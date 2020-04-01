В Архангельской области начался сбор подписей за прямые выборы глав городов и районов

Общественное движение «МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ!» объявляет о начале сбора подписей за возврат прямых выборов глав муниципальных образований Архангельской области.
- Необходимо признать факт: существующая система, при которой руководители городов и районов не выбираются людьми, а определяются комиссиями и депутатами, провалилась, - говорит лидер движения Юрий Шевелев, - Она показала свою неэффективность – достаточно проехать по улицам Архангельска, чтобы это понять. А это областной центр, в районах все еще хуже. Там, наверху, принимают важные решения и распределяют наши деньги, но не несут перед нами личной ответственности. Но, самое главное – эта система доказала полную несовместимость со свободным духом русского севера, с реальным настроением людей, которые здесь живут. Если спросить у любого жителя Архангельской области: «Ты как хочешь – сам выбирать власть, или чтобы за тебя это делали другие, дяди из комиссий или депутаты? Подавляющее большинство, 99 процентов ответит: «Хочу выбирать сам!», а оставшийся один процент – это чиновники и те самые дяди из комиссий вместе с депутатами. Наша задача – дать понять этому проценту, что нас больше. И что должно быть по-нашему – мы будем выбирать, что будет управлять нашими городами и районами. И мы будем спрашивать.
В данный момент сбор подписей осуществляется под петицией на сайте движения и в социальной сети «ВКонтакте». Как только закончится режим самоизоляции, активисты движения планируют организовать сбор подписей на улицах населенных пунктов. Параллельно с этим готовится областной законопроект о возврате прямых выборов глав муниципалитетов – по окончании подписной кампании, он будет передан вместе с собранными подписями в Архангельское областное собрание депутатов.
- Сбор подписей продлится до конца июня – тогда состоится финальная в этом парламентском году сессия, - говорит координатор подписной кампании, известный региональный политик Игорь Шаров, - Чтобы депутаты смогли рассмотреть законопроект, необходимо внести его до 20 мая – то есть медлить нельзя. Мы призываем всех активных жителей Архангельской области не только лично поддержать наше обращение, но и помочь распространить наш призыв среди своего круга общения. Мы приглашаем добровольных помощников – выходите на связь, мы расскажем, что нужно делать. Вместе мы вернем себе выборы!
Связаться с движением «МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ!»:
электронная почта - welivehere29@gmail.com;
Юрий Шевелев «ВКонтакте» - https://vk.com/y.shevelev;
Юрий Шаров «ВКонтакте» - https://vk.com/sharov29;
Сайт: мыздесьживем.рф.