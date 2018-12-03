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Обыкновенный экстремизм: в разгар рабочего дня социальные объекты Урдомы остались без электричества

В уже нашумевшем в средствах массовой информации посёлке Урдома Ленского района состоялась встреча общественности по вопросу строительства ЭкоТехноПарка ШИЕС. Присутствующим презентовали итоги изысканий, планы инвестиций в Ленский район, а это строительство детского сада, модернизация больницы и многое другое.

Участники мероприятия задавали вопросы, развернулась дискуссия. В это время на крыльце собралась толпа агрессивных протестующих, которые не стеснялись выражений, открыто провоцировали словесные конфликты и драки.

Примечательно, что через 20 минут после начала мероприятия в зале выключился свет. Как оказалось, без света остались больница, школа, детский сад и другие социальные объекты. По предварительной информации отключение носит не системный характер, по словам энергетиков для них это стало неожиданностью. Можно считать эту ситуацию диверсией, похоже действия протестующих носят экстремистский характер, что не может не привлечь внимание силовых структур.

Напомним, строительство ЭкоТехноПарка ШИЕС на контроле у Совета по правам человека при Президенте РФ, федеральных и региональных надзорных органов, а также экологического сообщества. Завершение работ планируется на 2020 год.

29 январь 14:16 | : Горячая тема / Происшествия

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