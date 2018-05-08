"Я сделал выбор!". Депутат АрхГорДумы Максим Корельский покидает большую политику

Сегодня на страничке депутата архангельского Горсовета в социальной сети Facebook появилась такая запись:

Всем добрый день!

Чтобы исключить любые кривотолки, считаю важным написать несколько слов о небольших изменениях в моей жизни.

Итак, несмотря на победное прохождение праймериз, после 9 лет депутатства, я принял решение оставить политику и с головой уйти, погрузиться в любимую профессию - юриспруденцию.

Считаю, что должен быть всецело в среде, которая меня развивает, как эксперта и специалиста.

В ближайшей перспективе у нашей компании многообещающие амбициозные проекты, уверены, что наша компетенция принесёт много пользы и радости не только клиентам, но и региону.

Благодарю всех за совместную работу и поддержку. Время двигаться вперёд)

С уважением и оптимизмом, М.К.

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