Наши берут Белый дом! В новый состав кабинета министров РФ войдет уроженец Устьянского р-на Архангельской области

По сведениям из кремлевских источников, на смену главы Минкомсвязи Николаю Никифорову в новом составе правительства приходит нынешний руководитель Аналитического центра при кабмине Константин Носков.

Самое интересное в его биографии - родился в 1978 г. в поселке Октябрьский Устьянского района Архангельской области.

Коллеги о нем отзываются как об опытном управленце с хорошим знанием IT-технологий.

Ну, а дальше посмотрим…

P.S. Лицо Константина может быть вам знакомо по передаче «Большие деньги», выходившей в начале нулевых на телеканале НТВ, где он выступал в роли эксперта.