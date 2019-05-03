Архангельская область: Из калужан в поморы, или Что нам ждать от Алексея Никитенко

Главная интрига уходящей недели – пройдёт или не пройдёт новый губернаторский зам по инвестициям через сито депутатского одобрения.
Уже и ставки делали. И прогнозы коллеги публиковали. Где «Единая» едино «за», «Справедливая» резко против, а ЛДПР с коммунистами – по желанию.
Никитенко прошёл влёт. Кто бы сомневался. Причём с первого тычка. Невольно вспоминаешь баталии времён Киселёва-Михальчука, когда отдельные шары загонялись в лузу с только с третьего раза (и то не всегда, вспомните пролёт того же Киселёва с сенаторством). Предварительно эмиссарами областной администрации велась серьёзная просветительская работа с депутатским корпусом. С каждым народным избранником индивидуально… недаром ходили слухи, что на любого из них у компетентных органов есть компромат.
Теперь, по ходу, кроют целыми фракциями. Хотя ещё в сентябре радовались оппозиционности нового созыва. Или это тот случай, когда у народных избранников поверх оппозиционности включилось рациональное мышление?
То, что Архангельской области нужен специалист по инвестициям, по-моему, очевидно всем. Потому что региональная промышленность не развивается, практическая экономика давно превратилась в один сплошной ритэйл с редкими вкраплениями ВПК. Есть три лесогиганта («Титан», «ИЛИМ», УЛК), «алмазное» АГД… ну и всё. И те ориентированы на местное сырьё, которое когда-нибудь, да закончится. А вот что-нибудь не из земли, но только собственными руками, пока не очень получается.
«Мы сидим на сырьевой игле!» - этот стон слышен годами, самодостаточные регионы как один относятся к нефтянке. И только Калужская область вселяла хоть какую-то надежду, несколько раз выбивавшись в доноры, а её губернатор Артамонов в лучшие годы входил в первую тройку рейтингов влиятельности и успешности… да и сейчас из первой десятки не выходит.
А ведь раньше Калуга была типичным провинциальным регионом, живущим от московских милостей. Загадка советского времени: «Зелёное, свистит и колбасой пахнет?». Ответ: «Электричка «Москва-Калуга». Позже колбаса появилась везде, зато с деньгами проблемы. Теперь на той электричке в Москву не за продуктами, а на работу, так почти все околомосковские регионы живут.
Калужане как-то смогли заманить к себе иностранных производителей, превратив область в подобие большого цеха отвёрточной сборки. Кто-то опять скажет – «унизительно»? Но ведь со своим автопромом пока ничего не получается, любые инвестиции и госдотации как в песок. К тому же экономический подъём Юго-Восточной Азии начинался именно с таких производств (увы, нам не во всём получается быть европейцами).
Так что вполне логично, что приглашённый на должность искателя инвестиций приехал к нам из Калуги, а не из какой-нибудь Твери. В областном правительстве говорят – откликнулся на объявление. Оппоненты иронизируют – зачем ему это надо? Последнее как раз понятно – Никитенко в калужском рейтинге был только седьмым, у нас есть шанс выбиться и во вторые. А в первые? Всё будет зависеть от его успехов в первый год работы и как это будет преподнесено населению. Всё равно через прямые выборы проходить, у варяга в нынешней ситуации для этого должны быть неубиенные козыри.
Однако новенького рассматривали исключительно в рамках «мусорной темы». Причём те областные депутаты, которые потом голосовали «за» его кандидатуру. Очень удобно, когда голосование обезличенное, а в интернете ты остаёшься защитником народных интересов (да-да, депутат-коммунист Таскаев, это камешек в ваш палисадник).
