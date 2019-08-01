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Игорь Арсентьев (ЛДПР) - кандидат в главы Плесецкого района

Как и предрекала редакция ИА RUSNORD, руководство Архангельской области решило разбавить стройные ряды единороссов, управляющих территориями региона, вменяемым и конструктивным оппозиционером.

Депутат областного Собрания от партии ЛДПР Игорь Арсентьев подал документы на участие в конкурсе на замещение вакантной должности главы МО «Плесецкий р-н». Как известно, такие решения принимаются только после определенных консультаций.

Бывший районный глава Алексей Сметанин ушел в добровольную отставку (по другим данным, из-за недовольства его работой как населения, так и областной администрацией) в начале сентября. На освободившееся место временно поставлен его заместитель Руслан Макаров, которого наблюдатели сразу же окрестили «стрелочником».

Напомним, в современной реальности главы муниципальных образований в Архангельской области избираются не прямым голосованием населения, а двусторонней комиссией, после чего проходят утверждение местными депутатами.

Игорю Арсентьеву в этом году исполнилось 34 года. Уроженец Пинежского района, закончил АЛТИ с красным дипломом, работал в ведущих энергетических компаниях региона. Отличный спортсмен-волейболист, через увлечение этим видом спорта и попал в политику (об этом читайте в его интервью). С 2013 года координатор регионального отделения ЛДПР от Высшего политсовета партии, помощник депутата Госдумы Ярослава Нилова.

С сентября 2018 года депутат областного Собрания Архангельской области, заместитель председателя Комитета по сельскому хозяйству и рыболовству.

Примерный семьянин.

 

19 сентябрь 08:04 | : Горячая тема / Политика

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