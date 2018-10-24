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Свинья экономическая. Что и на сколько подорожает в 2019 году?

О том, что инфляция в наступившем году будет еще больше, чем в прошлом, стало известно еще в середине 2018-го, когда власти объявили о повышении НДС. Несмотря на обещания, что повышение налога не затронет самые важные товары, практически все — от хлеба до бензина — по разным причинам ждет резкий скачок цен. Еще большей неопределенности добавляет курс рубля, который может негативно сказаться на ценах на импортные товары. Не обошлось и без планового повышения цен на услуги ЖКХ и общественный транспорт.

Итак, что грозит нашим кошелькам в 2019 году (знак года – Свинья, животное скаредное, не зря именно оно стало моделью для самой популярной копилки):

Прежде всего, это инфляция и НДС. По прогнозу Центробанка, из-за НДС в 2019 году инфляция составит 5−5,5%, а на пике в марте-апреле — 6%. Для сравнения, в 2018-м инфляция составила 4%. Власти заверяют, что повышение налога произойдет «не за счет граждан», потому что льготная налоговая ставка в 10% сохранится на жизненно важные продукты. В эту категорию, к примеру, не входит рыба ценных промысловых пород (форель, семга), а также крабы и икра. Кондитерские изделия и сырокопченая мясная продукция тоже ощутят повышение ставки НДС. Цена на льготные категории продуктов из-за повышения НДС вырастет из-за вторичных расходов ритейлеров: цен на горюче-смазочные материалы, услуги естественных монополий (РЖД) и арендных ставок. Самый ощутимый рост цен из-за повышения НДС будет на непродовольственные товары и услуги, например, услуги сотовых операторов подорожают на 10−20%.

Хлеб, который, как известно, всему голова. Статус социально важного продукта не спасет его от подорожания. Сошлись сразу несколько факторов, из-за которых цена на хлеб вырастет уже в ближайшее время. Производители связывают повышение с низким урожаем в 2018 году и ростом курса доллара. В совокупности с влиянием повышения НДС, производители говорят о повышении цен на 8−12%, по сравнению с 2−3% в 2018-м. Власти уже озаботились ростом цен и поручили создать запасы зерна.

Нефть (топливо). В первом полугодии 2018 года произошел резкий скачок цен на топливо, тогда властям пришлось отменить повышение акцизов. На самом деле это было лишь заморозкой, потому что с 1 января 2019 года Минфин запланировал рост акцизов в полтора раза; на бензин с 8213 до 12 374 рублей за тонну, на дизельное топливо — с 5665 до 8541 рублей за тонну. Сами нефтяники собираются поднять цены на 10% — на 4−5 рублей за литр, для сравнения в первом полугодии 2018 года рост достигал 7%.

Транспорт. Вслед за НДС и повышением цен на топливо пойдут вверх цены на общественный транспорт: в регионах России они увеличиваются по-разному. Ценам на авиабилеты угрожает еще один налоговый маневр: Минфин хочет поднять ставку НДС с 10 до 20% за внутренние рейсы через столичные аэропорты и оставить 10% для региональных аэропортов — таким образом ведомство собирается стимулировать рост региональных перевозок. Сами авиакомпании ожидают из-за этого многомиллиардные убытки, а Минтранс уже просит отказаться от этой идеи. Не забудет поднять цены и РЖД — на плацкарт 4%.

ЖКХ. В 2019 году тарифы на услуги ЖКХ вырастут два раза за год: с 1 января на 1,7% и на 2,4% с середины года. Необходимость двухэтапного повышения Минэкономразвития объяснил повышением НДС. При этом глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев выступил против предложения Минэкономразвития, указав на то, что в большинстве регионов России тарифы на услуги ЖКХ уже превышают экономически обоснованные. Еще не точно, но тарифы ЖКХ могут вырасти еще на 3−5% из-за желания Минэнерго ввести оплату неиспользуемого потребителями резерва электросетевой мощности.

Одежда и автомобили. Ритейлеры ожидают увеличения цен на одежду от 5 до 20%. Повышение НДС автоматически увеличит цены автомобили на 2%. Еще сильнее на ценах могут сказаться колебания курса рубля. Вдобавок на 4% вырастут акцизы на легковые автомобили. По расчетам Центробанка, это прибавит к их стоимости в среднем 0,2%.

Недвижимость. Хотя НДС на продажи квартир сейчас нет, налоговое бремя застройщиков все равно вырастет. Также из-за отмены долевого строительства в 2019 году цены на новостройки могут вырасти на 15−20%. К тому же стоит учитывать повышение Центробанком ключевой ставки на 0,25 процентного пункта до 7,75%. Этот фактор повлияет на стоимость кредита по ипотеке. Ранее в 2018 году банки заранее начали снижать ставки по ипотеке, ожидая дальнейшего снижения ключевой ставки, но поскольку ЦБ не оправдал их надежды, они вынуждены приводить ипотечные ставки к новым реалиям.

Алкоголь и сигареты. На 9,1% вырастут акцизы на сигареты, что по прогнозу Центробанка увеличит их цены на 4,6%. Акцизы на алкоголь не изменятся, но из-за отмены льготных акцизов на российское вино и шампанское из мест с защищенным географическим наименованием ожидается рост средних цен на вино на 0,9%.

Короче, всё, как обычно… в любом новом году.

(обзор сделан на основе материалов из либеральной прессы)  

09 январь 13:39 | : Горячая тема / Экономика

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