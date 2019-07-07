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Уикенд в "Малых Карелах": Испытание для инвалидов. Но вкусно

В последние летние выходные мы решили изменить любимому «Лукоморью», и провести их в «Малых Корелах».

Синоптики предупреждали, что это последние тёплые деньки и нужно было их зацепит. Как хорошо, что ошиблись!

Для неместных: «Малые Корелы» - это музей деревянного зодчества, главная туристская замануха столицы Поморья. А вот напротив неё раскинулась туристическая деревня с написанием через А – «Малые Карелы».

Как рассказывает советская легенда, раньше на этом месте была туристическая база, куда ездили в основном зимой кататься на лыжах, летом же она превращалась в пионерский лагерь. Стандартные корпуса с номерами на 3-4 койки и умывальником в углу. Стандартная столовая с общепитовским меню и пластиковой мебелью. Пункт проката спортинвентаря (при предъявлении паспорта). Скромненько, бюджетненько, профсоюзненько. И никаких тебе бань… гнёзд капиталистического разврата.

Теперь же там хоть киносказки снимай. Стоят разных размеров деревянные терема с иностранными названиями внутри – сьют, апартаменты, studio, свадебный номер (вот где самое гнездо разврата!).

Гостиничка поскоромнее, но с раздвижными дверями на фотоэлементах. Оформление «а ля рюсс» с уклоном в кич. Номера двух видов, «Стандарт» и «Комфорт», мало чем отличающихся друг от друга (в цене тоже). Санузел с феном и автоматической вытяжкой. Плазма на стенке с основным пакетом программ. Скользкий ламинатный пол. Из ощутимых минусов – отсутствие электрочайника и холодильника. Идея понятна – раскрутить посетителя на лишний поход в ресторан. Дело для бизнеса святое… но ведь привыкли.

Если коротко – чистенько, беленько, фольклорненько.

Как логичное продолжение гостиницы – открытая терраса. Чуть ниже по косогору – те самые баньки, ещё ниже – стрелковый стенд. Последний, как я читал, брутальное развлечение чисто конкретных пацанов (фамилию Борисов слышали?), выпускающих здесь лишний пар и тренирующихся на будущее. Специально следил… так ни одного братка и не видел, с виду вполне законопослушные граждане (хоть и с оружием), с уклоном в интеллигентность. Но пальба стояла знатная.

А дальше, за рекой, дымит АЦБК. Не зря сотрудники «Титана» (из топ-менеджмента) после жаркой парной предлагают – пойдём освежимся на воздух, посмотрим, как дымят деньги… заодно и понюхаем.

Кстати, как гласит более поздняя легенда, в суровых 90-х эту турбазу прикупил (приватизировал?) тот самый Крупчак, намереваясь сделать из неё загородное место релаксации для тружеников своей бизнес-империи. Потом подобрел и стал пускать всех желающих. За денежку немалую.

Но у меня к местам отдыха особые запросы.

Пару лет назад я озаботился организацией собственного отдыха (тринадцать лет без отпуска… сколько можно?!). Пошёл по самому простому, как мне казалось, пути – позвонил знакомым девочкам в ТИЦ (туристско-информационный центр Архангельска) и попросил подобрать место, где будут рады платежеспособному инвалиду-колясочнику. Они с энтузиазмом взялись… но через три дня перезвонили в некоторой растерянности. Как оказалось, полностью приспособленных для нужд инвалидов мест отдыха в Архангельской области нет в принципе, даже санаториев!

Но именно «Малые Карелы» упоминались ими в положительном контексте. Там и пандусы, и дорожки, и персонал, готовый помогать. Правда, они мало, что умеют из-за отсутствия должной практики, поморские инвалиды всё больше дома отдыхают, ну так лиха беда начало.

Тогда я выбрал «Лукоморье» и не пожалел. И вот решил устроить новый тест-драйв.  

Первое, с чем инвалид-колясочник сталкивается на территории туристической деревни – это дорожки. Они есть… но выложены плиткой под кирпич. И это не очень удобно даже для моей новой модифицированной коляски с дутыми передними колёсами… на старой я бы там просто не проехал.

Плюс бордюрчики. Пусть и не высокие, но их всё равно приходится перескакивать, хотя в концепции «доступной среды» должны быть пологие съезды.

Теперь о главном, о пандусах. Они есть… но под детские коляски. Хорошо, если я, инсультник, могу встать и подняться на несколько ступенек, но что делать спинальникам?! Пару раз у ресторана, где всегда кипит жизнь, добровольцы из отдыхающих вызывались закатить меня наверх, так это «разминка» была не хуже, чем у бобслеистов-парников. На выходе из гостиницы на террасу просто нет ничего похожего.

Справедливости ради уточню, когда мы только заехали и получали ключи на ресепшине, к нам в помощь отрядили двух дюжих садовников, которые доставили меня прямо до дверей номера. Но не будешь же держать их рядом весь уикенд?

Кстати, в двери номера коляска тоже не проходила… ну, это как обычно.

Короче, это не доступная среда для инвалидов, разве что, её неудачная имитация. Супруга посчитала, что в то время, когда «Малые Карелы» принимали современный вид (как мы помним, в СССР инвалидов не существовало в принципе, они своим «ущербным» видом только портили социалистический пейзаж), Владимир Ярославович был ещё молод (относительно), полон сил и не думал о бренности бытия. Я же уверен, что он просто не предполагал, что кого-то из нас может занести в его загородные владения, раз колясочников даже на улицах города не видно.

