"Хабаровизация" Плесецка отменяется. Глава района Игорь Арсентьев выходит из ЛДПР!

Знакомы мы с Игорем достаточно давно, да и дети в один садик ходили, считай, соседи («Во всём виноват… волейбол»). Потому само по себе избрание его главой для меня сюрпризом не стало – он и сам не скрывал, что готовится к участию в выборах, и другие источники информацию подтверждали. И когда факт свершился, не преминул воспользоваться знакомством, чтобы задать «виновнику торжества» интересующие вопросы («Политикой больше не увлекаюсь»). Кто ж тогда мог предполагать, что вынесенный в заголовок лейтмотив беседы станет пророческим!
В этот раз увидеться и пообщаться мы договорились с Игорем загодя. В общем-то, это у нас уже почти новогодняя традиция – встречаемся, обсуждаем итоги года, планы на будущее. Поэтому и сюрпризов каких-то от разговора не ждал.
- Игорь, не успел еще пожалеть? Я вот слышал разные отзывы на твое решение. В моем понимании, например, депутатское кресло куда, скажем так, спокойнее, чем твоя нынешняя должность. Может, все-таки погорячился?
- Нет, нисколько не жалею. Сравнивать депутатскую деятельность и работу главы не буду. И так всем понимающим очевидно, что разница огромная. Тем не менее, опыт районного и областного депутатства весьма пригодился. В частности, в выстраивании работы с депутатами районного Собрания. На последней в уходящем году сессии бюджет и новая структура администрации были утверждены единогласно. Благодарен депутатам за понимание и поддержку. Надеюсь, что и дальнейшее взаимодействие будет продолжаться в столь же конструктивном формате.
- То есть, начало работы можно считать успешным?
- Думаю, какие-либо оценки давать преждевременно, тем более, не вполне корректно ставить их самому себе. Но кое-что из результатов есть. Благодаря поддержке губернатора и депутатов областного Собрания районный бюджет получил в конце года почти 100 миллионов рублей субсидий. Существенную часть этих средств мы направили на погашение просроченной кредиторской задолженности перед различными предприятиями и организациями. В итоге мы снизили долговую нагрузку и высвободили порядка 6 млн. рублей собственных доходов районного бюджета, планировавшихся только на уплату процентов по долгам.
При всем кажущемся благополучии, тем не менее, районный бюджет на 2020 год остается довольно напряженным. Нужно и долги, которые все же остаются внушительными, продолжать гасить, и, в то же время, предусматривать средства на софинансирование мероприятий в рамках реализации национальных проектов, программы расселения аварийного жилья и по многим другим госпрограммам. Вот, вкратце, таковы пока итоги.
- Команду уже сформировал?
- Повторюсь, наверное, что на декабрьской сессии депутаты утвердили предложенные мной изменения в структуру районной администрации. 25 декабря решение вступило в силу. Собственно, с этой даты и начинается основная кадровая работа. Знаю, некоторые пересуды на этот счет уже пошли. Поэтому говорю от первого лица – никаких репрессий не проводится. С каждым сотрудником стараюсь беседовать индивидуально. Естественно, что есть изменения в функционале многих служащих, поэтому принятие кадровых решений будет основываться исключительно на эффективности работы того или иного чиновника.
А вот мой следующий вопрос стал, пожалуй, ключевым во всей беседе. Ну, хозяйственные и прочие дела главы не самого передового в регионе муниципального района, безусловно, важны, но мой журналистский интерес, конечно же, всегда вызывает политика. Честно говоря, был уверен, что Арсентьев при подборе кадров сделает ставку на однопартийцев, что, в общем-то, было бы и вполне логично.
- Кадры решают все! Видишь ли, кого-то из однопартийцев в своей администрации? И как вообще складываются отношения с различными политическими силами, учитывая твою партийную принадлежность?
- Насчет первого вопроса – да, вижу. Называть пока никого не буду. Но их партийная принадлежность – последнее, что меня интересует. Профессиональные и личностно-деловые качества для меня в приоритете. Говорил в прошлый раз и подтверждаю сейчас - глава должен быть надпартиен, доказывать свою состоятельность исключительно исходя из объективного подхода к решению тех или иных задач, которые перед ним стоят. За прошедший, пусть и небольшой, период работы в должности только укрепился в своем убеждении – все усилия необходимо концентрировать на финансово-хозяйственной деятельности. Какая уж тут политика?!
