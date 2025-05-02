«Спектакль» на набережной, или О том, как переусердствовали пиарщики губернатора

Приближаются выборы. Пока ещё не ясно, кто будет соперником действующего губернатора Цыбульского.

Команда пиар-менеджеров уже начала работать, но, похоже - «первый блин комом».

Недели две назад, а именно 8 мая, прошёл телесюжет о том, как Александр Витальевич, прогуливаясь по набережной в преддверии Дня Победы, совершенно «случайно» встретил организованную группу «Дети войны». В полной экипировке, с красными лентами через плечо и флагами. Тоже, типа, прогуливались.

Встреча была результативной - на просьбу нового председателя этой общественной организации Новикова Александра Владимировича, известного ранее как первый секретаря Архангельского обкома КПРФ, о снижении предполагаемых тарифов на ЖКХ по Архангельской области с 1 июля на 10 %, губернатор ответил положительно.

Тарифы предполагалось повысит - АЖ на 25 % !

Теперь - только на 15 %, много, даже по сравнению с другими годами, но в среднем, по стране, так же как и у всех. Причем местные коммунальщики уверяют – повышение экономически обосновано именно на 25%, иначе придется сворачивать многие инвестиционные программы.

Сравним показатели:

Правительство РФ утвердило средние размеры индексации размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации с 1 июля 2025 года. В опубликованном распоряжении Правительства РФ от 15.11.2024 N 3287-р для каждого региона определены свои проценты повышения. Средний индекс по регионам варьируется от 8,6% до 21,1%.



Так, например, в Москве он составит 15,0%,

в Московской области - 13,3%,

в Санкт-Петербурге - 14,6%,

в Ленинградской области - 15,0%.

Максимальный рост платы ожидается в Пермском крае - 21,1%,

в Архангельской области - 20,0%,

в Кемеровской области - 19,8%,

в Республике Северная Осетия-Алания - 19,1%.

Минимальный рост предусмотрен в Амурской области - 8,6%,

в Республике Алтай - 8,8%,

в Ханты-Мансийском АО - 9,0%,

в Ямало-Ненецком АО - 9,2%,

в Чеченской Республике - 9,2%.

А почему в Архангельской области тарифы решили первоначально повысить на 25 %?

Почему появился Указ губернатора Архангельской области от 12 декабря 2024 года за № 133 - У?

Где тарифы на коммунальные услуги должны быть повышены по всем районам области на 24, 8 %?

Когда существует распоряжение Правительства, где всё чётко расписано? Где существует максимум - 21,1 % .

В прогнозе социально-экономического развития России до 2027 года повышение тарифов на ЖКХ объясняется следующими причинами:

изменением ожидаемого уровня инфляции;

ростом оптовых цен на ресурсы;

затратами на программу газификации;

расходами на реализацию масштабных инвестиционных проектов в энергетической сфере.

По оценкам Минстроя, более 40% коммунальных сетей в нашей стране нуждаются в замене из-за высокой степени износа. То есть ,тарифы пересматривают, в том числе, для обновления систем водо-, тепло- и электроснабжения.

Факторов, влияющих на подорожание «коммуналки», много. В их числе необходимость замены оборудования, модернизацию инфраструктуры теплосетей, а также общий рост цен в стране.

По мнению доцента базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита в РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлии Коваленко, главная причина резкого пересмотра тарифов — это острая необходимость обновления основных фондов. Причём оно требуется как со стороны городских властей, так и от управляющих компаний.

Однако, и «шоковая терапия», что предложили в Архангельской области, особенно после критики роста необоснованных тарифов президентом Путиным 23 апреля на Петербургском форуме, и предстоящие выборы губернатора, когда определён пока только один кандидат - действующий губернатор Цыбульский А.В. , такое решение было политически необоснованно, и от него надо было как-то «дипломатично» уйти.

Это понятно.

Тем более население, профсоюзы и левые партии готовы были встать на сторону плательщиков этих тарифов.

А, если рассмотреть вопрос экономически, насколько были обосновано такое резкое повышение тарифов?

Вот такие цифры нам приводит Архангельское областное «Агентство по тарифам и ценам».

Например, в Архангельске с 1 июля тарифы планировалось увеличить следующим образом:

На 24,8% на холодную воду (сейчас — 51,83 руб. за кубометр);

на 20,7% на водоотведение (сейчас — 47,02 руб. за кубометр);

на 12,5–18,6% на электричество в зависимости от типа тарифа (например, сейчас при одноставочном тарифе плата составляет 5,01 руб. за кВт⋅ч);

на 21,3% на тепловую энергию (по сравнению с нынешними 2357,4 руб. за Гкал);

на 24,8% за вывоз мусора (сейчас — 407,54 руб. за кубометр).

Если максимальное повышение тарифов в Архангельске на холодное водоснабжение и высокий рост водоотведения хоть как-то можно понять (в городе ведётся глобальная перестройка коммуникаций, кто-то должен за это платить), то чем обусловлен максимальный рост тарифа за вывоз мусора и 21,3%-ый рост тепловой энергии, догадаться сложно.

Если взять только один аспект - водоотведение и ливневая канализация в районе новостроек между улицами Поморская и Выучейского , она там полностью отсутствует, люди, купившие и получившие квартиры в этой районе, стонут от луж и зловония... А причина в том, что во время строительства этих домов застройщик ОБЯЗАН был построить инфраструктуру, даже получил за это деньги с дольщиков, но не построил, а государственная организация «Госстройнадзор» приняла эти объекты без инфраструктуры, и никто за это не ответил, а жителям «впаривают» разные там документы, что она есть.

Данный пример показывает, что проблема здесь не экономическая, а политическая - за чьи-то коррупционные действия хотят заставить платить простой народ за счёт повышения тарифов.

Если внимательно пересмотреть и на другие тарифы, уверен, что и там всё довольно «мутно». Просто с этим никто не разбирался. У «Агентства по тарифам и ценам», которое должно регулировать этот процесс , подход формальный , бумажный , не по существу.

Подводя итог всех этих действий по манипулированию тарифами, получается следующее - поверхностная работа по прогнозированию тарифов ЖКХ привела к некоторым «хитростям» обслуживающих организаций, которые попытались улучшить своё финансовое благополучие не за счёт улучшения качества работы и управления. Пошли более простым путём - повысить тарифы и заставить народ платить больше. Формальный подход к этому «Агентства по тарифам и ценам» привёл к необоснованному росту тарифов, что чуть было не вылилось в политическую ошибку накануне выборов. Необходимо было срочно откорректировать свою позицию по тарифам. Поэтому пошли по самому простому пути - «по просьбам трудящихся».

Вот здесь и понадобилась та самая «организованная» группа ветеранов, которые попросили снизить тарифы на 10 %, с чем и согласился губернатор, добавив, что недостающую сумму будет оплачивать бюджет.

Посмотрев утверждённый бюджет Архангельской области на 2025 год, можно с удивлением увидеть, как все статьи урезаны в среднем на 65 % от прогнозируемых величин. Но сколько же бюджет предполагает «компенсировать» расходы ЖКХ ?

Эти 10%?

Ответа в документе я не нашёл.

А может и правильно, лучше хорошо проверить и перепроверить, ещё раз, все данные организаций ЖКХ...

Михаил Скоморохов

P.S. От редакции: Впрочем, нельзя исключить, что не только та «случайная встреча» на набережной, но и уменьшение ранее специально завышенных тарифов – разработка тех самых пиар-менеджеров. Говоря спортивным языком – гол из стандартного положения.