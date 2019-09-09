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Оппозиция рулит! Игорь Арсентьев стал главой Плесецкого района Архангельской области

Только что депутаты районного Собрания Плесецкого р-на утвердили кандидатуру Игоря Арсеньева в должности руководителя своего МО. И это несмотря на его партийную принадлежность – Арсентьев член ЛДПР. Наблюдатели усмотрели в этом признаки "хабаровизации" (регион, где члены Либерально-демократической партии уверенно вошли в исполнительную власть).

Перед этим кандидат прошел два тура отбора, он был одним из двух, кто представил внятную программу действий на этом посту.

Напомним, кресло освободилось после досрочной отставки Алексея Сметанина, работой которого были недовольный как в правительстве региона, так и местные жители.

Редакция рассчитывает в ближайшее время взять интервью у победителя. Следите за нашими публикациями.

Игорь Арсентьев:

Родился 30 марта 1985 года, п. Пинега, Архангельская область.

Образование высшее, с отличием окончил Архангельский государственный технический университет (2007 год), инженер по специальности "электроснабжение".

С 2006 года по 2010 год работал в главном управлении ОАО «ТГК - 2» по Архангельской области мастером централизованной электротехнической лаборатории. С 2010 года по 2014 год работал ведущим инженером отдела контроля качества электроэнергии в филиале ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго».

С 2014 года по 2018 год - помощник депутата ГД ФС РФ Нилова Я.Е. по работе в Архангельской области, координатор Архангельского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

С сентября 2018 года депутат Архангельского областного Собрания на постоянной основе, зампред Комитета по сельскому хозяйству и рыболовству.

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24 октябрь 12:25 | : Горячая тема / Политика

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