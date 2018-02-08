Крик о помощи из Мезенского района: Ветераны призывают к сохранению и развитию ЦРБ

Мезенский районный совет ветеранов войны и труда создал инициативную группу, которая, исследовав состояние дел в Мезенской районной больнице, инициировала Обращение к ряду должностных лиц с целью призыва принять меры к сохранению и развитию больницы, находящейся сейчас в очень сложном положении. Эту проблему поднимает телерадиоклуб «Мезенские сполохи» на своей страничке в социальной сети ВКонтакте.

Особое внимание ветераны обратили на необходимость начала строительства пристройки к хирургическому корпусу по имеющемуся проекту, за разработку которого уже оплачено 2 млн. рублей и срок действия которого заканчивается в декабре 2018 года.

Публикуем текст обращения:

ОБРАЩЕНИЕ

по вопросам необходимости сохранения и развития Мезенской центральной районной больницы Архангельской области.

Мезенская центральная районная больница призвана своевременно оказывать медицинскую помощь более чем девяти тысячам граждан , проживающих в 52 населённых пунктах на площади в 34,4 тысячи квадратных километров . Специалисты–медики также оказывают помощь оленеводам, жителям Канинского полуострова Ненецкого автономного округа, несмотря на то, что материальной поддержки от округа не имеет никакой. Под руководством Мезенской ЦРБ работает 21 фельдшерско-акушерский пункт, участковые больницы в посёлке Каменка и в селе Жердь.

Мезенский район входит в Арктическую зону, является самым северным и самым большим по территории в Архангельской области. Круглогодичное автомобильное сообщение с райцентром имеют лишь четыре населённых пункта, а с 13-ю деревнями транспортная связь поддерживается с помощью самолётов АН-2 и вертолётов, базирующихся в аэропорту «Васьково» (Архангельск). Стоимость авиабилетов в Архангельск из самых дальних деревень такова:

Ручьи – 4520 рублей,

Мосеево – 7430 рублей,

Сафоново – 8830 рублей.

Регулярность авиарейсов – один раз в неделю летом и раз в две недели зимой. Стоимость авиабилета Архангельск – Мезень – 4740 рублей.

Автомобильное сообщение Мезень – Архангельск (386 километров) из-за речных переправ налаживается, как правило, с июня по сентябрь и с декабря по март, но из-за аномальных погодных условий бывают и значительные сокращения этих периодов. Стоимость проезда из Мезени в Архангельск – в пределах 2000-2500 рублей.

Мезенская ЦРБ с фельдшерско-акушерскими пунктами имеет важнейшее социальное значение для жителей района, особенно когда люди оказываются на грани между жизнью и смертью, что случается в наших условиях, к сожалению, не так уж и редко.

Больница сегодня состоит из нескольких строений, которые в своей основе можно назвать уже старыми и ветхими, совершенно не соответствующими современным требованиям (через несколько лет все они будут признаны аварийными). Самое новое – это двухэтажное кирпичное здание хирургического корпуса на 16 коек, построенное в 2000 году. В нём сегодня, кроме хирургического отделения на втором этаже, не первом этаже располагаются терапевтическое отделение на 18 коек и рентген-кабинет. Крайне необходим ремонт кровли здания , так как шиферная крыша была сделана некачественно, и как следствие – с самого начала протекают осадки, из-за сырости отваливается штукатурка с потолка и стен . На стенах плесень . Вентиляция не работает. Лифт с начала эксплуатации здания не функционирует , тяжелобольных на носилках на второй этаж поднимают врачи-хирурги или родственники.

Более двадцати лет не проводился косметический ремонт второго этажа деревянного здания поликлиники : здесь на стенах и потолках отваливается штукатурка, многие оконные рамы в плохом состоянии, линолеум на полах поиздержался. Недавно отремонтировали только один зубоврачебный кабинет. Туалет в поликлинике холодный, без унитазов и без возможности помыть руки. Требуется также ремонт детского отделения. Нужны финансовые средства, а их выделяют по капле. Долг районной больницы, при всём старании сокращать расходы, растёт. Он наверняка будет расти и дальше, пока не решится вопрос с вводом в действие пристройки к хирургическому корпусу.

По проекту, разработанному и утверждённому в 2015 году, в этой пристройке предусмотрены:

терапевтическое отделение,

детское терапевтическое отделение,

терапевтическое отделение (дневной стационар),

отделение функциональной диагностики,

физиотерапевтическое отделение,

эндоскопическое отделение,

клинико-диагностическая лаборатория,

центральное стерилизационное отделение.

