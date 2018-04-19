Скубенко: Публичные слушания по вопросу мусорного полигона нужно проводить путём закрытого голосования

Глава Северодвинска Игорь Скубенко обозначил свою позицию по поводу предстоящих публичных слушаний по вопросу строительства мусорного полигона в Рикасихе и объяснил, почему он проголосовал «против» строительства завода – свалки.

Он высказал свое отношение к этому на своей страничке в соцсети ВКонтакте:

«Ну вот, что и хотелось доказать… Реакция ожидаемая, конечно. Для этого и сделал так. Дополнительно убедился, что публичные слушания по этому вопросу нужно проводить путём закрытого голосования. Слишком велико внимание отдельных людей к тому, как голосуют конкретные персоны, а может даже пофамильно списки составляются. Не считаю, что это правильно. Каждый человек должен иметь возможность на публичных слушаниях получить полный пакет информации о проекте, услышать ответы на все вопросы и проголосовать так, как он считает важным для города. Не под давлением и не под влиянием окружающих».