Именно поэтому мной в региональное отделение ЛДПР направлено заявление о прекращении членства в партии. Понимаю, какие могут последовать выводы и комментарии. И все же – это обдуманное и взвешенное решение, которое принято самостоятельно, без каких-либо предпосылок извне. Вернее, определенные предпосылки были, но вовсе не те, которые, казалось бы, можно считать очевидными.
Стоит ли говорить, что ответ на последний вопрос меня несколько шокировал. Но Игорь в свойственной ему интеллигентной манере на все дальнейшие расспросы соблюдал так называемый политес. Заверил только, что в период работы в должности главы ни в какие иные политические партии вступать не намерен.
Мы еще с полчаса беседовали на различные темы, к работе и политике уже не относящиеся. И то, сколько можно мучить человека в канун праздника. Поздравив друг друга, договорились, что в следующий раз встретимся после «стодневки» на посту. Почему-то, именно этот срок вошел в моду у журналистов для подведения итогов работы различных начальников.
И все же после разговора повис у меня немой вопрос: «Почему?». Это я относительно выхода Арсентьева из партии. Честно говоря, думал, что в ближайшие пару-тройку лет в Плесецком районе, если и не произойдет приход к власти ЛДПР, именуемый Жириновским «хабаровизацией», то уж позиции-то свои здесь желто-голубые точно существенно укрепят. Во всяком случае, сомнений в работоспособности нового главы у меня не возникало. Однако ж, вот такой поворот.
Поскольку о расколе внутри регионального отделения ЛДПР в течении года писали различные СМИ, да, и сам я некоторой информацией о внутрипартийном конфликте располагаю, то позволю себе высказать свою точку зрения.
Арсентьев, безусловно, большой молодец, что сор из избы не выносит. Позволю себе предположить, что истинные причины его ухода кроются все же именно во внутрипартийной ситуации.
Еще год назад Игорь возглавлял региональное отделение партии Жириновского, затем в областном Собрании стал одним из самых активных и заметных депутатов. Причем его-то активность заключалась и в законопроектной деятельности, и в работе по линии аграрного комитета, и в выступлениях на сессиях. Популистской его парламентскую работу лично у меня назвать язык не повернется. Кроме того, Арсентьева поддерживали практически половина депутатов партийной фракции в региональном парламенте. В общем, как я уже писал в одном из интервью с Игорем, он из той архангельской части ЛДПР, знакомство с которой изменило моё отношение к партии в целом.
Зато нынешнее руководство и фракции в областном Собрании, и областной партячейки, своими действиями даже меня, видавшего на своем веку всякое, и то порой, мягко говоря, удивляет. Ну, мы же, журналисты, вынуждены в рамках профессии интересоваться событиями, связанными с деятельностью публичных персон. И вот как-то так получается, что все чаще про областных вождей ЛДПР появляется различная негативная информация – то с криминальным душком, то с «запахом» прямой связки с ЕР, то и вовсе о нетрадиционных сексуальных отношениях. Оставим, конечно, все это на совести авторов большой помойки, именуемой Telegram-каналами, но, тем не менее…
По моим личным наблюдениям региональная ЛДПР и впрямь за последнее время скатилась в некий информационный вакуум, разрываемый лишь весьма неоднозначно воспринимаемыми постами местных лидеров в социальных сетях и, как говорил выше, негативом. Учитывая эти обстоятельства, думается мне, что люди, в недавнем прошлом возглавлявшие региональную ЛДПР и приведшие ее к успеху на выборах 2018 года, знают куда больше того, что просачивается в СМИ о нынешнем руководстве областной партячейки. Поэтому нисколько не удивлюсь, если Арсентьев, безусловно обладая хорошим политическим чутьем, вышел из партии не по каким-то там идеологическим соображениям, и уж тем более не под каким-либо давлением, а просто в целях сохранения собственного, можно даже сказать безупречного политического реноме. Зато его коллегам в областном Собрании в этом смысле повезло меньше – партийный билет они могут сдать только вместе с депутатским мандатом.
Но это всего лишь мои рассуждения…
Леонид Черток