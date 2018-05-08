"Я сделал выбор!". Депутат АрхГорДумы Максим Корельский покидает большую политику

Сегодня на страничке депутата архангельского Горсовета в социальной сети Facebook появилась такая запись:
Всем добрый день!
Чтобы исключить любые кривотолки, считаю важным написать несколько слов о небольших изменениях в моей жизни.
Итак, несмотря на победное прохождение праймериз, после 9 лет депутатства, я принял решение оставить политику и с головой уйти, погрузиться в любимую профессию - юриспруденцию.
Считаю, что должен быть всецело в среде, которая меня развивает, как эксперта и специалиста.
В ближайшей перспективе у нашей компании многообещающие амбициозные проекты, уверены, что наша компетенция принесёт много пользы и радости не только клиентам, но и региону.
Благодарю всех за совместную работу и поддержку. Время двигаться вперёд)
С уважением и оптимизмом, М.К.
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