И в конце о вкусном. О местном ресторане.

Оформление интерьера всё в том же «а ля рюс», что, прямо скажем, на любителя. В центре зала располагается нечто похожее на открытую жаровню (я такие видел в столичных украинских «Шинках», там на раскалённых камнях поджаривают обалденно шкворчащие домашние колбаски, истекающие салом), почему-то задрапированную фигурной решёткой. Но мы же не глазеть пришли, а вкушать. Итак…

Меню в северном стиле, вполне уместном в этих широтах. Но с учётом того, что аутентичная поморская кухня скучновата для современных вкусовых рецепторов, испорченных разными сушами-пиццами.

Когда открываю новый для себя ресторан, первое, что интересует, совпадение меню с заложенной в заведение общепита концепцией. Согласитесь, странно видеть в ресторане северной кухни господство авокадо и каракатиц.

С этим в «Малых Карелах» всё в порядке.  В салате из оленины с брусникой вкус вяленого, чуть сладковатого мяса прекрасно оттенялся кислинкой соуса из лесной ягоды, а половинки помидоров черри, скорее, соответствовали такому понятию как «салат», создавая приятную иллюзию массовости на тарелке.

Более сложносочинённым показался салат из слабосолёной в классическом сочетании со свежим огурцом и кубиками рассольного сыра (фета). Главная же фишка в яйце-пашот, выполнявшим в данной композиции не только функцию соуса за счёт полужидкого желтка, но и чисто изобразительного компонента. Конечно, до того момента, пока вы не разрушили эту гастрономическую красоту жадной до вкуса вилкой.

Отдельное слово за салат из сёмги с киноа. Как сочетается холодная отварная рыба с холодной отварной крупой со странным уху названием? Отлично сочетается! Если проложить вкусовые впечатления тонкими ломтиками свежего огурчика, вкраплениями сливочного сыра и закруглить всё домашним майонезным соусом.

И ещё холодец. Ну да, просто холодец, редкий гость на ресторанной кухне. Но холодец из бычьих хвостов, на мой прищуренный глаз, именно эти субпродукты наиболее оптимальные для приготовления простецкого блюда, с них мясо равномерно распределяется внутри желе (из личного опыта). В меру ароматный, в меру зачесноченный, подаётся с хреном средней ядрёности. Почти такой же готовлю (когда исходный продукт достаю), а этот критерий для меня равносилен знаку качества.

На первое заказывали: 1) Щи деревенские с копчёным мясом; 2) Финский суп «Лохикейто».

Подача щей в хлебе – всегда выигрышный прём в плане эстетического восприятия. А вот вкус… этот вариант был со свежей капустой, хотя на язык так и просилась квашеная. Не знаю, как для читателя, а для меня щи всегда подразумевают опохметолоческий эффект, ради него за этим блюдом ездят с другого конца города. И картошка в наборе к щам явно лишняя, по сытности её прекрасно заменяет съедобная хлебная оболочка.

В финской гостье (если просто – это уха на сливках) с закладкой картофеля тоже явно переборщили. И вообще, дома мы его готовим из рыбы горячего копченая с добавлением обжаренного до хрусткости бекона, что, согласитесь, пооригинальней. А картофель подаём отдельно, но фри. Зато с удовольствием возьму на вооружение тост с красной икрой, плавающий в центре тарелки, как вариант гастродизайна.

И горячее. То, как оформлены блюда, я уже поставил в пример своим израильским друзьям, в их общепите сейчас господствует тренд на внешнюю простоту. Что простительно на домашнем столе, в ресторане хочется есть понравившееся в меню название ещё и глазами.

Природный вкус царь-рыбы русского севера – сёмги, не пережаренной на гриле, дополнила пряная мягкость пробитой в блендере чёрной смородины в виде соуса. Наструганная морковка, лимонный ломтик и зелёная оливка в орнаменте… это же светофор в миниатюре, хочешь ешь, хочешь смотри!

А вот свиная вырезка могла быть и помягче… явно не ту часть туши для блюда использовали, мясо во рту не таяло, хоть ты тресни. Но общую картину спасли правильное исполненный картофельный гратен (обещанного трюфеля в нём, увы, не обнаружено) и сметанный соус с опятами.

Все эти дни с нами присутствовал юный джентльмен, привередливый в еде. Он постоянно заказывал вареники с вишней, съедая без остатка… поверьте его отцу, это о много говорит.

Пару слов о завтраке, который входил в стоимость номера. Классический шведский стол, которого хватает до самого закрытия. Стандартный набор на «четыре звезды», но без кулинарного пафоса в виде горы мало кому нужных в это время суток салатов (хотя рыбки я бы на раздаточные столы добавил). Минусы – откровенно разбавленные соки, слишком холодные варёные яйца (как из ледника) и засахарившийся мёд, срок годности которого истёк ещё в начале года.

И вот приговор: общее впечатление от отдыха в «Малых Карелах» – НА ТВЁРДУЮ ЧЕТВЁРКУ. Можем повторить…

Леонид Черток

        

08 сентябрь 07:49 | : Горячая тема / Будни / Жизнь

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