Порка по понедельникам. Как прошла еженедельная планерка в Правительстве Архангельской области

Обычно неделя в правительстве региона начинается с планёрки. Из-за регулярности это мероприятие часто бывает рутинным и не привлекает большого внимания журналистов. Да и, скажем прямо, не всех туда и допустят, бывают сугубо внутренние разговоры, точнее, разборки.
Мне довелось бывать во время губернаторства Ефремова. Рыжий император славился крутым (но отходчивым) нравом, на моих глазах прямо по ходу оперативного совещания (ещё одно название этого действа) парочку директоров ключевых департаментов снял с должности за нерадивость. И то, время было нервное, самое начало нулевых.
К слову, увольнения пошли на пользу дела, новые директора стали активней шевелиться, да и уволенные не пропали (один из них теперь депутатствует). Меня же тогда аккуратно попросили не ставить картинку самого увольнения в сюжет, чтобы не позорить людей.
Вот и сегодня, как сообщают наши источники в Правительстве Архангельской области, многим присутствующим на планёрке пришлось, мягко говоря, поёжиться.
Губернатор Орлов стал поднимать с мест руководителей подразделений и задавать каждому один и тот же вопрос – как у вас обстоят дела с раздельным сбором мусора? С тем, о чём говорит вся область, а исполнительная власть должна подать пример цивилизованного обращения с ТКО, так принято во всём цивилизованном мире. Для всех остальных бюджетных организаций срок был определён до конца 2019 года, а вы, господа чиновники первого эшелона, будьте добры первыми. Если не ошибаюсь, этот вопрос главой региона поднимался ещё ранней весной, соответствующий указ Игорь Орлов подписал в апреле, и все были в курсе.
Однако наблюдатели говорят о том, что такой вопрос для значительной части присутствующих стал полной неожиданностью, раздались «меканья» и «беканья». Неужели наивные люди действительно считали, что ранее это говорилось только для протокола, а там кривая вывезет? Вот это подстава так подстава! В данном случае подчинёнными своего руководителя, который уже лично перед президентом несёт ответственность за проведение мусорной реформы в регионе.
Нет, не все оказались в списке двоечников. Вполне ничего обстоят дела с новым подходом к привычной утилизации в лечебных и общеобразовательных учреждениях, наверное, сказалась профессиональная привычка к порядку и чистоте. А вот у дорожников полный швах, только руками и разводили. К слову, могу лично засвидетельствовать – в мэрии Архангельска давно перешли исключительно на фирменные пакеты из бумаги… и никакого полиэтилена.
Ещё губернатор задал вопрос – для чего стоят контейнеры для раздельного сбора мусора у Драматического театра (Петровский парк). Он обратил внимание на их крайне низкую наполняемость, как будто это часть декорации для социального «спектакля». Ладно граждане, которые могут просто не обратить внимания… но местные дворники?!
И самое печальное, что выяснилось в ходе совещания – региональное Министерство экономического развития так и не удосужилось подготовить документ, по которому предприниматели, которые хотели бы заниматься развитием раздельного сбора мусора, должны получить региональные налоговые льготы. А ведь такое распоряжение ведомство получили ещё в прошлом декабре, документ должен был стать главным стимулом вовлечения бизнеса в мусорную реформу. Очередная подстава… или других дел выше крыши?
Кстати, ещё одна тема, в которой чиновники проворонили нужный момент. В эти дни проблемы с погодой отмечаются по всей территории России, где-то тонут, а где-то горят (иногда одновременно и то и то в одном регионе).
Вот и в Лешуконском районе в связи с подъемом уровня воды в реке Мезень прекратила работать бесплатная паромная переправа, и приезжий люд оттуда никак не может выбраться. Да и местный тоже, кто планировал свои отпуска на конец лета.
По идее, вполне штатная ситуация для капризного в климатическом плане Русского Севера. Но опять пришлось вмешиваться губернатору – «Необходимо спланировать по заявкам людей возможность выезда. Держите вопрос на контроле и о любых возникающих трудностях обязательно докладывайте мне. Это касается не только Лешуконского района. Учитывая складывающиеся погодные условия, прошу всех глав проанализировать ситуацию на дорогах».
Главы, конечно, взяли под козырёк. А самим озаботиться, связаться с областным Минтрансом и решить не самую великую проблему?
По-моему, Орлову давно пора всерьёз встряхнуть своё чиновничье окружение… а то оппозиция угрожает увольнением только ему.
Леонид Черток