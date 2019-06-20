В Плесецком районе появился временно управляющий "стрелочник"

Как мы предрекали ранее, Алексей Сметанин досрочно подал в отставку с главы Плесецкого р-на.
На его месте в статусе исполняющего обязанности назначен его же первый заместитель Руслан Макаров.
Интересная подробность, буквально за пару дней до вышеозначенного события жители Плесецкого р-на выразили негодование Макаровым в том, что он самолично подписал документ о проведении ряда культурных мероприятий 22 сентября, день, на который ранее был намечен митинг протеста. Соответствующая бумага была послана в Следственный комитет, так как организаторы митинга усмотрели в действиях чиновника нарушение статьи 5.38 КоАП РФ.
В то же время наблюдатели считают, что фигура Руслана Макарова чисто техническая, до проведения конкурса на замещение должности главы района.
По сведения редакции, на это место будут претендовать также представители оппозиционных политических партий, имеющих неплохие шансы на избрание. Все станет ясно на ближайшей сессии районного Совета депутатов, которая состоится 15 октября.
Следим за развитием событий.
(на фото: Руслан Макаров и его неудачное распоряжение)