Записные критики режима сразу обратили внимание на то, что в Калужской области кипят общественные страсти вокруг строительства экотехнопарка в Михалях, прямая ассоциация с нашим Шиесом. Действительно, там такая же инвестиционная программа, правда, стоимостью уже 30 млрд. рублей, и тот же московский мусор (подробнее читайте в материале «Движение вверх»). Есть и протест, правда, не такой шумный. Хотя глава Износковского района, в состав которого входят Михали, предельно откровенен в своих стремлениях - … люди будут уезжать. Учитывая, что работы в районе мало, так оно и происходит. Было время, когда к нам хотел зайти инвестор, в районе планировал построить завод по производству шин. Тогда мы эту возможность упустили и сейчас завод успешно работает в другом районе. Поэтому, когда инвесторы предложили разместить у нас экотехнопарк, мы поняли: пришло время решительных действий. Иначе так и будем жить на дотации, а жители района, которые хотят работать и зарабатывать достойны большего. (из его речи).
Тогда почему о протестах в Михалях почти не слышно, в интернете сплошной Шиес? Видимо, тамошним жителям всё более доходчиво объяснили…
Получается, Никитенко приехал к нам объяснять? Далеко не факт. Вот список его профессиональных интересов с прежнего места службы (кто есть профессиональный чиновник, если не служивый?): Координировал вопросы реализации государственной политики в сфере…
- строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства;
- лесных отношений;
- использования и охраны недр, водных объектов;
- охраны окружающей среды.
Непосредственно координировал и контролировал деятельность:
- министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области;
- министерства дорожного хозяйства Калужской области;
- министерства природных ресурсов и экологии Калужской области;
- управления архитектуры и градостроительства Калужской области;
- инспекции государственного строительного надзора Калужской области;
- государственной жилищной инспекции Калужской области.
Депутат Таскаев убеждён – в этом списке скрывается прямой интерес к мусорной теме. Лично я его там не нашёл.
Ещё задаётся вопрос – зачем успешный чиновник променял Калужскую область на Архангельскую… ведь от первой к Москве ближе? Ну, тут как раз всё понятно. Не сомневаюсь, что окружение губернатора Артамонова состоит из опытных акул инвестиционного бизнеса, Никитенко там только седьмой. Если в его жизненных планах серьёзно желание перебраться в столицу, причём сразу не на рядовую должность, это проще сделать со второй позиции, чем с седьмой, несмотря на географическое расстояние.
Плюс любовь к перемене мест (человек родился в Ростовской области, учился в Москве и т.д.). Плюс свойственные его возрасту авантюризм и амбиции. Да и просто интересно всё поменять, о чём он прямо сказал интересующимся. Я тоже попал в Архангельскую область… до сих пор не понимаю, как.
Да, здесь ему будет непросто… из-за одной логистики. Но и любой успех будет виден и оценен по достоинству. Не то, что по бывшему месту работы, где и так более ста совместных предприятий (на весь регион).
Депутат областного Собрания Ирина Чиркова (СР), являющаяся одним из самых ярых критиков «проекта Шиес», предлагает на выбор два варианта архангельской карьеры Алексея Никитенко - либо эта персона аккуратно, с минимальными имиджевыми (для госвласти) потерями призвана «свернуть» проект, либо будет его пытаться додавить, но более профессионально, чем нынешняя команда Орлова. Первый вариант, без сомнения, для 95% жителей области предпочтительнее. Но если случится второй, мы ничего не теряем - хуже уже просто некуда.
Вот оно – «мы ничего не теряем». Но хуже быть может запросто. Одна иностраннпя корреспондентка, посетившая станцию Шиес на пике противостояния, умилилась – «как на киевский Майдан похоже». Может, неместная (в широком смысле слова) дама не в курсе, что в результате того украинского протеста, изначально направленного на европейскую интеграцию, на свет божий выползли из подполья такие силы, что за одно их упоминание в СМИ можно немалый штраф заплатить. Думаете, у нас таких нет… просто по-другому называются.
И ещё от Ирины Чирковой - Я, как и абсолютное большинство северян и моих читателей, считаю, что только местный житель с родовыми корнями и трудовым путем, прошедшим в Поморье, может стать хорошим губернатором. Поэтому никогда не поддержу никакого чужака на должность главы нашего региона.
Можно считать сказанное ответом на вариант «Никитенко–будущий губернатор». Уверен, это понимают и в Кремле, любая самая наглая фальсификация результатов голосования имеет свои границы. Так что пока рассматриваем нового вице-губернатора с точки зрения экономической пригодности.
Тоже интересно…
Леонид Черток