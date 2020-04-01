Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области начался сбор подписей за прямые выборы глав городов и районов

Общественное движение «МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ!» объявляет о начале сбора подписей за возврат прямых выборов глав муниципальных образований Архангельской области.

- Необходимо признать факт: существующая система, при которой руководители городов и районов не выбираются людьми, а определяются комиссиями и депутатами, провалилась, - говорит лидер движения Юрий Шевелев, - Она показала свою неэффективность – достаточно проехать по улицам Архангельска, чтобы это понять. А это областной центр, в районах все еще хуже. Там, наверху, принимают важные решения и распределяют наши деньги, но не несут перед нами личной ответственности. Но, самое главное – эта система доказала полную несовместимость со свободным духом русского севера, с реальным настроением людей, которые здесь живут. Если спросить у любого жителя Архангельской области: «Ты как хочешь – сам выбирать власть, или чтобы за тебя это делали другие, дяди из комиссий или депутаты? Подавляющее большинство, 99 процентов ответит: «Хочу выбирать сам!», а оставшийся один процент – это чиновники и те самые дяди из комиссий вместе с депутатами.  Наша задача – дать понять этому проценту, что нас больше. И что должно быть по-нашему – мы будем выбирать, что будет управлять нашими городами и районами. И мы будем спрашивать.

В данный момент сбор подписей осуществляется под петицией на сайте движения и в социальной сети «ВКонтакте». Как только закончится режим самоизоляции, активисты движения планируют организовать сбор подписей на улицах населенных пунктов. Параллельно с этим готовится областной законопроект о возврате прямых выборов глав муниципалитетов – по окончании подписной кампании, он будет передан вместе с собранными подписями в Архангельское областное собрание депутатов.

 - Сбор подписей продлится до конца июня – тогда состоится финальная в этом парламентском году сессия, - говорит координатор подписной кампании, известный региональный политик Игорь Шаров, - Чтобы депутаты смогли рассмотреть законопроект, необходимо внести его до 20 мая – то есть медлить нельзя. Мы призываем всех активных жителей Архангельской области не только лично поддержать наше обращение, но и помочь распространить наш призыв среди своего круга общения. Мы приглашаем добровольных помощников – выходите на связь, мы расскажем, что нужно делать. Вместе мы вернем себе выборы!

Связаться с движением «МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ!»:

электронная почта - welivehere29@gmail.com;

Юрий Шевелев «ВКонтакте» - https://vk.com/y.shevelev;

Юрий Шаров «ВКонтакте» - https://vk.com/sharov29;

Сайт: мыздесьживем.рф.

 

30 апрель 15:45 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


«Зеленые инвестиции» себя оправдывают». «Роснефть» провела видеоконференцию по экологическим программам в Арктике
Новые отставки: уходит директор департамента информации Олег Ипатов
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Апрель 2020 (300)
Март 2020 (291)
Февраль 2020 (230)
Январь 2020 (226)
Декабрь 2019 (265)
Ноябрь 2019 (256)

Деньги


все материалы
«    Апрель 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20