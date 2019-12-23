Не ждите от Цыбульского чудес. Его первый рабочий месяц

Сегодня не только второй день Первомая.
Сегодня ровно месяц, как в Архангельск прибыл Александр Цыбульский.
Федеральные СМИ представили его как спасителя региона от коронавируса, хотя на тот момент эпидобстановка в регионе выглядела отнюдь не критичной, даже благоприятной на фоне остальной России. Плюс за день до этого события прежний губернатор Игорь Орлов заявил о своём добровольном уходе с поста из-за критической оценки собственных рейтингов. То ли недоговорённость сторон, то ли телевизионщики с центральных телеканалов нас снова перепутали… на этот раз с Коми.
Народ смену власти как обычно воспринял с энтузиазмом, сразу простив врио его московское происхождение. А что такого – приехал молодой интеллигентный человек, грамотно и искренне говорящий, наделённый (это подразумевается) особыми полномочиями. Кто-то назвал его рафинированным… в положительном контексте (изысканная и утонченная личность с «очищенным» от любой скверны сознанием).
Первое, что ждал народ от вновь прибывшего, заявления – «пока я жив, Шиеса не будет никогда» Мало того, многие считали и считают, что подобный предвыборный лозунг даёт почти стопроцентную победу на выборах… будь он хоть негр преклонных годов (по Хазанову). Соблазн для новенького? Ещё какой, только Александр Витальевич на него не купился. Сказал, как есть – лично я против, но должен разобраться в ситуации, отринув всю политическую составляющую. Сразу же в интернете раздался стон – уж не засланный ли это казачок?! А ларчик просто открывается – врио высказал свою личную позицию по данному вопросу, который будет решаться (или уже решился) на уровне Кремля. Наивно думать, о чём автор писал не раз, что идея с полигоном на юге Архангельской области возникла на междусобойчике Орлова и Собянина. Конечно, столичный мэр на глазах набирает силу, его постоянно ставят первым-вторым номером в список самых вероятных ПРЕЕМНИКОВ, но те действия, которые выходят за рамки его территориальной юрисдикции, он в обязательном порядке координирует со старшими товарищами. Лично от Путина мы никакого заявления по Шиесу пока не слышали, так что Цыбульский сказал всё, как есть. Разве не этого от будущего губернатора ждал народ, вечно жалующийся, что власть его постоянно обманывает?
Второе, что ждали от нового главы, пусть и временного, это то, что он сразу уволит всех старых (ещё лучше посадит) и поставит на их должности новых. Откуда им взяться? Представляете, если за Цыбульским прилетел Боинг, из которого по трапу сошли сто таких же рафинированных московских чиновников нового технократического типа? Понравилось бы? Вряд ли. То, что отставка сразу же была принята у первого губернаторского зама и пресс-секретаря вполне логично – это личники Орлова (не путать с кровниками), они всегда уходят первыми вслед за шефом. Больше скажу, уверен, заявлений по собственному было гораздо больше, но этих чиновников попросили остаться. Причём на неопределённый срок, по мере поступления новых. Но где их взять, если при трёх предыдущих губернаторах в областной власти побывали все более-менее толковые люди, а некоторые заходили в неё по два раза? Вы представляете кого-то из местных на месте Олега Ипатова, чтобы ещё и все журналисты возрадовались? То-то (к слову, информационная политика нового тема для отдельного разговора). Это не говоря о том, чтобы кого-то сажать, для этого руководить областью должны были прислать какого-нибудь держиморду типа Устинова. Был такой экс-прокурор… тихий ужас.
Третье, что ждут от Цыбульского, это денег. Чем больше, тем лучше. Как вы себе это представляете? Мешками возить из Москвы и раздавать на площади Ленина по штуке всем страждущим он не будет, не Жириновский. Съездил новый глава в столицу, привёз почти миллион дефицитных марлевых повязок, так ему сказали – мало, ещё и в дешёвом популизме обвинили. Надежды на московские инвестиции? В какой-то мере это оправдано. Но и при Орлове наша область тихо-незаметно вошла в ТОП-20 по привлечению сторонних капиталов. Незаметно для тех, кто судит о наполняемости регионального бюджета по толщине собственного кошелька.
Впрочем, здесь народ можно понять, он хочет видеть перемены собственными глазами, а не в каких-то бумагах казначейства. Пожалуйста, каждому видно, что столица области стала чище убираться. Многие решили, что дело стронулась после втыка Годзишу. Да ничего подобного, просто Архангельску дали дополнительные 150 миллионов на приборку, из которых теперь можно расплачиваться с подрядчиками. Деньги на это есть, просто надо пересмотреть приоритеты. Как вам такие цифры – по итогам 2019 года на территории МО «Город Архангельска» собрано 31.5 млрд. руб. различных налогов, из них 23.5 млрд. ушло в областной бюджет, 3.8 – в федеральный и только 4.2 остались городу. Только плохой начальник говорит – за деньги любой дурак сделает, ты бесплатно попробуй, как такое услышите, сразу увольняйтесь. У Годзиша с деньгами получается, вполне допускаю, что Цыбульский ещё и поддерживать его кандидатуру будет.
В денежном вопросе есть один пикантный момент – объединение с НАО. Оно бы решило много вопросов… в другое время. Бюджет богатого (пока) округа, на 90 с лишним процентов живущего за счёт добычи нефти, свёрстан под цифру 57$ за баррель, вы давно в котировки не заглядывали? Так что ещё непонятно, кто к осени станет богаче, кто кого возьмёт на буксир. Тем более, что области не привыкать, она когда-то НАО по всем позициям тащила. И дальше там вряд ли что-то подешевеет, а вот доходы населения точно упадут.
Думаю, именно момент объединения, который врио обходит в каждом интервью, заставляет его осторожно говорить о своём участии в выборах. Вполне допускаю, что при своём конечном разговоре с президентом перед тем, как получить «билет до Архангельска», он оговорил возможность возвращения, если не в округ, то в федеральные структуры, «чтобы не пудрить мозги ни себе, ни другим». Ведь ситуация, в которой он начинает своё правление, далека от ординарной. Все ждали в этом году сухой весны, бесснежная зима на это прямо намекала. И тут на тебе, вода в районах подходит к жилым домам, пошли разговоры об эвакуации населения, хорошо, что обошлось. Тут любой задумается – а оно мне надо?
Ну так что же с коронавирусом, на борьбу с которым его призывали? Количество заразившихся постепенно растёт, не катастрофически, но всё же. Медицина у нас такая… какая есть, её ещё Михальчук разрушать начал. Закрыть регион Цыбульский не может, о чём доходчиво объяснил хотельщикам – это нарушит федеральные законы и совсем подорвёт областную экономику и так варящуюся в собственном соку. Дать приказ полиция загонять гуляющее население дубинками домой – общественность не поймёт. Врио сам стал заложником карантинных мер – он уже месяц по факту является губернатором Архангельска, даже в Северодвинск ни разу не съездил. Поневоле себя временным почувствуешь.
Вывод: Цыбульский при всей неожиданности своего появления у нас совсем не старик Хоттабыч. Но ведь и Путин не Лазарь Лагин…
(коллаж неизвестного автора: один на льдине)
Леонид Черток