Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Плесецком районе появился временно управляющий "стрелочник"

Как мы предрекали ранее, Алексей Сметанин досрочно подал в отставку с главы Плесецкого р-на.

На его месте в статусе исполняющего обязанности назначен его же первый заместитель Руслан Макаров.

Интересная подробность, буквально за пару дней до вышеозначенного события жители Плесецкого р-на выразили негодование Макаровым в том, что он самолично подписал документ о проведении ряда культурных мероприятий 22 сентября, день, на который ранее был намечен митинг протеста. Соответствующая бумага была послана в Следственный комитет, так как организаторы митинга усмотрели в действиях чиновника нарушение статьи 5.38 КоАП РФ.

В то же время наблюдатели считают, что фигура Руслана Макарова чисто техническая, до проведения конкурса на замещение должности главы района.

По сведения редакции, на это место будут претендовать также представители оппозиционных политических партий, имеющих неплохие шансы на избрание. Все станет ясно на ближайшей сессии районного Совета депутатов, которая состоится 15 октября.

Следим за развитием событий.

(на фото: Руслан Макаров и его неудачное распоряжение)

06 сентябрь 13:46 | : Политика

Главные новости


"Ангел" и ад. Древарх как новый герой Поморья
СРОЧНО: В Архангельск приходит новый владыка. Митрополит Даниил переведен в Курганскую область
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Сентябрь 2019 (52)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)
Апрель 2019 (250)

Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20