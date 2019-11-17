Расходы Архангельска: Депутаты внесли свои коррективы в бюджет города

На минувшей неделе депутаты городской Думы утверждали бюджет Архангельска во втором чтении. Дискуссия, порой, была эмоциональной, но конструктивной. Большинство предложенных администрацией и коллегами поправок народные избранники утвердили.
Львиная доля расходов традиционно приходится на социально-культурную сферу (71%) – в основном это зарплаты работников муниципальных учреждений образования, культуры и прочих. На второй позиции – городское хозяйство (15%). Прочие расходы составят 14%.
Во втором чтении депутаты городской Думы рассмотрели поступившие поправки к главному финансовому документу города.
Заместитель председателя Палаты молодых депутатов при Архангельском областном Собрании, депутат горДумы Мария Харченко с коллегой Вадимом Коротковым внесли поправку об увеличении финансирования программы обеспечения жильем молодых семей.
Как сообщила Мария Харченко, по итогам первого заседания Палаты молодых депутатов, состоявшегося еще весной текущего года, в адрес глав городов и районов области были направлены обращения с просьбой увеличения финансирования муниципальных программ по обеспечению жильем молодых семей.
- При взаимодействии с нашими областными коллегами удалось добиться увеличения в областном бюджете расходов на софинансирование муниципальных программ на 11 миллионов рублей. Десять муниципальных образований региона предусмотрели в собственных бюджетах увеличение средств на эти цели в 2-4 раза. Зато Архангельск попал в тройку муниципалитетов, которые эти расходы уменьшили или оставили на уровне прошлого года, хотя у нас в городе на сегодняшний день самая большая очередь – порядка 400 семей, - отметила Мария Борисовна. – Мы много говорим об оттоке населения, что молодежь уезжает из города. Но ведь именно возможность приобретения собственного жилья для молодой семьи зачастую становится определяющим фактором выбора постоянного места жительства. Думаю, как раз областной центр должен быть примером для других муниципальных образований в создании привлекательных для жизни и работы молодежи условий, а не быть здесь аутсайдером. Поэтому мы и внесли поправку об увеличении финансирования программы обеспечения жильем молодых семей. Пока лишь на миллион рублей. Договорились с представителями финансового блока администрации, что в ходе исполнения городского бюджета расходы на эти цели должны быть существенно увеличены, - пояснила депутат.
Депутат Вадим Коротков также выступил в поддержку поправки, внесенной коллегой Андреем Балеевским о выделении миллиона рублей администрации Исакогорского и Цигломенского округов для текущего ремонта деревянных тротуаров в поселке Цигломень.
- Средства хоть и небольшие, но проблему надо решать, поскольку речь идет о безопасности жителей поселка, в том числе детей, которые вынуждены ходить практически по проезжей части дорог. Начало положено, но мы будем держать ход работ и решение данной проблемы на контроле, - заверил депутат Коротков.
Депутаты Василий Кичёв и Мария Харченко также внесли поправку о выделении средств администрации территориального округа Майская горка на устройство детской площадки на территории общего пользования в поселке Лесозавода №3.
- С такой просьбой к нам в течение года обращались и жители поселка, представители Совета ветеранов и активисты местного ТОСа. По сравнению с другими микрорайонами округа поселок третьего лесозавода по оснащенности спортивными и детскими игровыми площадками, конечно, выглядит отстающим, - считает Василий Кичёв. - Поэтому мы настояли на принятии нашей поправки и благодарим коллег-депутатов за ее поддержку!
Были поддержаны народными избранниками и поправки, предложенные депутатами от Соломбалы Иваном Ельцовым и его коллегой от части Соломбальского и Маймаксанского округов Михаилом Блохиным. Благодаря им в городском бюджете теперь предусмотрены средства на текущий ремонт и замену оконных блоков в детских садах №10, №167 и №183.
В своем выступлении на сессии городской Думы депутат Мария Харченко отметила один из положительных моментов бюджета - Архангельск сегодня находится в передовиках по реализации проектов инициативного бюджетирования. В большинстве муниципальных образований региона еще подобные механизмы еще только обсуждаются, в областной столице уже второй год работает проект "Бюджет твоих возможностей".
- Его уникальность в том, что он не требует софинансирования граждан, увеличивает эффективность расходования бюджетных средств и позволяет узнать запрос жителей города на те или иные преобразования. Поэтому, безусловно, такие проекты необходимо продолжать, делать их максимально информационно доступными для горожан и увеличивать финансирование, - считает Мария Харченко.
В ходе общения с прессой депутат Василий Кичёв, как и при рассмотрении бюджета в первом чтении, отметил негативные, по его мнению, моменты:
- Для жителей округа Майская горка, безусловно, в приоритете развитие дорожной инфраструктуры. В бюджете будущего года предусмотрены средства на ремонт улицы Карпогорской. А вот на продолжение строительства Московского проспекта, несмотря на стремительную застройку микрорайона, в том числе социальным жильем, средств так и не предусмотрено. Нет денег и на соединение улицы Галушина с Окружным шоссе, на какой-либо переезд с улицы Стрелковой на Дзержинского. Учитывая темпы жилищного строительства в Майской горке, да, и в округе Варавино-Фактория, убежден, что строительство этих дорожных объектов должно быть в приоритете у городской администрации. С коллегами, избранными от этих городских территорий, будем настойчиво добиваться реализации этих проектов, потребность в которых в общей сложности испытывают около ста тысяч архангелогородцев.