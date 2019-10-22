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Владимир Путин: Под Северодвинском всегда есть место подвигу

На это президент страны намекнул, награждая вчера в Кремле вдов сотрудников «Росатома», погибших на военном полигоне под Северодвинском (Архангельская обл.).

«Они вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление, речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед, мир для наших детей, для ваших детей, которые растут у вас, гордятся по праву своими отцами».

Прозвучали также слова – «нерядовая работа», «особая миссия», «уникальная разработка, не имеющая аналогов в мире».

Напомним, что трагедия на полигоне в Нёноксе произошла 8 августа этого года – от взрыва… чего-то страшного погибли пятеро гражданских сотрудников корпорации «Росатом» и двое военных. Все остальное до сих покрыто завесы тайны и является объектом домыслов и пересудов – якобы медики, оказавшие первую помощь пострадавшим и транспортировавшие их в Архангельск, получили высокую дозу радиоактивного излучения.

Одновременно иностранные военные эксперты выдвигают различные версии – какое смертоносное оружие испытывали в 40 км от крупного города, и какие могут быть долгоиграющие последствия от взрыва.

Отметим, что погибшие награждены орденами Мужества. Посмертно.

22 ноябрь 06:50 | : Горячая тема / Происшествия

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