То есть видно, что реально улучшатся условия работы медиков и качество оказания медицинской помощи, а также очень важно, что отпадёт необходимость нести большие затраты по ремонту и содержанию ветхих зданий больничного городка, уплаты налогов за огромный земельный участок.

Срок действия существующего проекта пристройки – до декабря 2018 года, однако, судя по всему, действенные меры по его осуществлению никем не предпринимаются, хотя за ПСД (проектно-сметную документацию) уже оплачена сумма в 2 млн. рублей. «У нас нет денег!» - это не тот ответ, который может удовлетворить жителей района, относящегося к Арктической зоне, о развитии которой так много сейчас говорится с самых разных трибун. У нас администрацией, руководством района (видимо, по периферийной скромности) не предложено ни одного «арктического проекта», а им как раз и может стать скорейшее осуществление проекта пристройки к хирургическому корпусу Мезенской ЦРБ. Это важно и в плане темы сохранения народа, которая во властных кругах страны муссируется в качестве национальной идеи.

Кадровая основа больницы – это в основном люди пенсионного и пред- пенсионного возраста. Не будет их, кто будет работать? За последние годы уже ушло более 10 специалистов, в этом году уезжает врач-анестезиолог. Всего в Мезенской ЦРБ сейчас 18 врачей из 31,5 положенных по штату. Вакансии среднего медперсонала – 16 человек, из них 4 фельдшера ФАП и 12 медицинских сестёр.

Основными причинами ухода специалистов являются:

плохие условия труда,

недостаточность современного медицинского оборудования,

не устраивающая заработная плата,

отсутствие благоустроенного жилья.

Ещё в 2016 году Президент России В.В.Путин, отвечая по «прямой линии» на вопрос по поводу «странных» преобразований в здравоохранении, сказал:

«Возможно, какая-то оптимизация нужна. Но мы должны учитывать особенности нашей страны: населенные пункты расположены друг от друга на достаточно большом расстоянии. И при такой ситуации необходимо сохранять социальную сеть. Это касается школ, больниц, поликлиник… Невозможно беременной женщине за сотни километров ехать рожать по бездорожью. Об этом нужно подумать заранее. Бездумное сокращение сетей школ и медучреждений недопустимо».

Очень верные слова главы государства, но на местах, к великому сожалению, многое делается без учёта упомянутых особенностей. Вот и наша Мезенская центральная районная больница всё хиреет и хиреет, а к её спасению эффективных мер практически не принимается. Добиваться же надо бы не спасения, а развития; тогда и люди, чувствуя заботу, перестали бы уезжать отсюда, а устраивали бы свою жизнь здесь, на своей родной земле, земле славных предков-мореходов, именами которых названы многие места на арктических картах.

Мы, ветераны труда Мезенского района, не можем равнодушно наблюдать, как погибает наша больница, как теряется вместе с уходящими кадрами накопленный многолетний опыт и гаснут надежды земляков на нормальную, своевременную и эффективную медицинскую помощь. Потому и была создана при районном совете ветеранов инициативная группа «За развитие Мезенской ЦРБ», которая, изучив ситуацию, подготовила данное Обращение.

Обращаемся к представителям федеральной, региональной и муниципальной власти с просьбой оказать помощь в сохранении и развитии Мезенской центральной районной больницы. А для этого, по заключению, сделанному нашей инициативной группой, необходимо сделать следующее:

Принять меры по обязательному началу строительства пристройки к хирургическому корпусу (по имеющемуся проекту) и по переносу котельной с территории больничного городка до декабря 2018 года.

Изыскать средства и провести капитальный ремонт кровли существующего хирургического корпуса больницы, а также внутренний косметический ремонт здания. Приобрести маммографический комплекс и решить вопрос с вводом его в эксплуатацию. Изыскать средства на текущий ремонт поликлиники, здания детской консультации. Обратиться с законодательной инициативой по необходимости увеличения тарифов ФОМС для медицинских учреждений, расположенных в Арктической зоне. Решить вопрос по обеспечению жильём нуждающихся специалистов Мезенской ЦРБ. Добиваться долевого участия Ненецкого автономного округа в финансировании строительства пристройки к хирургическому корпусу и ремонтных работ в Мезенской ЦРБ.

В случае пассивной реакции на данное Обращение оставляем за собой право сбора подписей жителей Мезенского района под девизом «Мы – за развитие Мезенской ЦРБ!»

Председатель Мезенского районного Совета ветеранов Г.М.Бурдуева

Руководитель инициативной группы «За развитие Мезенской ЦРБ» П.П.Быков

8 февраля 2018 г.