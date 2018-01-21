Архангельск: Дороги ничьи и в никуда, или Как Черток с Годзишем позавтракал

Впервые в жизни завтракаю с мэром, точнее, пресс-завтракаю. Этот приём пищи я лет до 40 игнорировал и держал один и тот же вес. Но тут грех было отказываться.

С чего вдруг так рано? Просто пресс-служба главы Архангельска решила изменить формат встреч, быть более демократичной и разбавить тёртую компашку матёрых главредов молодой журналистской порослью вплоть до студенческого сословия. В этом, кстати, был промах - слишком разный уровень подготовки, когда матёрые даже без злого умысла перетягивали одеяло встречи на себя. А ещё запах… запах свежей выпечки, исходящий от кухни кафе «Terrassa». Только ты собрался задать вопрос про канализационные стоки, а где-то рядом поставили кулебячки с палтусом… и никакого журналистского куража.

К тому же в этот день президент зачитывал судьбоносное (все заранее чувствовали) послание к Федеральному собранию. Вдруг увлечёмся и пропустим что-нибудь знаковое? С этим вопросом и обратились к вовремя появившемуся (плюсик) Игорю Годзишу:

- А если Путин сегодня отменит пост глав МО, что будете делать?

- К вам пойду проситься на работу… к Азовскому, например.

Пошутил… наверное.

Вот она - весна, первый день. О чём сказала во вступительном слове пресс-дама главы города Ирина Буйновская – весна для северян очень важна, самое время поговорить о том, как будем жить летом.

Какое лето, Ира, если ещё с зимой толком не разобрались?! Первым бросился в бой именно Азовский, ободрённый перспективой кадрового обновления:

- Адская весна приходит на смену адской зиме… я за свои почти пятьдесят такой каши под ногами не помню… страдают машины, обувь и лапы (собак)… всё трудами ПДУ (Плесецкое дорожное управление)… где только таких вредителей нашли?!

И цифры – 150 тысяч штрафа за такую уборку, когда специалисты не видят разницы между тротуарами и проезжей частью, против 600 млн. муниципального контракта.

Короче, наезд. Однако глава города не согласен со столь критической оценкой. Оказывается, уборщики (примите пардон ПДУ) ищут подходы, впервые в истории областной столицы наладили on-line контакт с горожанами (попробовали бы такое в 90-х). Но вообще, этот зимний сезон у ПДУ был пробный… ну, типа как в парфюмерном магазине. Не понравится от них запах, город контракт разорвёт.

И я тут вспоминаю другую встречу с мэром. На которой он объяснил – муниципальный контракт выигрывает тот, кто предложит более низкую цену за определённый объём работ. Представляю, сколько заламывали конкуренты ПДУ? Или плесецкие их вовремя отстрелили… стоп, хватит фантазировать!

Дальше речь зашла за Арктический форум. Помните, сколько надежд было связано с прошлогодним? Мне кажется, не только простые горожане ожидали чуда, но и непростые – приедет Путин, взглянет на наши убожества и, как когда-то Хрущёв, велит привести Архангельск в приличествующее состояние… хотя бы как норвежский Тромсё. Увы, президент не махнул рукавом, он в стране места и поободранней видел (автор, кстати, тоже). Даже разъездные Мерседесы городу не оставили, а кто-то так надеялся.

Зато с опытом пришло знание. Теперь на проведение Арктического форума такого масштаба Архангельск просит у Москвы 570 млн. вспоможествования. Иначе… всё равно вряд ли откажемся. На что пойдут деньги? Прежде всего, на облагораживание площади Профсоюзов, площади у Морвокзала (она действительно так называется?), Северодвинской улицы, где только ломать да сносить.

Лично от себя я бы попросил заняться моим двором. Не глобально. Достаточно пустить грейдер, а то на междворовой территории колея… КАМАЗы скоро будут на брюхо садиться. Вдруг кто из высоких визитёров сюда заглянет. Ко мне в гости, или по надобности...

