Новые отставки: уходит директор департамента информации Олег Ипатов

Как стало известно редакции из собственных источников, директор департамента информации («министерство правды») в ранге заместителя губернатора Олег Ипатов подал заявление об уходе с должности по собственному желанию.
Ипатов, ветеран информационного фронта, начинал работать еще при Ефремове (под руководством Сергея Ковалева) простым специалистом, и при трех следующих губернаторах поднимался по карьерной лестнице. Этот пост он занял в конце июля прошлого года.
Напомним, сам департамент информации был возрожден под конкретного руководителя Ивана Новикова, после ухода последнего на депутатскую работу фактически год оставался без директора.
В телефонном разговоре с редакцией Олег Ипатов подтвердил информацию о своем уходе с должности… но не из Дома за оленем. Он возвращается на свой старый пост начальника информационно-аналитического управления при правительстве региона. К своему перемещению относится философски. Впрочем, свой нынешний кабинет он освободит только к июню.
Так же подтвердилась информация об уходе в отставку пресс-секретаря губернатора Игоря Орлова Артема Ботыгина… что было предопределено. Напомним, Артем перешел на работу в правительство из издания "Бизнес-класс Архангельск".
Редакция ИА RUSNORD желает коллегам успехов и новых высот.