса по режиму, который утвердят в образовательном учреждении. Ну-ну, посмотрим, как оно выйдет в реальности. В том числе и с обещанной кормёжкой прямо за партами.
Думаете, вся эта нервная обстановка вокруг угрозы заболеть дисциплинирует наших детей? Вот Вахрушев (начопрештаба по пандемии) так считает – «необходимо выработать у ребёнка определённые правила…», «если чувствует себя плохо, пусть в школу не идёт…». Во-первых, коронавирус в молодых организмах часто ведёт себя бессимптомно, зато переносится на других на ура. Во-вторых, вспомните себя в этом возрасте – мы бы с такой установкой вообще в школу ходили через день, в зависимости от выученных уроков. И чего обманываться?
Тем более, что в интернете часто наталкиваешься на такие откровения от пользователей, имеющих прямое отношение к медицине (пишет сотрудница одной из районных больниц) - Да все переболеют! Что из этого трагедию делать? Это сначала было страшно, так как неизвестны подходы к лечению, сейчас гораздо проще. Трагедии нет ровно до того момента, пока в вашей семье никто не умер, а ребёнок не под аппаратом ИВЛ (никому не желаю).
Надо иметь в виде, что наши дети пойдут в этом году в школу уже не очень здоровыми. Почему? Потому что зловредный коронавирус подлый нанёс удар по нашему и без того не очень крепкому региональному здравоохранению.
Так, во время ковидных ограничений в детской стоматологии на улице Приорова отказывали в записи детям с кариесом, ссылаясь на соответствующее распоряжение областного Минздрава. Неотложная помощь оказывалась в полном объеме, во всех остальных случаях предлагали либо записываться платно, либо ждать, пока у ребёнка заболит зуб. Сейчас, вроде бы, восстановлен обычный режим работы, но только представьте, какие там очереди (на радость платникам).
Или в поликлиническом отделении Архангельской областной детской больницы, где даже дети с хроническими заболеваниями должны ожидать в очереди на приём более полугода. Конкретный пример - по состоянию на середину августа на приём к детскому нефрологу попадали те, кто записался в очередь ещё в прошлом декабре. Остальным же предлагается оставить свои контакты и ждать... или идти платно. А бесплатно к такому специалисту выдавали только 4 талона в месяц. Кому-то нужно доказывать, что в северном городе с 350 000 населением немало детей с хроническими заболеваниями почек?
А ещё разговоры о второй волне… всё-таки хорошо, что мои в этом году не идут в школу. А ваши?
Леонид Черток