Владимир Путин: Под Северодвинском всегда есть место подвигу

На это президент страны намекнул, награждая вчера в Кремле вдов сотрудников «Росатома», погибших на военном полигоне под Северодвинском (Архангельская обл.).
«Они вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление, речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами».
Прозвучали также слова – «нерядовая работа», «особая миссия», «уникальная разработка, не имеющая аналогов в мире».
Напомним, что трагедия на полигоне в Нёноксе произошла 8 августа этого года – от взрыва… чего-то страшного погибли пятеро гражданских сотрудников корпорации «Росатом» и двое военных. Все остальное до сих покрыто завесы тайны и является объектом домыслов и пересудов – якобы медики, оказавшие первую помощь пострадавшим и транспортировавшие их в Архангельск, получили высокую дозу радиоактивного излучения.
Одновременно иностранные военные эксперты выдвигают различные версии – какое смертоносное оружие испытывали в 40 км от крупного города, и какие могут быть долгоиграющие последствия от взрыва.
Отметим, что погибшие награждены орденами Мужества. Посмертно.