Интересную историю рассказал директор «Поморья». Про дорогу на острове Краснофлотском, которую даже направлением назвать сложно (а я ещё жалуюсь). Жители этого гетто подавали в суд, один раз проехал грейдер… года полтора назад… теперь вот звонят в прямой эфир. И тут выясняется пикантная подробность. Оказывается, мэр с той дорогой ничего поделать не может, ему сразу пришьют нецелевуху. Дорога та не находится на балансе города, её строил (из плит) и обслуживал некогда здравствовавший бетонный завод, давно почивший в бозе. А дорога так и осталась ничья… и вообще, четверть проездов в Архангельске не на балансе муниципалитета. Такие законы пишут и принимают люди… всё-таки дураки в России главнее и страшнее всего.

(Про концессию «Водоканала» и про «никому не верю» я уже рассказывал).

Тут очередь дошла до вашего покорного слуги. Начал издалека. Напомнил мэру, как два года назад на подобной встрече рассказал ему о невыгодном сравнении Архангельска с Мурманском в части освещённости. И совсем тогда новенький Годзиш меня успокоил – в «Горсвет» пришёл молодой и прогрессивный директор, всё будет пучком. И действительно, город постепенно начал светлеть, и не только белыми ночами. И вдруг в конце прошлого года Андрея Супалова снимают. Why (почему)? Мало того, на его место возвращают Сергея Драчёва, уже когда-то возглавлявшего «Горсвет», но десятилетие назад. Неужели из-за недовольства части сотрудников, боявшихся попасть под оптимизацию?

Градоначальник не стал скрывать – да, последнее тоже - не сумел найти общего языка с частью трудового коллектива. Я только открыл рот – значит, недовольные пролетарии могут шантажировать горадминистрацию – но в дополнение прозвучало, что директор Супалов слишком увлёкся сторонними заказами, которыми, в свою очередь, заинтересовалось КРУ, а главным было муниципальное задание. Ну, а Драчёва Годзиш знал ещё по работе в обладминистрации, вот и попросил вернуться.

У сотрудников «Горсвета», которым новая команда управленцев МУПом предлагает уволиться, понятно, иное мнение…

Ещё я спросил у мэра о планах. Конкретных планах на конкретную должность. Дело в том, что у главы области Игоря Орлова через два с половиной года заканчивается второй губернаторский срок. А о преемнике мы и слыхом не слыхивали. Так почему бы Игорю Викторовичу не рискнуть, не попробовать… ведь не секрет, что он из орловской команды?

Даже не заморачиваюсь, был ответ Годзиша. Что будет, то и будет, пока на нём город со всеми его проблемами.

- Что, совсем нет амбиций? – прозвучало откуда-то слева.

- А не надо путать амбиции с карьеризмом, – был ответ.

- Значит, будет Скубенко, - голос ядовитого коллеги Рудалёва. Кто-то даже хихикнул. Но осторожно…

Учащаяся молодёжь, конечно, расстроила. Как всегда, своей беззубостью, о чём писал неоднократно.

- Господин мэр, как вы лично относитесь к раздельному сбору мусора… баночки с фантиками отдельно складируете?

- Явно курсовое задание, - прошелестело по залу, - а ведь могла спросить…

Могла. Но не захотела. Или действительно не могла, что намного страшнее.

Кадровые вопросы.

С чем связана отставка Елагина (департамент градостроительства), а то разные слухи ходят? Он два раза подавал заявление по собственному, второе ему удовлетворили. А что за перец пришёл на место Иван Иваныча (которого судят)? Такой же спец по безопасности. А если и он…? А вы думаете, должность располагает… так по идее должно быть наоборот.

А вот глава Северодвинска борется с кумовством… А Годзиш с этой проблемой не сталкивался, ни одной жалобы.

Будет ли в новом составе АрхГорДумы команда мэра? Мэр надеется, что свою команду приведут горожане.

Ворота в Арктику – Архангельск или Северодвинск? Ворота в Арктику – Агломерация Большой Архангельск.

Хороший вопрос: как вы шли к своей профессии? С детства, отец у Годзиша работал электромонтёром на стройках, он с ним много поездил.

А я-то думал, вопрос о профессии мэра. Кстати, как туда попадают, с каким чувством? Надо будет напроситься на персональное интервью.

Считайте это анонсом будущих публикаций…

(на фото: мэр спиной к объективу, Черток справа во втором ряду весь в сером)

Леонид Черток