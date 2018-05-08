САФУ: "Белку" видно по подскокам. Плачущий педагог и ректор обыкновенный

Насчёт бегства молодёжи из региона. Чтобы там не говорили специалисты по рекрутингу о растущей популярности рабочих профессий, но по факту грядущее поколение выбирает офис (желательно собственный), а не цех Севмаша и сварочный аппарат. При этом не у всех в 18 лет хватает авантюризма (и баллов ЕГЭ) ловить за хвост птицу счастья высшего образования в Москве или Питере. Зачем, если в Архангельске есть вуз федерального значения…

Это в теории. На деле САФУ даже в рейтинге не попадает. И я бы, наверное, отмахнулся вместе с ректором Кудряшовой («кому нужен этот белый шум»), если не последние веяния – увольнения пожилых педагогов. Причём тех, кто оставляет след в душах студентов, действительно прививает любовь к своему предмету.

Да-да, речь о той же Галине Вениаминовне Поляковой, которую угораздило попасть в подлое время. Понятно, что не знаю её лично (сами мы не ме-е-естные), но слушаю рассказы, как замирали на её лекциях. Как она, артистично откинув голову, говорила студентам то, что они никогда сами не найдут ни в учебниках по предмету, ни в сопутствующей литературе. У них просто не будет времени… а человек ЖИЗНЬ на это положил.

Есть такое понятие – ШТУЧНЫЙ ПЕДАГОГ. Как тот киношный историк из «Доживём до понедельника». На такого сколько ни равняйся, бесполезно, с этим даром родиться надо.

Моей 19-й школе (московской) повезло, в ней работал литератор подобного уровня. Легендарный Давид Яковлевич Райхин, один из лучших некрасоведов Союза, ради учебы у него отселенцы с окраин Москвы в центр каждый день ездили. Это об уровне преподавания. А теперь о человеческом – за Давидом весь его предвоенный 10-й класс ушёл в ополчение. Знаменитый случай – он при всех дал пощёчину за сказанную пошлость сыну крупного нквдшного чина… и всё осталось без последствий – кто же покусится на легенду. К нему бывшие ученики приводили своих детей (мой случай), а потом и внуков (не довелось). Уверен, только благодаря ему, я, оператор по профессии и состоянию души, смог начать писать, когда припёрло.

Конечно, у незнакомой мне Галины Вениаминовны нет такой автобиографии. Но как на её защиту встали практически все выпускники филфака ПГУ - и учителя литературы, и журналисты!

А те, кому не повезло у неё учиться, удивляются – она же сама не подала заявление на продление контракта! Так на это и было рассчитано, до людей просто донесли – с вами будем расставаться по формальным признакам, вы не все операционные системы в компьютере знаете. Как тонко… старая гвардия совсем не умеет унижаться и просить за себя… встать грудью за ученика другое дело. Это же не кудряшовы… белку видно по подскокам.

Да, я в курсе, что вуз федерального подчинения, что Москва скажет, то и сделают. Там в моде оптимизация… когда с водой выплёскивают не только младенцев, но и стариков. Но представьте, как подскочил бы рейтинг САФУ, если его ректорат громко и публично заявит – лучших педагогов в обиду не дадим, сами скорее уволимся. Не у Forbes подскочит, у абитуриентов, что кратно важнее. Однако, тишина.

До сих пор удивляетесь, почему молодёжь бежит с Поморья? Вы знаете, кому за это пенять…

(полный текст читайте завтра в Итогах недели)

Леонид Черток