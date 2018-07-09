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Политжизнь Архангельской области: Иван Новиков будет "поднимать с колен" региональную "Единую Россию"

Вчера состоялся Президиум Генерального Совета партии "Единая Россия". На нем было принято несколько знаковых кадровых решений.
Так, назначены новые секретари региональных отделений. «Новая газета» преподнесла это, как наказание субъектам РФ, где «Единая Россия» провалилась на осенних выборах.

Среди новых секретарей депутат Архангельского областного Собрания Иван Новиков. Он теперь будет возглавлять региональное отделение партии в Архангельской области.

Иван уроженец Шенкурского района (там и выиграл выборы по одномандатному округу), журналист и политик в системе молодежной «Единой России». Работал пресс-секретарем у губернатора региона Игоря Орлова, наладив на этом посту конструктивный диалог практически со всеми оппозиционными изданиями (чего не удавалось его предшественникам).

Год назад Новиков возглавил вновь созданный в структуре областного правительства Департамент информации. Когда весной этого года он заявился на партийный праймериз и победил с ощутимым перевесом, наблюдатели уже понимали, что это новый серьезный виток в его политической карьере.

Пока остается непонятным, получится ли у молодого политрука аккумулировать финансы на поддержание нормальной жизнедеятельности АРО ЕР. Впрочем, есть надежда, что это умение перейдет ему от предшественника – политического старожила Виталия Фортыгина.

12 октябрь 10:18 | : Горячая тема / Политика

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