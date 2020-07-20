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Маймаксанский дом-интернат стал тюрьмой для своих обитателей

Об этом пишет федеральное информационное агентство InterRight. Впрочем, не очень понятно, посетили журналисты издания Маймаксанский психоневрологический интернат, и все увидели своими глазами, или их выводы основываются на письмах оттуда. Все-таки надо учитывать специфику учреждения…

Выдержки из публикации:

«Мятое постельное и нательное бельё, разводы, дыры, пятна и дурной запах — заметно ухудшилось качество работы подрядчика по стирке и обработке белья для опекаемых. Сотрудники интерната попытались взять ситуацию в свои руки и написали жалобу директору, который напрямую заявил, что ссориться с подрядчиком не хочет. Претензии поступали повторно, но так и остались без ответа».

«Здесь носят казённую одежду. По закону от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ учреждение забирает 75% всех доходов подопечных: льготы, пособия, зарплату — купить что-то своё попросту не на что. Вопрос об отмене изъятия у проживающих средств поднимают в Госдуме уже три года, дальше обсуждений дело пока не заходит. Таким образом, инвалиды и ветераны, которые отдают свои выплаты (ЕДВ) интернату, живут в таких же условиях, как и люди, не имеющие этих выплат. Они не получают квалифицированной помощи, за которую по факту платят сами, а их опекун — для большинства недееспособных это директор — бездействует».

«Бельё, одежду и постельное для подопечных подрядчик привозит в наёмном необорудованном автомобиле в простых полиэтиленовых мешках, а не в прорезиненных — с нарушением СанПин. Неизвестно, проводится ли дезинфекция салона машины, в связи с чем возникает риск заражения коронавирусной инфекцией. В Вельском психоневрологическом интернате из-за пренебрежения мерами безопасности пострадало много людей, зафиксировано две смерти. В региональном Минтруде шепчутся о кадровых переменах».

«Это не получатели услуг, не заключённые — это люди, у которых есть право на жизнь в достойных условиях. Что должно произойти, чтобы государственные органы, в ведении которых находится Маймаксанский интернат, наконец обратили на него внимание и исправили ситуацию? Интернат должен быть домом, а не тюрьмой — местом, где живут, а не выживают».

Журналисты обращают внимание на то, что обитатели этого дома в силу диагнозов зачастую не могут обратиться в надзорные организации за защитой своих прав.

Причем такая ситуация, как следует из статьи, сложилась в последние два года… до этого интернатовских возили даже на экскурсию в Москву.

В материале также упоминается аналогичное учреждение в Вельском районе, где ситуация ненамного лучше.

 P.S. Главный редактор нашего агентства осенью 2002 года был на презентации Маймаксанского дома-интерната (еще при Ефремове). Тогда все выглядело весьма пристойно…  

26 август 12:22 | : Горячая тема / Скандалы

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