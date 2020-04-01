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Новые отставки: уходит директор департамента информации Олег Ипатов

Как стало известно редакции из собственных источников, директор департамента информации («министерство правды») в ранге заместителя губернатора Олег Ипатов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию.

Ипатов, ветеран информационного фронта, начинал работать еще при Ефремове (под руководством Сергея Ковалева) простым специалистом, и при трех следующих губернаторах поднимался по карьерной лестнице. Этот пост он занял в конце июля прошлого года.

Напомним, сам департамент информации был возрожден под конкретного руководителя Ивана Новикова, после ухода последнего на депутатскую работу фактически год оставался без директора.

В телефонном разговоре с редакцией Олег Ипатов подтвердил информацию о своем уходе с должности… но не из Дома за оленем. Он возвращается на свой старый пост начальника информационно-аналитического управления при правительстве региона. К своему перемещению относится философски. Впрочем, свой нынешний кабинет он освободит только к июню.

Так же подтвердилась информация об уходе в отставку пресс-секретаря губернатора Игоря Орлова Артема Ботыгина… что было предопределено. Напомним, Артем перешел на работу в правительство из издания "Бизнес-класс Архангельск".

Редакция ИА  RUSNORD желает коллегам успехов и новых высот.

28 апрель 17:07 | : Горячая тема / Политика

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