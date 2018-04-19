Сакральные жертвы пенсионной реформы. Осенью 8 губернаторов отправятся в отставку

Как известно, осенью в России начинается сезон губернаторопада… так называемая ротация главных региональных кадров.

Иногда это явление начинается ранней весной, но процесс всегда одинаков – несколько губернаторов в течении пары недель подают в отставку, и Кремль благосклонно её принимает, так как замена готова и согласована.

Но в этом году осенний губернаторопад, по всем прогнозам, будет связан не с обновлением кадров. Уходящих в отставку можно смело назвать сакральными жертвами пенсионный реформы – их увольнением постараются минимизировать недовольство общества, перенаправив внимание с федеральной глобальной проблемы, на местные.

Политологи называют следующих овец на заклание: Марина Ковтун (Мурманская область), Олег Королев (Липецкая область), Александр Михайлов (Курская область), Рустэм Хамитов (Башкортостан), Александр Жилкин (Астраханская область), Георгий Полтавченко (Санкт-Петербург), Сергей Аксенов (Крым), Рашид Темрезов (Карачаево-Черкесия).

Впрочем, этот список за оставшиеся два-три месяца может корректироваться.

Переключение повестки — это распространенный в российской политике прием, который используется в самых разных вариантах. Например, в дни, когда Госдума принимает некий резонансный законопроект, обычно принимается еще несколько важных законопроектов, на которые мало кто обращает внимания, так как все сосредоточены на более одиозной инициативе. Например, в день принятия «закона Димы Яковлева» о запрете американского усыновления Госдума принимала поправки в закон «Об образовании», которыми ввела обязательные уроки светской этики или религиозного воспитания, а также зафиксировала введение системы платных «дополнительных образовательных услуг».