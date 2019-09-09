"Политикой больше не увлекаюсь". Первое большое интервью с новым главой Плесецкого района

С Игорем Арсентьевым мы общаемся несколько лет. Не через сайт или соцсети, очно. Пришёл по делу… а дальше завязались и человеческие отношения. Плюс наши сыновья ходили в один детский садик, это скрепляет. Он из той архангельской части ЛДПР, знакомство с которой изменило моё отношение к партии в целом.
Игорь – интеллигент в самом правильном понимании этого слова. Высшее образование, правильная литературная речь без вульгаризмов, самоирония… и руки из нужного места. Куда с таким набором пинежскому парню? Да только в политику!
Когда он шёл в депутаты облСобрания, это выглядело логично, дальше переход на новый уровень, госдумовский. И тут такой поворот – глава исполнительной власти не в родном ему районе. Я сам такой, люблю экспериментировать над собственной жизнью (поэтому и в Архангельске очутился), но всё-таки…
Понимаю, он сейчас очень занят, не до пространных бесед, пришлось надавить на старые добрые отношения, усовестить. С Арсентьевым мы как-то уже беседовали по душам («Во всём виноват волейбол»), поэтому сегодняшний наш разговор будет посвящён мотивации и планам на будущее только что избранного главы Плесецкого района Архангельской области…
- Итак, Игорь, почему вдруг решил сменить законодательную власть на исполнительную?
- Приведу такой пример: когда лечу в самолете, и он попадает в зону турбулентности, ладони всё равно потеют, несмотря на понимание, что самолёт самый безопасный вид транспорта. Когда еду за рулём автомобиля, наоборот, чувствую полную уверенность в своих силах, даже несмотря на не самые благоприятные дорожные условия.
Уровень законодательной власти тесно связан с политикой и здесь далеко не всегда и не всё в твоих руках. В исполнительной власти же наоборот - руль в руках, но это и серьёзную ответственность накладывает. Тем не менее, чувствую в себе силы реализовать себя с пользой для жителей Плесецкого района, возглавить который мне доверили.
- Это было самостоятельное решение или предложение областного правительства?
- Решение участвовать в выборах главы района, безусловно, принимал самостоятельно. Но, естественно, что и определенные консультации в региональном правительстве тоже были.
- В чем цимес, когда представитель оппозиции занимает кресло главы МО?
- В данном случае неважно, глава от партии власти или от оппозиции, здесь более важны личностно-деловые качества, квалификация и компетенция отдельно взятого человека. Убежден, политика в этой должности должна сводиться к минимуму.
- Не боитесь, что ЕР затянет в свои ряды и будет шантажировать противостояние?
- Уверен, что никакого давления по политическому признаку не будет, хотя ещё раз хочу отметить, что глава априори не должен отдавать предпочтений какой бы то ни было партийной структуре, должен быть одинаково объективен ко всем. Повторюсь, моё глубокое убеждение, что политикой на уровне муниципальной исполнительной власти увлекаться не стоит, все усилия должны быть ориентированы на решение злободневных проблем.
- Как встретили районные депутаты чужака-оппозиционера?
- Поначалу негатив, безусловно, был, но он в основном ориентирован на стереотипные моменты: молодой и неместный. Здесь очень важным подспорьем для меня стала возможность в преддверии конкурсной процедуры объехать территорию района, более детально изучить проблемы поселений и в личном диалоге с депутатами, главами и общественниками доказать свою состоятельность.
- На какие механизмы будете опираться в будущей работе?
- Безусловно, в своей работе я буду опираться на команду, которую сформирую вокруг себя. В неё должны войти не только неравнодушные активные профессионалы-отраслевики, но и представители депутатского корпуса и общественных организаций, которые в моём понимании должны стать связующим звеном, обеспечивающем обратную связь с жителями района.
- Не помешает ли природная интеллигентность?
- В своё время я работал на Архангельской ТЭЦ, непосредственно на производстве, поэтому понимаю, что иногда для решения той или иной задачи интеллигентность нужно отставлять в сторону.
- Можно ли теперь считать Плесецкий район вотчиной ЛДПР?
- Несмотря на то, что членство в ЛДПР – это серьёзный и весомый этап моей биографии, абсолютно точно нет. В моём понимании, глава должен быть надпартиен, доказывать свою состоятельность исключительно исходя из объективного подхода к решению тех или иных задач, которые перед ним стоят. О политике и идеологии можно поговорить и поспорить вечером, за чашкой чая.
- Информационная открытость нового главы?
- Одна из приоритетных задач, которую перед собой ставлю – сделать деятельность районной администрации открытой и понятной для жителей. При этом я не сторонник безголового хайпа и селфомании, всего должно быть в меру. Вместе с тем, если говорить о взаимодействии со средствами массовой информации, то как раз партийная и депутатская работа многому меня научила в этом направлении.
- А дальше в ГосДуму или в губернаторы?
- Дальше работать! Сейчас обозначать личные перспективы, считаю, было бы не честным по отношению к жителям Плесецкого района. Кроме того, для себя уже сформировал определенный набор задач, решением которых необходимо срочно заниматься. Поэтому пока планы связаны исключительно с деятельностью в должности главы Плесецкого района.
Хочу также поблагодарить депутатов районного Собрания и всех жителей, оказавших мне поддержку как в ходе подготовки к выборам главы района, так и непосредственно при голосовании на сессии. Не хочу быть высокопарным, но, тем не менее, всегда очень дорожил доверием и приложу все усилия, чтобы оправдать его теперь уже в новом качестве перед жителями Плесецкого района.
P.S. Ну, а от себя и всей редакции нашего агентства хочу пожелать Игорю удачи, сил, здоровья… и чтобы не зазнавался – как и раньше всегда отвечал на телефонные звонки.
(на фото: он ещё и в пляжный волейбол играет)
Леонид Черток